1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа 6 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Новочеркасск столичный и станичный Познакомьтесь с Новочеркасском, где сочетаются история и архитектура. Узнайте, почему его называют некрополем сарматских цариц Начало: В сквере у Атаманского дворца «Вы прогуляетесь по старинным провинциальным улочкам и широким столичным проспектам, пройдёте по булыжной мостовой и подниметесь на колокольню собора, чтобы полюбоваться городом с высоты птичьего полёта» 4000 ₽ за всё до 10 чел. Пешая 2 часа 1 отзыв Индивидуальная до 10 чел. Сѣрдцѣ стараго Новочеркасска Погрузитесь в историю Новочеркасска: Вознесенский собор, Ермак и древние артефакты. История оживает на улицах города Начало: В центре города «Эта экскурсия проведёт вас по улицам, где соединяются эпохи: античные изваяния, военные трофеи 19 века, тайны строительства Вознесенского собора и история Ермака» 3500 ₽ за всё до 10 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 10 чел. Всемирная столица казачества Погрузитесь в историю Новочеркасска, узнайте о жизни казаков и изменениях, которые пережил город. Уникальная возможность увидеть памятники и старинные здания Начало: На площади Ермака «Мы пройдём по улицам Новочеркасска, вспомним историю старинных зданий и выясним, что повлияло на традиционный уклад жизни казаков» 4000 ₽ за всё до 10 чел. Другие экскурсии Новочеркасска Последние отзывы на экскурсии О Оксана Сѣрдцѣ стараго Новочеркасска Дата посещения: 5 сентября 2025 читать дальше рассказ о становлении казачества и развитии города ,в котором переплелись исторические факты, легенды,интересные истории из жизни знаменитых людей. Ещё раз огромное спасибо Вам, Анастасия. Огромное спасибо Анастасии за интересную экскурсию. 05.09.2025г. мы посетили Новочеркасск. 2 часа пешей экскурсии пролетели как одно мгновение. Живой увлекательный

