Большая прогулка по Новочеркасску

Путешествие во времени по столице мирового казачества — пешком и на авто

Новочеркасск, или «Маленький Париж» проектировался в лучших традициях европейского градостроительства.

Он удивляет разнообразием стилей: от неовизантийского до эклектики и модерна.

Моя экскурсия — это концентрированное знакомство с городом, где есть место и всем его доминантам, и полноценным рассказам, и даже увлекательному квесту!
Большая прогулка по Новочеркасску
Большая прогулка по Новочеркасску
Большая прогулка по Новочеркасску
Большая прогулка по Новочеркасску
Большая прогулка по Новочеркасску
Большая прогулка по Новочеркасску
Большая прогулка по Новочеркасску
Большая прогулка по Новочеркасску
Большая прогулка по Новочеркасску
Большая прогулка по Новочеркасску
Большая прогулка по Новочеркасску
Большая прогулка по Новочеркасску
Большая прогулка по Новочеркасску
Большая прогулка по Новочеркасску
Большая прогулка по Новочеркасску
Большая прогулка по Новочеркасску
Большая прогулка по Новочеркасску
Большая прогулка по Новочеркасску
Большая прогулка по Новочеркасску
Большая прогулка по Новочеркасску
Большая прогулка по Новочеркасску
Большая прогулка по Новочеркасску
Большая прогулка по Новочеркасску
Большая прогулка по Новочеркасску
Большая прогулка по Новочеркасску
Большая прогулка по Новочеркасску
Большая прогулка по Новочеркасску
Большая прогулка по Новочеркасску
Большая прогулка по Новочеркасску
Большая прогулка по Новочеркасску
Большая прогулка по Новочеркасску
Большая прогулка по Новочеркасску

Что вас ожидает

Всё-всё о Новочеркасске за 5 часов

Я строю прогулку в формате «путешествия по эпохам» — от первых мест основания города и до современности. На время мы станем «свидетелями» развития Новочеркасска, впитывая многообразие архитектуры и созерцая памятники разных столетий. Начнём с подъёма на колокольню, чтобы полюбоваться городом свысока и понять, как он устроен. Далее в нашем списке:

  • Патриарший Вознесенский войсковой всеказачий собор
  • памятники Донскому атаману Ермаку Тимофеевичу и атаману Платову
  • две триумфальные арки
  • почтово-ямская станция
  • Атаманский дворец (+ экскурсия в музей)
  • Александровский сад с одним из старых чугунных фонтанов юга России
  • Дом офицерского собрания с необычным парадным залом
  • комплекс зданий Варшавского императорского института (ныне Южно-Российский государственный политехнический университет)
  • ряд уникальных по архитектуре особняков — мини-дворцов, в том числе «Дом с совой», «Дом с волютой», «Дом с обсерваторией» и другие
  • место расстрела рабочих НЭВЗа в 1962 году

В ходе экскурсии мы не раз воспользуемся картой, чтобы отыскать любопытные исторические места. Будет увлекательно и информативно.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит пешком и немного на машине
  • Дополнительные расходы: билет в Атаманский дворец c отдельной экспозицией по Новочеркасской трагедии 1962 года (200 руб. /чел.)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на площади Ермака
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Александр
Александр
Меня зовут Александр. Я родился на Урале, но уже 12 лет живу в Ростове-на-Дону. Много путешествую по России: обожаю лес, горы и прохладные сибирские речки. Также очень люблю ставший родным Донской край. С удовольствием покажу вам его самые интересные и живописные места!
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Александр проводит ещё 1 экскурсию

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