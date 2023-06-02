Приглашаю вас на приятный и легкий хайкинг к Дому Йога.
Дом Йога — это открытая площадка, находится на живописном обрыве, откуда открывается потрясающий вид на море и лес. Маршрут по лесным тропам, по пути я расскажу вам о лесных ваннах и как их принимать. Так же мы посетим смотровую площадку, где отдохнём и насладимся невероятными видами. В Доме Йога, мы займёмся практиками на расслабление и освобождение от стресса.
Дом Йога — это открытая площадка, находится на живописном обрыве, откуда открывается потрясающий вид на море и лес. Маршрут по лесным тропам, по пути я расскажу вам о лесных ваннах и как их принимать. Так же мы посетим смотровую площадку, где отдохнём и насладимся невероятными видами. В Доме Йога, мы займёмся практиками на расслабление и освобождение от стресса.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Прогулка к Дому ЙогаНа моём автомобиле мы отправимся в замечательный посёлок Абрау-Дюрсо, проедем вдоль озера, по пути я расскажу вам об истории и жизни посёлка, о знаменитом заводе шампанского.
В живописном месте посреди гор расположился древний, но здравствующий российский завод по изготовлению вин — Абрау-Дюрсо. Это место буквально создано для туристического путешествия, которое не оставит никого равнодушным. Перед вами открывается вид на маленькое, но величественное озеро Абрау, которое граничит со знаменитым курортом рядового российского гражданина — Черным морем. Кроме водной глади, взору представляются горы и плантации винограда, захватывающие дух и воображение.
Далее нас ждёт лёгкий хайкинг по лесным тропам к замечательной достопримечательности посёлка — Дому Йога. Эта открытая площадка находится на живописном обрыве, откуда открывается потрясающий вид на море и лес.
Я расскажу вам о лесных ваннах и как их принимать. Прелесть лесных ванн заключается в возможности хотя бы на время забыть о проблемах, побыть с собой и с природой.
По пути посетим смотровую площадку, где отдохнём и насладимся невероятными видами. В Доме Йога, мы займёмся практиками на расслабление и снятие стресса. Впечатлимся невероятными, захватывающими дух видами. Вы получите удовольствие от процесса ходьбы и насладитесь созерцанием природы.
Важная информация: • Позаботьтесь об удобной одежде и обуви по погоде.
Возьмите с собой воду и легкий перекус.
Ежедневно до 15:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер входит в стоимость
- Что не входит
- Перекус
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно до 15:30Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Трансфер входит в стоимость
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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