Что вас ожидает
Всё-всё о Новочеркасске за 5 часов
Я строю прогулку в формате «путешествия по эпохам» — от первых мест основания города и до современности. На время мы станем «свидетелями» развития Новочеркасска, впитывая многообразие архитектуры и созерцая памятники разных столетий. Начнём с подъёма на колокольню, чтобы полюбоваться городом свысока и понять, как он устроен. Далее в нашем списке:
- Патриарший Вознесенский войсковой всеказачий собор
- памятники Донскому атаману Ермаку Тимофеевичу и атаману Платову
- две триумфальные арки
- почтово-ямская станция
- Атаманский дворец (+ экскурсия в музей)
- Александровский сад с одним из старых чугунных фонтанов юга России
- Дом офицерского собрания с необычным парадным залом
- комплекс зданий Варшавского императорского института (ныне Южно-Российский государственный политехнический университет)
- ряд уникальных по архитектуре особняков — мини-дворцов, в том числе «Дом с совой», «Дом с волютой», «Дом с обсерваторией» и другие
- место расстрела рабочих НЭВЗа в 1962 году
В ходе экскурсии мы не раз воспользуемся картой, чтобы отыскать любопытные исторические места. Будет увлекательно и информативно.
Организационные детали
- Экскурсия проходит пешком и немного на машине
- Дополнительные расходы: билет в Атаманский дворец c отдельной экспозицией по Новочеркасской трагедии 1962 года (200 руб. /чел.)