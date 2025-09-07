Мои заказы

Сѣрдцѣ стараго Новочеркасска

Погрузитесь в историю Новочеркасска: Вознесенский собор, Ермак и древние артефакты. История оживает на улицах города
Экскурсия «Сѣрдцѣ стараго Новочеркасска» приглашает на увлекательное путешествие по историческим местам города.

Вознесенский собор, величественные особняки и артефакты древних культур откроют перед вами свои тайны.

Узнайте, как казачий атаман Ермак связан с историей Новочеркасска, и прикоснитесь к военным трофеям 19 века. Проживите историю города так, словно она разворачивается перед вами
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура
  • 🗿 Древние артефакты
  • ⚔️ Военные реликвии
  • ⛪ История собора
  • 🗺️ Путешествие во времени
Сѣрдцѣ стараго Новочеркасска© Анастасия
Что можно увидеть

  • Вознесенский собор
  • Ермак и Сибирь
  • Архитектура 19 века
  • Военные трофеи
  • Каменные изваяния

Описание экскурсии

  • Вознесенский собор — третий по величию храм России. Его строили сто лет, и до сих пор остаётся вопрос: затянули строительство из-за коррупции или таков был замысел
  • Ермак и Сибирь — узнаете, какое отношение казачий атаман имеет к Новочеркасску
  • Архитектура 19 века — особняки и доходные дома, которые отражают богатство и амбиции города
  • Военные трофеи — реликвии 19 века, к которым можно прикоснуться
  • Каменные изваяния — артефакты культуры возрастом более 2000 лет
  • Следы древней жизни — находки, которым не меньше пяти миллионов лет

Организационные детали

Максимальное кол-во участников — 15 чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Новочеркасске
Я провожу авторские пешеходные экскурсии, исторические лекции, а также винные и кофейные дегустации! Со мной вы познакомитесь с уникальной столицей Области Войска Донского. Влюбись в Новочеркасск, если осмелишься;)

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Оксана
7 сен 2025
Огромное спасибо Анастасии за интересную экскурсию. 05.09.2025г. мы посетили Новочеркасск. 2 часа пешей экскурсии пролетели как одно мгновение. Живой увлекательный рассказ о становлении казачества и развитии города ,в котором переплелись исторические факты, легенды,интересные истории из жизни знаменитых людей. Ещё раз огромное спасибо Вам, Анастасия.
Дата посещения: 5 сентября 2025

