Водная прогулка
Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо
Погрузитесь в тайны Абрау-Дюрсо: медитация с видом на море, прогулка по озеру и история виноградаря
Начало: По договоренности
«До места начала трекинга я отвезу вас на машине»
Завтра в 09:30
31 авг в 08:30
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Пешие маршруты Абрау-Дюрсо: панорамные виды и лесные тропы
Индивидуальная экскурсия по живописным тропам Абрау-Дюрсо. Панорамные виды на Черное море, горы и лес. Расслабление и снятие стресса в Доме йога
«Далее нас ждёт хайкинг по лесным тропам к необычной достопримечательности посёлка – «Дому йога»»
Завтра в 08:00
31 авг в 08:00
6550 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Новороссийска - к священному месту силы
Хайкинг на вершину как путь к самопознанию
«Это не просто поход в горы, а многогранное путешествие, наполненное положительной энергией и возможностью познакомиться с собой»
9000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда17 августа 2025Замечательное мини путешествие!! Мега комфортный гид и человек!!! Мария начала рассказ о городе и исторических фактах еще в машине, органично
- ДДмитрий7 августа 2025Всё прошло на высшем уровне. Забрали от дома и туда же привезли. Интересные и красивые места. Интересные истории. Рекомендуем)
- ннаталья22 апреля 2025Прекрасное однодневное путешествие! Нам очень понравилось☺️ мы сами выбрали время, в какое отправиться в дорогу, Мария забрала нас на своем
- ДДана24 марта 2025Мы отлично провели время - ездили с подругой и тремя детьми-подростками. Наш гид Любовь встретила нас на автовокзале Новороссийска. Увидели красоты Абрау Дюрсо, попили вкусный чай в беседке на Тропе Йоги. 3 часа пролетели незаметно. Очень рекомендую
- ИИван24 августа 2024Отличные локации. Сервис на хорошем уровне. Приятный гид.
- ЕЕлена15 августа 2024На машинке покатались. С виноградниками познакомились. По горным тропам и дорогам нагулялись. Узнали об истории Абрау. Насладились потрясающими видами с высоты. Получили огромное удовольствие… и отличные фото. Маша чудесная❤
- ООльга5 августа 2024Все очень понравилось, остались под впечатлением, Мария очень приятный человек, к себе располагает, и находит подход. Спасибо большое!!! Рекомендуем!!!
- ТТатьяна3 сентября 2023Огромное спасибо Елене за экскурсию! Прогулялись по экотропе, посмотрели городок. Очень интересно и познавательно. Елена порекомендовала прекрасный ресторан, помогла с билетами на дегустацию.
- ССветлана27 июля 2023Хотим сердечно поблагодарить экскурсовода Марию за познавательную экскурсионную программу. Ни минуты тишины, Маша рассказывала об истории города с момента основания
- ООльга26 июля 2023Экскурсия в целом понравилась. Подъем к «Домику йоги» тяжеловат, но это того стоит. Открываются великолепные виды, сделали много фотографий.
Сняла одну
- ААнастасия16 апреля 2023Чудесная экскурсия, впечатления самые приятные! Экскурсовод Екатерина отлично знает местность, были в таких местах, которые сама бы никогда не нашла, решение заказать экскурсию было очень верным. Шикарные эксклюзивные виды, необычный маршрут, профессиональный, харизматичный и душевный проводник - вообщем, рекомендую.
- ББорис6 марта 2023все прошло отлично
- ООксана5 октября 2022Экскурсия очень понравилась! В начале может показаться, что маршрут тяжеловат для простого обывателя, но все сложности уходят, как только достигается
- ААнна29 июля 2021Экскурсия отличная. Гид Юля много и интересно рассказывает. Подниматься в гору было достаточно не сложно, даже приятно, среди ароматных горных
