Новочеркасск столичный и станичный
Познакомьтесь с Новочеркасском, где сочетаются история и архитектура. Узнайте, почему его называют некрополем сарматских цариц
«Вы прогуляетесь по старинным провинциальным улочкам и широким столичным проспектам, пройдёте по булыжной мостовой и подниметесь на колокольню собора, чтобы полюбоваться городом с высоты птичьего полёта»
Сѣрдцѣ стараго Новочеркасска
Погрузитесь в историю Новочеркасска: Вознесенский собор, Ермак и древние артефакты. История оживает на улицах города
«Эта экскурсия проведёт вас по улицам, где соединяются эпохи: античные изваяния, военные трофеи 19 века, тайны строительства Вознесенского собора и история Ермака»
Всемирная столица казачества
Погрузитесь в историю Новочеркасска, узнайте о жизни казаков и изменениях, которые пережил город. Уникальная возможность увидеть памятники и старинные здания
«Мы пройдём по улицам Новочеркасска, вспомним историю старинных зданий и выясним, что повлияло на традиционный уклад жизни казаков»
