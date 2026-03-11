Новочеркасск, или «Маленький Париж» проектировался в лучших традициях европейского градостроительства. Он удивляет разнообразием стилей: от неовизантийского до эклектики и модерна.
Моя экскурсия — это концентрированное знакомство с городом и его историей, где есть место и всем его доминантам, и полноценным рассказам, погружающих в 19 век — век становления этого города.
Моя экскурсия — это концентрированное знакомство с городом и его историей, где есть место и всем его доминантам, и полноценным рассказам, погружающих в 19 век — век становления этого города.
Описание экскурсии
Всё-всё о Новочеркасске за 5 часов
Экскурсия построена как путешествие по эпохам — от первых дней основания города до современности. Шаг за шагом вы проследите, как развивался Новочеркасск, познакомитесь с его архитектурой и узнаете, какие события и люди оставили здесь свой след.
В программе:
- Первая карта города и панорама долины Дона с холма высотой 103 метра — разберёмся, почему Новочеркасск выглядит именно так
- Патриарший Вознесенский войсковой всеказачий собор — второй по величине собор России, который называют «Вторым солнцем Дона»
- Памятник Ермаку Тимофеевичу, созданный автором монумента «Тысячелетие России» в Великом Новгороде
- Памятник атаману Якову Бакланову, перевезённый сюда из Санкт-Петербурга
- Две триумфальные арки, возведённые в честь победы в Отечественной войне 1812 года
- Почтово-ямская станция, где по пути на Кавказ останавливались Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, Толстой, Глинка, Бестужев и многие другие
- Дом генерала Семёна Курнакова, ставший крупнейшей гостиницей города, где бывали Шаляпин, Куприн и Суриков, а также дом, в котором Пушкин прожил целую неделю, ожидая денежный перевод
- Музей истории Донского казачества (с посещением)
- Атаманский дворец (внешний осмотр, временно закрыт на реставрацию), памятник атаману Платову и старинные торговые ряды
- Александровский сад с одним из старейших чугунных фонтанов юга России (1863 год) и рассказом об уникальном городском водопроводе
- Храм Александра Невского в византийском стиле с необычными росписями
- Дом офицерского собрания с роскошным парадным залом, а также сохранившиеся историческая лестница и четырёхметровое зеркало в здании бывшего Торгового общества казаков
- Комплекс зданий Варшавского императорского института (ныне Южно-Российский государственный политехнический университет)
- Уникальные особняки-мини-дворцы: «Дом с совой», «Дом учёных», «Дом с волютой», «Дом с обсерваторией», «Дом счастья», «Дом атамана» и другие
- Небольшие храмы в стиле русского классицизма и барокко с редкими историческими артефактами
- Место трагических событий 1962 года, связанных с конфликтом рабочих НЭВЗа
И, конечно, множество других интересных мест и историй, без которых невозможно представить Новочеркасск.
На экскурсии мы не раз воспользуемся картой, чтобы отыскать любопытные исторические места. Будет очень увлекательно и информативно!
Организационные детали
- Экскурсия проходит пешком и немного на машине
- По предварительной договоренности возможно посещение Всероссийского научно-исследовательского института виноградарства и виноделия с музеем и дегустацией 8 сортов вин, а также посещение дома-музея художника Грекова
Дополнительные расходы:
- билет в музей Донского казачества — 450 ₽/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ермака
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Новочеркасске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 847 туристов
Меня зовут Александр. Я родился на Урале, но уже давно живу в Ростове-на-Дону. Много путешествую по России: обожаю лес, горы и прохладные сибирские речки. Также очень люблю ставший родным Донской край. С удовольствием покажу вам его самые интересные и живописные места!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия очень понравилась: интересное повествование гида Александра, его знания, вовлечённость в историю города, донского казачества и душевная подача побуждают ещё больше узнать об этом регионе. Понравилось сравнение исторических снимков и карт с настоящей реальностью, это, на мой взгляд, говорит о том, что экскурсовод-не дилетант, читавший Википедию, а искренне проникшийся и собравший материал из разных источников. Спасибо, Александр!
+2
Александр
Ответ организатора:
Светлана, большое спасибо за Ваш отзыв. Очень приятно было пообщаться. Ждём Вас еще к нам!
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Н
Огромное спасибо нашему гиду Александру!!! Начиная с того, что время с вечера согласовано, заканчивая качеством и полнотой проведения экскурсии. Было интересно, познавательно, увлекательно. Рассказал массу информации которой в интернете нет. Однозначно рекомендую брать "Большую прогулку по Новочеркасску" у Александра.
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Мне все понравилось. Гуляли долго, дольше положенного времени!
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Отличная экскурсия.
Александр
Ответ организатора:
Оксана, благодарю Вас за отзыв.
Приезжайте к нам еще
Приезжайте к нам еще
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С
Спасибо нашему гиду Александру за очень интересную экскурсию по Новочеркасску. Узнали очень много интересного и практически заново открыли для себя этот город.
Поражает, как много знает Александр фактов из истории казачества и казачьей столицы. Его рассказы увлекательны и живописны. Спасибо ему за терпение, заботу и тактичность в отношении членов группы.
Поражает, как много знает Александр фактов из истории казачества и казачьей столицы. Его рассказы увлекательны и живописны. Спасибо ему за терпение, заботу и тактичность в отношении членов группы.
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И
Александр провел очень содержательную и интересную экскурсию. Мы очень довольны. Получили максимум интересной информации о Новочеркасске и казачестве. Огромное спасибо.
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