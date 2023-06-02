Хайкинг в Абрау-Дюрсо

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Приглашаю вас на приятный и легкий хайкинг к Дому Йога.

Дом Йога — это открытая площадка, находится на живописном обрыве, откуда открывается потрясающий вид на море и лес. Маршрут по лесным тропам, по пути я расскажу вам о лесных ваннах и как их принимать. Так же мы посетим смотровую площадку, где отдохнём и насладимся невероятными видами. В Доме Йога, мы займёмся практиками на расслабление и освобождение от стресса.
Хайкинг в Абрау-Дюрсо
Хайкинг в Абрау-Дюрсо
Хайкинг в Абрау-Дюрсо
Хайкинг в Абрау-Дюрсо
Хайкинг в Абрау-Дюрсо
Ближайшие даты:
2
июн
3
июн
4
июн
6
июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Прогулка к Дому ЙогаНа моём автомобиле мы отправимся в замечательный посёлок Абрау-Дюрсо, проедем вдоль озера, по пути я расскажу вам об истории и жизни посёлка, о знаменитом заводе шампанского.
В живописном месте посреди гор расположился древний, но здравствующий российский завод по изготовлению вин — Абрау-Дюрсо. Это место буквально создано для туристического путешествия, которое не оставит никого равнодушным. Перед вами открывается вид на маленькое, но величественное озеро Абрау, которое граничит со знаменитым курортом рядового российского гражданина — Черным морем. Кроме водной глади, взору представляются горы и плантации винограда, захватывающие дух и воображение.
Далее нас ждёт лёгкий хайкинг по лесным тропам к замечательной достопримечательности посёлка — Дому Йога. Эта открытая площадка находится на живописном обрыве, откуда открывается потрясающий вид на море и лес.
Я расскажу вам о лесных ваннах и как их принимать. Прелесть лесных ванн заключается в возможности хотя бы на время забыть о проблемах, побыть с собой и с природой.
По пути посетим смотровую площадку, где отдохнём и насладимся невероятными видами. В Доме Йога, мы займёмся практиками на расслабление и снятие стресса. Впечатлимся невероятными, захватывающими дух видами. Вы получите удовольствие от процесса ходьбы и насладитесь созерцанием природы.
Важная информация: • Позаботьтесь об удобной одежде и обуви по погоде.
Возьмите с собой воду и легкий перекус.

Ежедневно до 15:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер входит в стоимость
Что не входит
  • Перекус
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно до 15:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Трансфер входит в стоимость
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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