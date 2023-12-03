Сибирская Швейцария: горнолыжный тур в Шерегеш для новичков и профи

Провести отпуск активно на курорте, покататься на лыжах и сноуборде и попариться в русской бане

Описание
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Всем любителям гор, снега и зимы к нам! Будем жить и кататься среди пихтового леса, попробуем разные трассы и повысим своё мастерство.

Желающие смогут пройти 3-дневную школу с обучением в группе своего уровня подготовки, попрактиковаться с инструкторами, опыт которых более 6 лет, и получить качественный разбор катания.

Профессионалов порадуют фрирайд и сложные хорошо оборудованные трассы, ничем не уступающие западным конкурентам. Попаримся в бане, посетим оленью ферму и термальный комплекс и встретим закат на вершине.
Сибирская Швейцария: горнолыжный тур в Шерегеш для новичков и профи
Сибирская Швейцария: горнолыжный тур в Шерегеш для новичков и профи
Сибирская Швейцария: горнолыжный тур в Шерегеш для новичков и профи
Сибирская Швейцария: горнолыжный тур в Шерегеш для новичков и профи
Сибирская Швейцария: горнолыжный тур в Шерегеш для новичков и профи
Сибирская Швейцария: горнолыжный тур в Шерегеш для новичков и профи
Сибирская Швейцария: горнолыжный тур в Шерегеш для новичков и профи
Сибирская Швейцария: горнолыжный тур в Шерегеш для новичков и профи
Сибирская Швейцария: горнолыжный тур в Шерегеш для новичков и профи
Сибирская Швейцария: горнолыжный тур в Шерегеш для новичков и профи
Сибирская Швейцария: горнолыжный тур в Шерегеш для новичков и профи
Сибирская Швейцария: горнолыжный тур в Шерегеш для новичков и профи
Сибирская Швейцария: горнолыжный тур в Шерегеш для новичков и профи
Сибирская Швейцария: горнолыжный тур в Шерегеш для новичков и профи
Сибирская Швейцария: горнолыжный тур в Шерегеш для новичков и профи
Ближайшие даты:
3
дек
30
дек
2
янв
28
янв
4
фев
18
фев
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Описание

Организационные детали

Ученики будут разделены на несколько групп: новички, продолжающие и профи. В каждой группе максимум 6 человек. Обучение проводят инструкторы с опытом не менее 6 лет и лицензией на обучение горным лыжам или сноуборду.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с трассами и командой

Рано утром встречаемся в аэропорту Новокузнецка и переезжаем в Шерегеш, где заселимся в уютный дом. В дороге около 2,5 часов. Далее вы сможете отдохнуть или поехать на склон, который находится в 5 минутах езды на машине от коттеджа. Для вас будет проведён обзор трасс. С желающими пообедаем в юрте, где попробуем сибирские блюда и получше познакомимся. Во второй половине дня вы уже можете отправиться самостоятельно кататься.

Вечером соберёмся в коттедже в гостиной.

Знакомство с трассами и командойЗнакомство с трассами и командойЗнакомство с трассами и командойЗнакомство с трассами и командой
2 день

День катания

С сегодня для желающих за доплату начнётся обучение в 3-дневной школе катания на горных лыжах и сноуборде. С вами будут работать профессиональные инструкторы с опытом не менее 6 лет. Ученики разделяются на несколько групп — новички, продолжающие и профи. В каждой группе не более 6 человек. В программу школы включена практика на склонах, лекции и подробный видеоразбор.

Либо вы можете кататься самостоятельно или взять индивидуальное обучение за доплату.

На обед мы обычно встречаемся в кафе или на кухне нашего дома. Чаще всего все по очереди готовят своё коронное блюдо и получают тысячу комплиментов от команды. Участие в готовке — по желанию.

День катанияДень катанияДень катанияДень катания
3 день

День катания и баня

Несколько часов до обеда и после проводим на трассах. Вечером собираемся в бане, паримся вениками и прыгаем в сугроб!

День катания и баняДень катания и баняДень катания и баняДень катания и баня
4 день

День катания и видеоразбор

Сегодня завершающий день обучения. Будет произведена видеосъёмка для вечернего разбора катания каждого. После сразимся в настольные игры, пообщаемся и хорошо проведём время с компанией новых друзей.

День катания и видеоразборДень катания и видеоразборДень катания и видеоразборДень катания и видеоразбор
5 день

День в вашем распоряжении

Сегодня вы можете продолжить самостоятельно кататься и повышать уровень своих навыков. За доплату возможно организовать индивидуальное обучение. Вечером вновь соберёмся дома, пожарим шашлыки и поделимся впечатлениями.

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
6 день

Оленья ферма, термальный комплекс и дополнительные развлечения

После завтрака отправимся на экскурсию на оленью ферму. Желающие за доплату смогут полетать на параплане, вертолёте и покататься на снегоходе. Поможем всё организовать. Затем расслабимся в термальном комплексе, на территории которого находятся 4 бани, финская сауна, хамамы, соляная комната, купель с родниковой водой, тропический душ и бассейн.

Оленья ферма, термальный комплекс и дополнительные развлеченияОленья ферма, термальный комплекс и дополнительные развлеченияОленья ферма, термальный комплекс и дополнительные развлечения
7 день

День катания, встреча заката и прощальный ужин

Проведём весь последний день на трассах: вдоволь насладимся снежными шапками деревьев вокруг и катанием на лыжах или сноуборде среди вершин. Встретим красочный закат и устроим прощальный ужин.

День катания, встреча заката и прощальный ужинДень катания, встреча заката и прощальный ужинДень катания, встреча заката и прощальный ужин
8 день

Отъезд

Рано утром выезжаем в аэропорт Новокузнецка. Ориентировочное прибытие — после 10:00.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Новокузнецка, раннее утро (после бронирования организатор сообщит точное время и рекомендованный рейс)
Завершение: Аэропорт Новокузнецка, после 10:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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