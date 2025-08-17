Мои заказы

Треккинг в Новороссийске

Найдено 3 экскурсии в категории «Треккинг и походы» в Новороссийске, цены от 6550 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо
Пешая
5 часов
8 отзывов
Водная прогулка
Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо
Погрузитесь в тайны Абрау-Дюрсо: медитация с видом на море, прогулка по озеру и история виноградаря
Начало: По договоренности
«До места начала трекинга я отвезу вас на машине»
Завтра в 09:30
31 авг в 08:30
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Хайкинг в окрестностях Абрау-Дюрсо
Пешая
4 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Пешие маршруты Абрау-Дюрсо: панорамные виды и лесные тропы
Индивидуальная экскурсия по живописным тропам Абрау-Дюрсо. Панорамные виды на Черное море, горы и лес. Расслабление и снятие стресса в Доме йога
«Далее нас ждёт хайкинг по лесным тропам к необычной достопримечательности посёлка – «Дому йога»»
Завтра в 08:00
31 авг в 08:00
6550 ₽ за всё до 3 чел.
Из Новороссийска - к священному месту силы
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Новороссийска - к священному месту силы
Хайкинг на вершину как путь к самопознанию
«Это не просто поход в горы, а многогранное путешествие, наполненное положительной энергией и возможностью познакомиться с собой»
9000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    17 августа 2025
    Хайкинг в окрестностях Абрау-Дюрсо
    Замечательное мини путешествие!! Мега комфортный гид и человек!!! Мария начала рассказ о городе и исторических фактах еще в машине, органично
    читать дальше

    подстраивая к маршруту. Причем не монотонными интонациями гида, а доступным языком. Было очень интересно и познавательно. Подстраивалась под наш темп, где был необходим отдых, давала на него время и никуда не гнала. Сориентировала по времени, более комфортном для данной экскурсии. Огромная благодарность и искренние рекомендации Марии!!!:)

  • Д
    Дмитрий
    7 августа 2025
    Хайкинг в окрестностях Абрау-Дюрсо
    Всё прошло на высшем уровне. Забрали от дома и туда же привезли. Интересные и красивые места. Интересные истории. Рекомендуем)
  • н
    наталья
    22 апреля 2025
    Хайкинг в окрестностях Абрау-Дюрсо
    Прекрасное однодневное путешествие! Нам очень понравилось☺️ мы сами выбрали время, в какое отправиться в дорогу, Мария забрала нас на своем
    читать дальше

    автомобиле сразу у нашего дома, по дороге в Абрау рассказала интересные факты о Новороссийске, Геленджике, посоветовала куда еще можно сходить, что посмотреть самостоятельно. Все путешествие заняло 4 часа, мы проехали по самому Абрау, побывали на винограднике, остановились у озера, поднялись до дома Йога. Однозначно рекомендуем к посещению, летом вернемся еще и обязательно попробуем другие экскурсии с Марией!

