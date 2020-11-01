  1. Россия

Летим в Новый Уренгой

Как добраться до Нового Уренгоя на самолёте

В Новом Уренгое 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Novy Urengoy Airport» вам не избежать

Список аэропортов Нового Уренгоя

  1. Новый Уренгой NUX
    Novy Urengoy Airport

Самые дешёвые билеты в Новый Уренгой из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
01.11.2020из 🇷🇺Иркутска2 500
08.12.2020из 🇷🇺Уфы3 4212ч 50м
26.10.2020из 🇷🇺Томска3 5001ч 50м
29.11.2020из 🇷🇺Тюмени3 506
19.10.2020из 🇷🇺Перми4 26222ч 55м (⇵1)
24.11.2020из 🇷🇺Москвы4 3447ч 45м (⇵1)
28.11.2020из 🇷🇺Омска4 61417ч 10м (⇵1)
26.11.2020из 🇷🇺Екатеринбурга4 76412ч 20м (⇵1)
08.11.2020из 🇷🇺Новосибирска5 11524ч 45м (⇵1)
20.10.2020из 🇷🇺Махачкалы5 1854ч 50м
09.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга5 23133ч 45м (⇵2)
30.11.2020из 🇷🇺Краснодара5 3728ч 50м (⇵1)
24.11.2020из 🇷🇺Самары5 38444ч 45м (⇵1)
16.11.2020из 🇷🇺Нижнего Новгорода5 49515ч 40м (⇵1)
16.11.2020из 🇷🇺Волгограда5 54425ч 25м (⇵1)
21.10.2020из 🇷🇺Оренбурга5 55617ч 5м (⇵1)
23.10.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону5 656 (⇵1)
26.11.2020из 🇷🇺Казани5 76633ч 50м (⇵2)
20.11.2020из 🇷🇺Сочи5 8447ч 20м (⇵1)
19.12.2020из 🇷🇺Бугульмы5 9062ч 50м
23.11.2020из 🇷🇺Челябинска5 9202ч 15м
29.11.2020из 🇷🇺Воронежа5 95434ч 30м (⇵2)
22.10.2020из 🇷🇺Кургана6 17428ч 20м (⇵2)
20.10.2020из 🇷🇺Сургута6 18115ч 40м (⇵1)
09.11.2020из 🇷🇺Кемерово6 28744ч 15м (⇵2)
11.11.2020из 🇷🇺Калининграда6 42634ч 40м (⇵2)
16.11.2020из 🇷🇺Ставрополя6 47945ч 40м (⇵2)
05.11.2020из 🇷🇺Минеральных Вод6 50616ч 30м (⇵1)
27.11.2020из 🇷🇺Саратова6 68935ч 30м (⇵2)
30.11.2020из 🇷🇺Ижевска6 68934ч 40м (⇵2)
10.12.2020из 🇷🇺Чебоксар6 68921ч 25м (⇵2)
29.11.2020из 🇷🇺Нальчика6 68943ч 5м (⇵2)
14.11.2020из 🇷🇺Ульяновска6 68921ч 55м (⇵2)
21.10.2020из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)6 69942ч 5м (⇵2)
26.10.2020из 🇷🇺Владикавказа6 69940ч 10м (⇵2)
13.12.2020из 🇷🇺Белгорода6 74643ч (⇵2)
23.11.2020из 🇷🇺Барнаула6 82150ч 35м (⇵2)
22.10.2020из 🇷🇺Архангельска6 83621ч 25м (⇵2)
23.10.2020из 🇷🇺Нижневартовска6 83650ч 10м (⇵2)
31.10.2020из 🇷🇺Красноярска6 83929ч 5м (⇵1)
05.11.2020из Ялты7 08622ч (⇵1)
26.10.2020из 🇷🇺Магаса7 22444ч 45м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Салехарда7 229
30.10.2020из 🇷🇺Мурманска7 23436ч 25м (⇵2)
08.11.2020из 🇷🇺Ханты-Мансийска7 25436ч 30м (⇵1)
17.12.2020из 🇷🇺Грозного7 97336ч 45м (⇵2)
