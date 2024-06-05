Индивидуальные экскурсии в Новочеркасске с личным гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Новочеркасске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Большая прогулка по Новочеркасску
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
13 отзывов
Большая прогулка по Новочеркасску
Путешествие во времени по столице мирового казачества - пешком и на авто
Начало: На площади Ермака
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 000 за всё до 4 чел.
Отыскать горы в донских степях! (Из Новочеркасска)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Отыскать горы в донских степях! (Из Новочеркасска)
Поразиться неизведанными ландшафтам Ростовской области
Начало: В центре города
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
12 800 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Новочеркасску
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Обзорная экскурсия по Новочеркасску
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    5 июня 2024
    Большая прогулка по Новочеркасску
    Мне все понравилось. Гуляли долго, дольше положенного времени!
  • Н
    Нина
    29 мая 2024
    Большая прогулка по Новочеркасску
    Спасибо Александру за экскурсию! Оооооочень информативно, интересно, местами восполнили свои пробелы в истории))), посетили все знаковые места Новочеркасска!!! Было интересно!
  • И
    Инна
    17 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Новочеркасску
    Мне показалось, что гид немного не уверен, немного опешила от количества человек, хотя все было оговорено. Нас было 8 человек,
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    слышно было не всем, микрофона не было, приходилось прям кучковаться и наступать друг другу на ноги. Сначала час стояли на одном месте, напрягало, думала все, отборе дело. Но потом когда начали ходить стало гораздо лучше. В целом сама информация очень доступна, информативна, многое увидели, чего не ожидали увидеть. Общее впечатление положительное, немного подпортило впечатление только само начало

  • Г
    Григорий
    30 октября 2023
    Обзорная экскурсия по Новочеркасску
    Все отлично, но цена услуги от вас явно завышена.
  • Н
    Наталья
    18 сентября 2023
    Большая прогулка по Новочеркасску
    Огромное спасибо нашему гиду Александру!!! Начиная с того, что время с вечера согласовано, заканчивая качеством и полнотой проведения экскурсии. Было интересно, познавательно, увлекательно. Рассказал массу информации которой в интернете нет. Однозначно рекомендую брать "Большую прогулку по Новочеркасску" у Александра.
    Огромное спасибо нашему гиду Александру!!! Начиная с того, что время с вечера согласовано, заканчивая качеством иОгромное спасибо нашему гиду Александру!!! Начиная с того, что время с вечера согласовано, заканчивая качеством иОгромное спасибо нашему гиду Александру!!! Начиная с того, что время с вечера согласовано, заканчивая качеством и
  • С
    Сергей
    27 марта 2023
    Обзорная экскурсия по Новочеркасску
    Очень интересная, информативная экскурсия.
  • О
    Ольга
    23 сентября 2021
    Отыскать горы в донских степях! (Из Новочеркасска)
    Я очень обрадовалась, когда нашла в Трипстере эту экскурсию. Мы путешествуем без машины, и это была прекрасная возможность побольше увидеть
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    в Ростовской области, познакомиться с ее природой. Огромное спасибо Александру! Он необыкновенно много знает, относится с душой к своему делу, показывает потрясающе интересные исторические и природные места. Без него мы никогда бы такого не увидели и не узнали. Очень рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Новочеркасску в категории «Индивидуальные»

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Сколько стоит экскурсия по Новочеркасску в июне 2024
Сейчас в Новочеркасске в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 12 800. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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