Прогулка к Дому ЙогаНа моём автомобиле мы отправимся в замечательный посёлок Абрау-Дюрсо, проедем вдоль озера, по пути я расскажу вам об истории и жизни посёлка, о знаменитом заводе шампанского.

В живописном месте посреди гор расположился древний, но здравствующий российский завод по изготовлению вин — Абрау-Дюрсо. Это место буквально создано для туристического путешествия, которое не оставит никого равнодушным. Перед вами открывается вид на маленькое, но величественное озеро Абрау, которое граничит со знаменитым курортом рядового российского гражданина — Черным морем. Кроме водной глади, взору представляются горы и плантации винограда, захватывающие дух и воображение.

Далее нас ждёт лёгкий хайкинг по лесным тропам к замечательной достопримечательности посёлка — Дому Йога. Эта открытая площадка находится на живописном обрыве, откуда открывается потрясающий вид на море и лес.

Я расскажу вам о лесных ваннах и как их принимать. Прелесть лесных ванн заключается в возможности хотя бы на время забыть о проблемах, побыть с собой и с природой.

По пути посетим смотровую площадку, где отдохнём и насладимся невероятными видами. В Доме Йога, мы займёмся практиками на расслабление и снятие стресса. Впечатлимся невероятными, захватывающими дух видами. Вы получите удовольствие от процесса ходьбы и насладитесь созерцанием природы.

Важная информация: • Позаботьтесь об удобной одежде и обуви по погоде.

Возьмите с собой воду и легкий перекус.