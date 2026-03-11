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Большая прогулка по Новочеркасску

Путешествие во времени по столице мирового казачества - пешком и на авто
Новочеркасск, или «Маленький Париж» проектировался в лучших традициях европейского градостроительства. Он удивляет разнообразием стилей: от неовизантийского до эклектики и модерна.

Моя экскурсия — это концентрированное знакомство с городом и его историей, где есть место и всем его доминантам, и полноценным рассказам, погружающих в 19 век — век становления этого города.
4.8
22 отзыва
Большая прогулка по Новочеркасску
Большая прогулка по Новочеркасску
Большая прогулка по Новочеркасску

Описание экскурсии

Всё-всё о Новочеркасске за 5 часов

Экскурсия построена как путешествие по эпохам — от первых дней основания города до современности. Шаг за шагом вы проследите, как развивался Новочеркасск, познакомитесь с его архитектурой и узнаете, какие события и люди оставили здесь свой след.

В программе:

  • Первая карта города и панорама долины Дона с холма высотой 103 метра — разберёмся, почему Новочеркасск выглядит именно так
  • Патриарший Вознесенский войсковой всеказачий собор — второй по величине собор России, который называют «Вторым солнцем Дона»
  • Памятник Ермаку Тимофеевичу, созданный автором монумента «Тысячелетие России» в Великом Новгороде
  • Памятник атаману Якову Бакланову, перевезённый сюда из Санкт-Петербурга
  • Две триумфальные арки, возведённые в честь победы в Отечественной войне 1812 года
  • Почтово-ямская станция, где по пути на Кавказ останавливались Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, Толстой, Глинка, Бестужев и многие другие
  • Дом генерала Семёна Курнакова, ставший крупнейшей гостиницей города, где бывали Шаляпин, Куприн и Суриков, а также дом, в котором Пушкин прожил целую неделю, ожидая денежный перевод
  • Музей истории Донского казачества (с посещением)
  • Атаманский дворец (внешний осмотр, временно закрыт на реставрацию), памятник атаману Платову и старинные торговые ряды
  • Александровский сад с одним из старейших чугунных фонтанов юга России (1863 год) и рассказом об уникальном городском водопроводе
  • Храм Александра Невского в византийском стиле с необычными росписями
  • Дом офицерского собрания с роскошным парадным залом, а также сохранившиеся историческая лестница и четырёхметровое зеркало в здании бывшего Торгового общества казаков
  • Комплекс зданий Варшавского императорского института (ныне Южно-Российский государственный политехнический университет)
  • Уникальные особняки-мини-дворцы: «Дом с совой», «Дом учёных», «Дом с волютой», «Дом с обсерваторией», «Дом счастья», «Дом атамана» и другие
  • Небольшие храмы в стиле русского классицизма и барокко с редкими историческими артефактами
  • Место трагических событий 1962 года, связанных с конфликтом рабочих НЭВЗа

И, конечно, множество других интересных мест и историй, без которых невозможно представить Новочеркасск.

На экскурсии мы не раз воспользуемся картой, чтобы отыскать любопытные исторические места. Будет очень увлекательно и информативно!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит пешком и немного на машине
  • По предварительной договоренности возможно посещение Всероссийского научно-исследовательского института виноградарства и виноделия с музеем и дегустацией 8 сортов вин, а также посещение дома-музея художника Грекова

Дополнительные расходы:

  • билет в музей Донского казачества — 450 ₽/чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ермака
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Новочеркасске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 847 туристов
Меня зовут Александр. Я родился на Урале, но уже давно живу в Ростове-на-Дону. Много путешествую по России: обожаю лес, горы и прохладные сибирские речки. Также очень люблю ставший родным Донской край. С удовольствием покажу вам его самые интересные и живописные места!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
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3
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1
1
Светлана
Экскурсия очень понравилась: интересное повествование гида Александра, его знания, вовлечённость в историю города, донского казачества и душевная подача побуждают ещё больше узнать об этом регионе. Понравилось сравнение исторических снимков и карт с настоящей реальностью, это, на мой взгляд, говорит о том, что экскурсовод-не дилетант, читавший Википедию, а искренне проникшийся и собравший материал из разных источников. Спасибо, Александр!
Экскурсия очень понравилась: интересное повествование гида Александра, его знания, вовлечённость в историю города, донского казачества и
Экскурсия очень понравилась: интересное повествование гида Александра, его знания, вовлечённость в историю города, донского казачества и
Экскурсия очень понравилась: интересное повествование гида Александра, его знания, вовлечённость в историю города, донского казачества и
Экскурсия очень понравилась: интересное повествование гида Александра, его знания, вовлечённость в историю города, донского казачества и
Экскурсия очень понравилась: интересное повествование гида Александра, его знания, вовлечённость в историю города, донского казачества и
Экскурсия очень понравилась: интересное повествование гида Александра, его знания, вовлечённость в историю города, донского казачества и
Экскурсия очень понравилась: интересное повествование гида Александра, его знания, вовлечённость в историю города, донского казачества и
Экскурсия очень понравилась: интересное повествование гида Александра, его знания, вовлечённость в историю города, донского казачества и+2
Экскурсия очень понравилась: интересное повествование гида Александра, его знания, вовлечённость в историю города, донского казачества и
Экскурсия очень понравилась: интересное повествование гида Александра, его знания, вовлечённость в историю города, донского казачества и
Александр
Александр
Ответ организатора:
Светлана, большое спасибо за Ваш отзыв. Очень приятно было пообщаться. Ждём Вас еще к нам!
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Н
Огромное спасибо нашему гиду Александру!!! Начиная с того, что время с вечера согласовано, заканчивая качеством и полнотой проведения экскурсии. Было интересно, познавательно, увлекательно. Рассказал массу информации которой в интернете нет. Однозначно рекомендую брать "Большую прогулку по Новочеркасску" у Александра.
Огромное спасибо нашему гиду Александру!!! Начиная с того, что время с вечера согласовано, заканчивая качеством и
Огромное спасибо нашему гиду Александру!!! Начиная с того, что время с вечера согласовано, заканчивая качеством и
Огромное спасибо нашему гиду Александру!!! Начиная с того, что время с вечера согласовано, заканчивая качеством и
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Евгения
Мне все понравилось. Гуляли долго, дольше положенного времени!
Мне все понравилось. Гуляли долго, дольше положенного времени!
Мне все понравилось. Гуляли долго, дольше положенного времени!
Мне все понравилось. Гуляли долго, дольше положенного времени!
Мне все понравилось. Гуляли долго, дольше положенного времени!
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Оксана
Отличная экскурсия.
Александр
Александр
Ответ организатора:
Оксана, благодарю Вас за отзыв.
Приезжайте к нам еще
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С
Спасибо нашему гиду Александру за очень интересную экскурсию по Новочеркасску. Узнали очень много интересного и практически заново открыли для себя этот город.
Поражает, как много знает Александр фактов из истории казачества и казачьей столицы. Его рассказы увлекательны и живописны. Спасибо ему за терпение, заботу и тактичность в отношении членов группы.
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И
Александр провел очень содержательную и интересную экскурсию. Мы очень довольны. Получили максимум интересной информации о Новочеркасске и казачестве. Огромное спасибо.
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