Новочеркасск, или «Маленький Париж» проектировался в лучших традициях европейского градостроительства. Он удивляет разнообразием стилей: от неовизантийского до эклектики и модерна. Моя экскурсия — это концентрированное знакомство с городом и его историей, где есть место и всем его доминантам, и полноценным рассказам, погружающих в 19 век — век становления этого города.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Всё-всё о Новочеркасске за 5 часов

Экскурсия построена как путешествие по эпохам — от первых дней основания города до современности. Шаг за шагом вы проследите, как развивался Новочеркасск, познакомитесь с его архитектурой и узнаете, какие события и люди оставили здесь свой след.

В программе:

Первая карта города и панорама долины Дона с холма высотой 103 метра — разберёмся, почему Новочеркасск выглядит именно так

Патриарший Вознесенский войсковой всеказачий собор — второй по величине собор России, который называют «Вторым солнцем Дона»

Памятник Ермаку Тимофеевичу, созданный автором монумента «Тысячелетие России» в Великом Новгороде

Памятник атаману Якову Бакланову, перевезённый сюда из Санкт-Петербурга

Две триумфальные арки, возведённые в честь победы в Отечественной войне 1812 года

Почтово-ямская станция, где по пути на Кавказ останавливались Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, Толстой, Глинка, Бестужев и многие другие

Дом генерала Семёна Курнакова, ставший крупнейшей гостиницей города, где бывали Шаляпин, Куприн и Суриков, а также дом, в котором Пушкин прожил целую неделю, ожидая денежный перевод

Музей истории Донского казачества (с посещением)

Атаманский дворец (внешний осмотр, временно закрыт на реставрацию), памятник атаману Платову и старинные торговые ряды

Александровский сад с одним из старейших чугунных фонтанов юга России (1863 год) и рассказом об уникальном городском водопроводе

Храм Александра Невского в византийском стиле с необычными росписями

Дом офицерского собрания с роскошным парадным залом, а также сохранившиеся историческая лестница и четырёхметровое зеркало в здании бывшего Торгового общества казаков

Комплекс зданий Варшавского императорского института (ныне Южно-Российский государственный политехнический университет)

Уникальные особняки-мини-дворцы: «Дом с совой», «Дом учёных», «Дом с волютой», «Дом с обсерваторией», «Дом счастья», «Дом атамана» и другие

Небольшие храмы в стиле русского классицизма и барокко с редкими историческими артефактами

Место трагических событий 1962 года, связанных с конфликтом рабочих НЭВЗа

И, конечно, множество других интересных мест и историй, без которых невозможно представить Новочеркасск.

На экскурсии мы не раз воспользуемся картой, чтобы отыскать любопытные исторические места. Будет очень увлекательно и информативно!

Организационные детали

Экскурсия проходит пешком и немного на машине

По предварительной договоренности возможно посещение Всероссийского научно-исследовательского института виноградарства и виноделия с музеем и дегустацией 8 сортов вин, а также посещение дома-музея художника Грекова

Дополнительные расходы: