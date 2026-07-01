Присоединяйтесь к компании таких же любителей зимнего активного отдыха — поедем в Сибирь кататься по трассам Шерегеша! Нас ждут пушистый снег, панорамные виды гор, ароматы хвойного леса и современная инфраструктура

курорта. Здесь есть маршруты различного уровня сложности, включая учебные и детские склоны. Поэтому тур подходит и для начинающих горнолыжников и сноубордистов. К вашим услугам — аренда снаряжения и уроки с инструкторами. По вечерам будем собираться вместе в общих зонах гостиницы или барах. А ещё желающие смогут прокатиться на снегоходах, обновиться в термальных источниках, посетить оленью ферму и разбавить катание другими развлечениями Шерегеша.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.

В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)

Возьмите с собой: индивидуальную. аптечку с эластичными бинтами и пластырями, солнцезащитный крем, гигиеническую помаду, небольшой рюкзак, термос и горнолыжную одежду. Рекомендуем взять дополнительное утепление.