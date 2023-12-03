Провести отпуск активно на курорте, покататься на лыжах и сноуборде и попариться в русской бане
Желающие смогут пройти 3-дневную школу с обучением в группе своего уровня подготовки, попрактиковаться с инструкторами, опыт которых более 6 лет, и получить качественный разбор катания.
Профессионалов порадуют фрирайд и сложные хорошо оборудованные трассы, ничем не уступающие западным конкурентам. Попаримся в бане, посетим оленью ферму и термальный комплекс и встретим закат на вершине.
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Описание
Организационные детали
Ученики будут разделены на несколько групп: новички, продолжающие и профи. В каждой группе максимум 6 человек. Обучение проводят инструкторы с опытом не менее 6 лет и лицензией на обучение горным лыжам или сноуборду.
Программа тура по дням
Знакомство с трассами и командой
Рано утром встречаемся в аэропорту Новокузнецка и переезжаем в Шерегеш, где заселимся в уютный дом. В дороге около 2,5 часов. Далее вы сможете отдохнуть или поехать на склон, который находится в 5 минутах езды на машине от коттеджа. Для вас будет проведён обзор трасс. С желающими пообедаем в юрте, где попробуем сибирские блюда и получше познакомимся. Во второй половине дня вы уже можете отправиться самостоятельно кататься.
Вечером соберёмся в коттедже в гостиной.
День катания
С сегодня для желающих за доплату начнётся обучение в 3-дневной школе катания на горных лыжах и сноуборде. С вами будут работать профессиональные инструкторы с опытом не менее 6 лет. Ученики разделяются на несколько групп — новички, продолжающие и профи. В каждой группе не более 6 человек. В программу школы включена практика на склонах, лекции и подробный видеоразбор.
Либо вы можете кататься самостоятельно или взять индивидуальное обучение за доплату.
На обед мы обычно встречаемся в кафе или на кухне нашего дома. Чаще всего все по очереди готовят своё коронное блюдо и получают тысячу комплиментов от команды. Участие в готовке — по желанию.
День катания и баня
Несколько часов до обеда и после проводим на трассах. Вечером собираемся в бане, паримся вениками и прыгаем в сугроб!
День катания и видеоразбор
Сегодня завершающий день обучения. Будет произведена видеосъёмка для вечернего разбора катания каждого. После сразимся в настольные игры, пообщаемся и хорошо проведём время с компанией новых друзей.
День в вашем распоряжении
Сегодня вы можете продолжить самостоятельно кататься и повышать уровень своих навыков. За доплату возможно организовать индивидуальное обучение. Вечером вновь соберёмся дома, пожарим шашлыки и поделимся впечатлениями.
Оленья ферма, термальный комплекс и дополнительные развлечения
После завтрака отправимся на экскурсию на оленью ферму. Желающие за доплату смогут полетать на параплане, вертолёте и покататься на снегоходе. Поможем всё организовать. Затем расслабимся в термальном комплексе, на территории которого находятся 4 бани, финская сауна, хамамы, соляная комната, купель с родниковой водой, тропический душ и бассейн.
День катания, встреча заката и прощальный ужин
Проведём весь последний день на трассах: вдоволь насладимся снежными шапками деревьев вокруг и катанием на лыжах или сноуборде среди вершин. Встретим красочный закат и устроим прощальный ужин.
Отъезд
Рано утром выезжаем в аэропорт Новокузнецка. Ориентировочное прибытие — после 10:00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Новокузнецка, раннее утро (после бронирования организатор сообщит точное время и рекомендованный рейс)Завершение: Аэропорт Новокузнецка, после 10:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.