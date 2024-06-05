Индивидуальная
5 часов
Большая прогулка по Новочеркасску
Путешествие во времени по столице мирового казачества - пешком и на авто
Начало: На площади Ермака
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Отыскать горы в донских степях! (Из Новочеркасска)
Поразиться неизведанными ландшафтам Ростовской области
Начало: В центре города
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
12 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Новочеркасску
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения5 июня 2024Мне все понравилось. Гуляли долго, дольше положенного времени!
- ННина29 мая 2024Спасибо Александру за экскурсию! Оооооочень информативно, интересно, местами восполнили свои пробелы в истории))), посетили все знаковые места Новочеркасска!!! Было интересно!
- ИИнна17 мая 2024Мне показалось, что гид немного не уверен, немного опешила от количества человек, хотя все было оговорено. Нас было 8 человек,
- ГГригорий30 октября 2023Все отлично, но цена услуги от вас явно завышена.
- ННаталья18 сентября 2023Огромное спасибо нашему гиду Александру!!! Начиная с того, что время с вечера согласовано, заканчивая качеством и полнотой проведения экскурсии. Было интересно, познавательно, увлекательно. Рассказал массу информации которой в интернете нет. Однозначно рекомендую брать "Большую прогулку по Новочеркасску" у Александра.
- ССергей27 марта 2023Очень интересная, информативная экскурсия.
- ООльга23 сентября 2021Я очень обрадовалась, когда нашла в Трипстере эту экскурсию. Мы путешествуем без машины, и это была прекрасная возможность побольше увидеть
Ответы на вопросы от путешественников по Новочеркасску в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Новочеркасску в июне 2024
Сейчас в Новочеркасске в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 12 800. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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