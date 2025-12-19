Описание экскурсииМы увидим и посетим здания дореволюционный отелей, заглянем в атмосферные дворики доходных домов, зайдем в парадные, где сохранились старинные дворики и лестницы. Посетим дом, где собирались заговорщики и убийцы императора Александра II, а так же дом проживания наказного атамана и многое другое. Скучно не будет!
Время экскурсии назначается по договоренности.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- В программе: гостиницы
- Доходные дома
- Парадные и дворики
- Мужскую гимназию
- Офицерское собрание
- Общество торговых казаков
- Штаб-квартиру народовольцев
- Дом наказного атамана и многое другое
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Дополнительно ничего оплачивать не нужно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Московская улица, 1/90
Завершение: Ул. Московская 69
Когда и сколько длится?
Когда: Время экскурсии назначается по договоренности.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
