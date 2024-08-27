8 дней
Горнолыжная тусовка в Шерегеше
Покататься по лучшим трассам и пухляку Сибири, пропариться в бане и устроить барбекю-вечеринку
Начало: Аэропорт/ж. - д. вокзал Новокузнецка, до 08:00
«С командой единомышленников, таких же весёлых и активных, вы побываете на крупнейшем горнолыжном курорте Сибири — в Шерегеше»
1 дек в 08:00
8 дек в 08:00
43 000₽ за человека
скидка
15%
7 дней
Горнолыжный тур на Шерегеш
Начало: Кемеровская область, Новокузнецк
«Шерегеш — современный горнолыжный курорт, расположенный в 5 км от одноимённого посёлка в Кемеровской области»
1 дек в 10:00
23 фев в 10:00
5980050 830₽ за человека
4 дня
Выходные в снежном Шерегеше
Начало: Россия, Кемеровская область, Прокопьевский муницип...
«Каждые выходные с начала зимы до поздней весны мы устраиваем настоящую горнолыжную перезагрузку на склонах Шерегеша»
4 янв в 10:00
11 янв в 10:00
15 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ККонстантин27 августа 2024Гид-инструктор, Константин, с большим опытом, рассказал много интересных фактов про туризм, местную флору/фауну. Тур прошёл на высоком профессиональном уровне.
- ЛЛогинов20 августа 2024Наталья Бесконечная - отличный гид, который всегда заряжает позитивом.
- ВВиктор19 августа 2024Подробная инструкция по туру, своевременное информирование, удобство оплаты.
Ответы на вопросы от путешественников по Новокузнецку в категории «Горнолыжные туры»
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