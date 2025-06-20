Мои заказы

Новочеркасск столичный и станичный

Познакомьтесь с Новочеркасском, где сочетаются история и архитектура. Узнайте, почему его называют некрополем сарматских цариц
Новочеркасск - город с богатой историей и уникальной архитектурой.

Гости смогут прогуляться по старинным улочкам, увидеть Атаманский дворец и величественный Вознесенский Собор.

Экскурсия предлагает уникальную возможность узнать, как развивался город и почему казаки строили свой главный собор 100 лет.

Это путешествие позволит сравнить архитектуру столичных районов и станичных окраин, а также понять, почему Новочеркасск называют некрополем сарматских цариц
5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура
  • 📜 Богатая история
  • 🕌 Величественные соборы
  • 🏞️ Прогулка по старинным улочкам
  • 🗺️ Открытие малоизвестных памятников
Новочеркасск столичный и станичный© Надежда
Новочеркасск столичный и станичный© Надежда
Новочеркасск столичный и станичный© Надежда

Что можно увидеть

  • Атаманский дворец
  • Старинный фонтан
  • Сарматские курганы
  • Храм Александра Невского
  • Вознесенский Собор

Описание экскурсии

Вы прогуляетесь по старинным провинциальным улочкам и широким столичным проспектам, пройдёте по булыжной мостовой и подниметесь на колокольню собора, чтобы полюбоваться городом с высоты птичьего полёта.

Увидите:

  • Атаманский дворец — бывшую резиденцию донских атаманов
  • Старинный фонтан в некогда одном из лучших парков юга России
  • Сарматские курганы
  • Уютный храм Александра Невского
  • Величественный Вознесенский Собор — второе солнце Дона

И узнаете:

  • Как развивался Новочеркасск от основания до современности
  • Почему построил Платов город на горе, казакам на горе
  • Как жилось городским казакам в столице области Войска Донского
  • Почему свой главный собор казаки строили 100 лет

Организационные детали

Мы пройдём около 2 км.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В сквере у Атаманского дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда
Надежда — ваш гид в Новочеркасске
Провела экскурсии для 66 туристов
Добро пожаловать в Новочеркасск! Меня зовут Надежда, я аккредитованный гид-экскурсовод по Ростовской области. Много лет живу в этом городе, знаю его и очень люблю. С радостью покажу вам главные достопримечательности нашего города и расскажу о них самое интересное.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
И
Иван
20 июн 2025
Добрый день всем путешественникам! Планируя своё очередное путешествие по Золотому Кольцу России, решили добавить промежуточные точки посещения. Выбор на Новочеркасск пал неслучайно. По работе был в этом городе неоднократно, но
читать дальше

в какой-то момент понял, что хочу узнать об этом месте больше. Сайт "Хорошо там" познакомил меня с замечательным экскурсоводом Надеждой. Она оперативно вышла на связь, подтвердив бронирование, а за день до события напомнила о нашей встрече. Мы с нетерпением ждали этого дня, собирая информацию о Новочеркасске, готовя вопросы по теме. За день до встречи Надежда напомнила нам о нашем рандеву, что было очень приятно. И вот настал час "Х". Мы встретились в назначенном месте и понеслось... Время нашего общения пролетело незаметно, и после фотосессии у собора мы поняли, что ошиблись с выбором... Мы выбрали обзорную экскурсию, а надо было выбирать "всё включено"! Поскольку даже за то непродолжительное время, что Надежда была с нами, мы узнали очень много занимательных и удивительных историй из жизни Донского казачества в целом и его столицы в частности. Думаю, что мы ещё вернёмся в этот замечательный город, ведь теперь мы знаем, кто нас проведёт по уютным улочкам казачьей столицы. Ещё раз ОГРОМНОЕ спасибо Надежде!

Дата посещения: 11 июня 2025
Е
Екатерина
2 ноя 2025
Все просто замечательно
А
Анастасия
12 окт 2025
Прекрасная экскурсия! Спасибо большое! Были с родителями и с детьми-всем было интересно!!! Однозначно рекомендую! 🤗
С
Соломатина
21 авг 2025
Благодарю Надежду за увлекательный и интересный рассказ об истории Новочеркасска!
Г
Галина
16 июн 2025
Были на экскурсии с Надеждой. Полностью удовлетворены выбранной темой и информацией, полученной от экскурсовода. Хотелось бы отметить ее коммуникативные навыки,а также историческую составляющую и глубину материала. Время экскурсии просто "пролетело". Слова искренней благодарности в адрес Надежды.
И
Ирина
21 мая 2025
Прекрасный познавательный маршрут. Много исторических Фастов, интересных историй. Чувствуется любовь экскурсовода к истории города и глубокие знания. 2,5 часа прошли в интересной беседе и дружественной атмосфере.

Входит в следующие категории Новочеркасска

