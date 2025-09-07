Мои заказы

Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Новочеркасска

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Новочеркасске, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Новочеркасск столичный и станичный
Пешая
2.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Познакомьтесь с Новочеркасском, где сочетаются история и архитектура. Узнайте, почему его называют некрополем сарматских цариц
Начало: В сквере у Атаманского дворца
«Вы прогуляетесь по старинным провинциальным улочкам и широким столичным проспектам, пройдёте по булыжной мостовой и подниметесь на колокольню собора, чтобы полюбоваться городом с высоты птичьего полёта»
Сегодня в 08:30
17 дек в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Сѣрдцѣ стараго Новочеркасска
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Погрузитесь в историю Новочеркасска: Вознесенский собор, Ермак и древние артефакты. История оживает на улицах города
Начало: В центре города
«Эта экскурсия проведёт вас по улицам, где соединяются эпохи: античные изваяния, военные трофеи 19 века, тайны строительства Вознесенского собора и история Ермака»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
3500 ₽ за всё до 10 чел.
Всемирная столица казачества: путешествие в прошлое Новочеркасска
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Погрузитесь в историю Новочеркасска, узнайте о жизни казаков и изменениях, которые пережил город. Уникальная возможность увидеть памятники и старинные здания
Начало: На площади Ермака
«Мы пройдём по улицам Новочеркасска, вспомним историю старинных зданий и выясним, что повлияло на традиционный уклад жизни казаков»
Сегодня в 08:00
17 дек в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    7 сентября 2025
    Сѣрдцѣ стараго Новочеркасска
    Дата посещения: 5 сентября 2025
    Огромное спасибо Анастасии за интересную экскурсию. 05.09.2025г. мы посетили Новочеркасск. 2 часа пешей экскурсии пролетели как одно мгновение. Живой увлекательный
    читать дальше

    рассказ о становлении казачества и развитии города ,в котором переплелись исторические факты, легенды,интересные истории из жизни знаменитых людей. Ещё раз огромное спасибо Вам, Анастасия.

Сколько стоит экскурсия по Новочеркасску в декабре 2025
Сейчас в Новочеркасске в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 4000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
