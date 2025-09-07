Экскурсия «Сѣрдцѣ стараго Новочеркасска» приглашает на увлекательное путешествие по историческим местам города.
Вознесенский собор, величественные особняки и артефакты древних культур откроют перед вами свои тайны.
Узнайте, как казачий атаман Ермак связан с историей Новочеркасска, и прикоснитесь к военным трофеям 19 века. Проживите историю города так, словно она разворачивается перед вами
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 🗿 Древние артефакты
- ⚔️ Военные реликвии
- ⛪ История собора
- 🗺️ Путешествие во времени
Что можно увидеть
- Вознесенский собор
- Ермак и Сибирь
- Архитектура 19 века
- Военные трофеи
- Каменные изваяния
Описание экскурсии
- Вознесенский собор — третий по величию храм России. Его строили сто лет, и до сих пор остаётся вопрос: затянули строительство из-за коррупции или таков был замысел
- Ермак и Сибирь — узнаете, какое отношение казачий атаман имеет к Новочеркасску
- Архитектура 19 века — особняки и доходные дома, которые отражают богатство и амбиции города
- Военные трофеи — реликвии 19 века, к которым можно прикоснуться
- Каменные изваяния — артефакты культуры возрастом более 2000 лет
- Следы древней жизни — находки, которым не меньше пяти миллионов лет
Организационные детали
Максимальное кол-во участников — 15 чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анастасия — ваш гид в Новочеркасске
Я провожу авторские пешеходные экскурсии, исторические лекции, а также винные и кофейные дегустации! Со мной вы познакомитесь с уникальной столицей Области Войска Донского. Влюбись в Новочеркасск, если осмелишься;)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
7 сен 2025
Огромное спасибо Анастасии за интересную экскурсию. 05.09.2025г. мы посетили Новочеркасск. 2 часа пешей экскурсии пролетели как одно мгновение. Живой увлекательный рассказ о становлении казачества и развитии города ,в котором переплелись исторические факты, легенды,интересные истории из жизни знаменитых людей. Ещё раз огромное спасибо Вам, Анастасия.
Дата посещения: 5 сентября 2025