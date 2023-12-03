С сегодня для желающих за доплату начнётся обучение в 3-дневной школе катания на горных лыжах и сноуборде. С вами будут работать профессиональные инструкторы с опытом не менее 6 лет. Ученики разделяются на несколько групп — новички, продолжающие и профи. В каждой группе не более 6 человек. В программу школы включена практика на склонах, лекции и подробный видеоразбор.

Либо вы можете кататься самостоятельно или взять индивидуальное обучение за доплату.

На обед мы обычно встречаемся в кафе или на кухне нашего дома. Чаще всего все по очереди готовят своё коронное блюдо и получают тысячу комплиментов от команды. Участие в готовке — по желанию.