Что вас ожидает

Всё-всё о Новочеркасске за 5 часов

Я строю прогулку в формате «путешествия по эпохам» — от первых мест основания города и до современности. На время мы станем «свидетелями» развития Новочеркасска, впитывая многообразие архитектуры и созерцая памятники разных столетий. Начнём с подъёма на колокольню, чтобы полюбоваться городом свысока и понять, как он устроен. Далее в нашем списке:

Патриарший Вознесенский войсковой всеказачий собор

памятники Донскому атаману Ермаку Тимофеевичу и атаману Платову

две триумфальные арки

почтово-ямская станция

Атаманский дворец (+ экскурсия в музей)

Александровский сад с одним из старых чугунных фонтанов юга России

Дом офицерского собрания с необычным парадным залом

комплекс зданий Варшавского императорского института (ныне Южно-Российский государственный политехнический университет)

ряд уникальных по архитектуре особняков — мини-дворцов, в том числе «Дом с совой», «Дом с волютой», «Дом с обсерваторией» и другие

место расстрела рабочих НЭВЗ а в 1962 году

В ходе экскурсии мы не раз воспользуемся картой, чтобы отыскать любопытные исторические места. Будет увлекательно и информативно.

Организационные детали