10.11.2020из 🇷🇺Анапы8 16043ч 35м (⇵2)
20.10.2020из 🇷🇺Орска8 21127ч 55м (⇵2)
13.11.2020из 🇷🇺Астрахани8 27844ч 50м (⇵2)
13.10.2020из 🇷🇺Кирова8 50835ч 10м (⇵2)
26.10.2020из 🇷🇺Элисты8 52843ч 10м (⇵2)
25.10.2020из 🇷🇺Липецка8 76237ч 35м (⇵2)
20.10.2020из 🇷🇺Магнитогорска8 83928ч 15м (⇵2)
14.10.2020из 🇷🇺Кировска9 05637ч 40м (⇵2)
10.11.2020из 🇷🇺Сыктывкара9 06936ч 10м (⇵2)
31.10.2020из 🇷🇺Пензы9 40625ч 20м (⇵2)
10.12.2020из 🇷🇺Абакана9 5377ч 5м (⇵1)
14.10.2020из 🇷🇺Ноябрьска9 64127ч (⇵1)
03.12.2020из 🇧🇾Минска9 92019ч 35м (⇵2)
19.10.2020из 🇷🇺Новокузнецка10 31027ч 20м (⇵1)
29.10.2020из 🇷🇺Вологды10 63925ч (⇵2)
30.10.2020из 🇷🇺Геленджика10 75642ч 40м (⇵2)
12.11.2020из 🇷🇺Горно-Алтайска10 82724ч 55м (⇵2)
24.10.2020из 🇷🇺Благовещенска10 97321ч 50м (⇵1)
29.10.2020из 🇷🇺Надыма11 49420ч 10м (⇵1)
22.10.2020из 🇷🇺Ухты11 59414ч 15м (⇵2)
26.11.2020из 🇺🇦Киева11 68732ч 15м (⇵1)
30.10.2020из 🇲🇩Кишинёва11 80015ч 20м (⇵2)
24.10.2020из 🇱🇻Риги12 39533ч 40м (⇵2)
24.10.2020из 🇷🇺Магадана12 45025ч 30м (⇵1)
27.12.2020из 🇷🇺Саранска12 75341ч (⇵2)
26.10.2020из 🇷🇺Усинска13 92113ч 30м (⇵1)
28.11.2020из 🇷🇺Хабаровска14 25234ч 20м (⇵1)
21.11.2020из 🇰🇬Оша14 28944ч 20м (⇵2)
18.10.2020из 🇷🇺Братска15 0308ч 25м (⇵1)
09.12.2020из 🇰🇬Бишкека15 17221ч 10м (⇵1)
05.11.2020из 🇦🇲Еревана15 56917ч 10м (⇵2)
21.11.2020из 🇷🇺Якутска15 77729ч 30м (⇵1)
19.10.2020из 🇷🇺Мирного15 8937ч 45м (⇵1)
14.10.2020из 🇹🇷Аланьи16 06935ч 20м (⇵2)
27.12.2020из 🇸🇪Стокгольм16 31017ч 5м (⇵2)
17.10.2020из 🇷🇺Читы16 7509ч 50м (⇵1)
09.11.2020из 🇷🇺Норильска16 89053ч 55м (⇵2)
24.11.2020из 🇷🇺Владивостока17 14128ч 20м (⇵2)
01.02.2021из 🇵🇱Варшавы17 64432ч 55м (⇵2)
22.12.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)18 40849ч 20м (⇵2)
13.12.2020из 🇰🇿Шымкента18 82844ч 20м (⇵2)
25.11.2020из 🇷🇺Талакана19 1508ч 45м (⇵1)
13.10.2020из 🇹🇷Стамбула19 61619ч 50м (⇵2)
20.10.2020из 🇷🇺Южно-Сахалинска19 99228ч 35м (⇵2)
30.10.2020из 🇹🇷Аданы21 12531ч 50м (⇵2)
08.01.2021из 🇺🇦Львова21 34032ч 15м (⇵2)
14.10.2020из 🇹🇷Антальи21 59045ч 35м (⇵2)
13.10.2020из 🇷🇺Камчатки22 90928ч 15м (⇵2)
13.01.2021из 🇺🇦Запорожье24 88418ч 50м (⇵2)
27.11.2020из 🇦🇿Баку26 10524ч 5м (⇵1)
15.11.2020из 🇰🇿Костаная26 19045ч 30м (⇵2)
10.11.2020из 🇺🇦Одессы30 79630ч 45м (⇵2)
18.10.2020из 🇰🇿Алматы33 58135ч (⇵2)
17.10.2020из 🇳🇿Окленда152 78054ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Нового Уренгоя, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Сочи, Белгород, Краснодар, Санкт-Петербург и Махачкала

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Нового Уренгоя