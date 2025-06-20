Новочеркасск - город с богатой историей и уникальной архитектурой.
Гости смогут прогуляться по старинным улочкам, увидеть Атаманский дворец и величественный Вознесенский Собор.
Экскурсия предлагает уникальную возможность узнать, как развивался город и почему казаки строили свой главный собор 100 лет.
Это путешествие позволит сравнить архитектуру столичных районов и станичных окраин, а также понять, почему Новочеркасск называют некрополем сарматских цариц
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 📜 Богатая история
- 🕌 Величественные соборы
- 🏞️ Прогулка по старинным улочкам
- 🗺️ Открытие малоизвестных памятников
Что можно увидеть
- Атаманский дворец
- Старинный фонтан
- Сарматские курганы
- Храм Александра Невского
- Вознесенский Собор
Описание экскурсии
Вы прогуляетесь по старинным провинциальным улочкам и широким столичным проспектам, пройдёте по булыжной мостовой и подниметесь на колокольню собора, чтобы полюбоваться городом с высоты птичьего полёта.
Увидите:
- Атаманский дворец — бывшую резиденцию донских атаманов
- Старинный фонтан в некогда одном из лучших парков юга России
- Сарматские курганы
- Уютный храм Александра Невского
- Величественный Вознесенский Собор — второе солнце Дона
И узнаете:
- Как развивался Новочеркасск от основания до современности
- Почему построил Платов город на горе, казакам на горе
- Как жилось городским казакам в столице области Войска Донского
- Почему свой главный собор казаки строили 100 лет
Организационные детали
Мы пройдём около 2 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере у Атаманского дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Новочеркасске
Провела экскурсии для 66 туристов
Добро пожаловать в Новочеркасск! Меня зовут Надежда, я аккредитованный гид-экскурсовод по Ростовской области. Много лет живу в этом городе, знаю его и очень люблю. С радостью покажу вам главные достопримечательности нашего города и расскажу о них самое интересное.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Иван
20 июн 2025
Добрый день всем путешественникам! Планируя своё очередное путешествие по Золотому Кольцу России, решили добавить промежуточные точки посещения. Выбор на Новочеркасск пал неслучайно. По работе был в этом городе неоднократно, но
Дата посещения: 11 июня 2025
Е
Екатерина
2 ноя 2025
Все просто замечательно
А
Анастасия
12 окт 2025
Прекрасная экскурсия! Спасибо большое! Были с родителями и с детьми-всем было интересно!!! Однозначно рекомендую! 🤗
С
Соломатина
21 авг 2025
Благодарю Надежду за увлекательный и интересный рассказ об истории Новочеркасска!
Г
Галина
16 июн 2025
Были на экскурсии с Надеждой. Полностью удовлетворены выбранной темой и информацией, полученной от экскурсовода. Хотелось бы отметить ее коммуникативные навыки,а также историческую составляющую и глубину материала. Время экскурсии просто "пролетело". Слова искренней благодарности в адрес Надежды.
И
Ирина
21 мая 2025
Прекрасный познавательный маршрут. Много исторических Фастов, интересных историй. Чувствуется любовь экскурсовода к истории города и глубокие знания. 2,5 часа прошли в интересной беседе и дружественной атмосфере.
Входит в следующие категории Новочеркасска
