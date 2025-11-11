Новочеркасск, или «Маленький Париж», проектировался в лучших традициях европейского градостроительства. Он удивляет разнообразием стилей: от неовизантийского до эклектики и модерна.
Моя экскурсия — это концентрированное знакомство с городом, где есть место всем его доминантам с широкими проспектами, уютным особнякам и станичным улочкам с панорамой на долину реки Дон.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание экскурсииЯ строю прогулку в формате «путешествия по эпохам» — от первых мест основания города до современности. На время мы станем «свидетелями» развития Новочеркасска, впитывая многообразие архитектуры и созерцая памятники разных столетий. Начнём с подъёма на высоту почти 80 метров (при заблаговременном согласовании), на колокольню собора, чтобы увидеть вблизи «Второе Солнце Дона», полюбоваться городом свысока и понять, как он устроен. Не раз воспользуемся картой, чтобы отыскать любопытные исторические места. В ходе экскурсии мы найдем для себя ответы на вопросы:
- где были первый острог и площадь;
- где и как должно было проходить новое/старое русло Дона с пристанью и что такое Аксай;
- где в Новочеркасске останавливались Александр-I и Шаляпин, и чем им не угодила почтовая станция;
- как и где в Новочеркасске оказались пушки из Ливонского ордена;
- что случилось с одним из первых каменных зданий в городе — гаупвахтой, и куда подевался старый арсенал;
- где жил знаменитый уроженец города генерал Лебедь;
- как Гагарин стал почетным жителем города и откуда здесь космические тренажеры.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вознесенский войсковой Всеказачий патриарший собор
- Памятники Ермаку и атаману Платову
- Триумфальные арки
- Почтово-ямская станция
- Атаманский дворец (в том числе экскурсия в музей)
- Александровский сад
- Дом офицерского собрания
- Комплекс зданий Варшавского императорского института
- Особняки - "Дом с совой", "Дом с волютой", "Дом с обсерваторией"
- Место расстрела рабочих НЭВЗа в 1962 г
- Также сможете посетить (по желанию):
- Музей истории Донского казачества
- Дом-музей художника-баталиста М.Б. Грекова
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи.
Место начала и завершения?
Площадь Ермака, памятник атаману Бакланову
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