  • Д
    Дана
    24 марта 2025
    Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо
    Мы отлично провели время - ездили с подругой и тремя детьми-подростками. Наш гид Любовь встретила нас на автовокзале Новороссийска. Увидели красоты Абрау Дюрсо, попили вкусный чай в беседке на Тропе Йоги. 3 часа пролетели незаметно. Очень рекомендую
    Мы отлично провели время - ездили с подругой и тремя детьми-подростками. Наш гид Любовь встретила насМы отлично провели время - ездили с подругой и тремя детьми-подростками. Наш гид Любовь встретила насМы отлично провели время - ездили с подругой и тремя детьми-подростками. Наш гид Любовь встретила насМы отлично провели время - ездили с подругой и тремя детьми-подростками. Наш гид Любовь встретила насМы отлично провели время - ездили с подругой и тремя детьми-подростками. Наш гид Любовь встретила нас
  • И
    Иван
    24 августа 2024
    Хайкинг в окрестностях Абрау-Дюрсо
    Отличные локации. Сервис на хорошем уровне. Приятный гид.
    Отличные локации. Сервис на хорошем уровне. Приятный гид
  • Е
    Елена
    15 августа 2024
    Хайкинг в окрестностях Абрау-Дюрсо
    На машинке покатались. С виноградниками познакомились. По горным тропам и дорогам нагулялись. Узнали об истории Абрау. Насладились потрясающими видами с высоты. Получили огромное удовольствие… и отличные фото. Маша чудесная❤
    На машинке покатались. С виноградниками познакомились. По горным тропам и дорогам нагулялись. Узнали об истории АбрауНа машинке покатались. С виноградниками познакомились. По горным тропам и дорогам нагулялись. Узнали об истории АбрауНа машинке покатались. С виноградниками познакомились. По горным тропам и дорогам нагулялись. Узнали об истории АбрауНа машинке покатались. С виноградниками познакомились. По горным тропам и дорогам нагулялись. Узнали об истории АбрауНа машинке покатались. С виноградниками познакомились. По горным тропам и дорогам нагулялись. Узнали об истории АбрауНа машинке покатались. С виноградниками познакомились. По горным тропам и дорогам нагулялись. Узнали об истории АбрауНа машинке покатались. С виноградниками познакомились. По горным тропам и дорогам нагулялись. Узнали об истории Абрау
  • О
    Ольга
    5 августа 2024
    Хайкинг в окрестностях Абрау-Дюрсо
    Все очень понравилось, остались под впечатлением, Мария очень приятный человек, к себе располагает, и находит подход. Спасибо большое!!! Рекомендуем!!!
  • Т
    Татьяна
    3 сентября 2023
    Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо
    Огромное спасибо Елене за экскурсию! Прогулялись по экотропе, посмотрели городок. Очень интересно и познавательно. Елена порекомендовала прекрасный ресторан, помогла с билетами на дегустацию.
  • С
    Светлана
    27 июля 2023
    Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо
    Хотим сердечно поблагодарить экскурсовода Марию за познавательную экскурсионную программу. Ни минуты тишины, Маша рассказывала об истории города с момента основания
    читать дальше

    и до сегодняшних дней. По городу отмечала интересные, знаменательные архитектурные строения, административные здания, памятники и тд. Казалось бы, за 4 часа нельзя увидеть и малой толики красот города. Но как-то незаметно Маша погрузила нас во времена древних адыгов, бурное развитие края в период царской России и СССР. Показала чудесные виды на Абрау Дюрсо и долину реки Озерейка, озеро Абрау, гроты завода шампанских вин.
    Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле.

  • О
    Ольга
    26 июля 2023
    Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо
    Экскурсия в целом понравилась. Подъем к «Домику йоги» тяжеловат, но это того стоит. Открываются великолепные виды, сделали много фотографий.
    Сняла одну
    читать дальше

    «звезду», так как непонятно зачем в описании экскурсии значится прогулка на ретро-кораблике. По факту вы идёте кататься сами, и нас не предупредили, что надо заранее взять билеты. Нам предложили билеты аж на 21.50, поэтому пришлось отказаться.
    В остальном всё прошло замечательно.
    Наш гид Екатерина показала нам интересные места и много рассказала об истории Абрау.

    Экскурсия в целом понравилась. Подъем к «Домику йоги» тяжеловат, но это того стоит. Открываются великолепные виды, сделали много фотографийЭкскурсия в целом понравилась. Подъем к «Домику йоги» тяжеловат, но это того стоит. Открываются великолепные виды, сделали много фотографийЭкскурсия в целом понравилась. Подъем к «Домику йоги» тяжеловат, но это того стоит. Открываются великолепные виды, сделали много фотографий
  • А
    Анастасия
    16 апреля 2023
    Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо
    Чудесная экскурсия, впечатления самые приятные! Экскурсовод Екатерина отлично знает местность, были в таких местах, которые сама бы никогда не нашла, решение заказать экскурсию было очень верным. Шикарные эксклюзивные виды, необычный маршрут, профессиональный, харизматичный и душевный проводник - вообщем, рекомендую.
  • Б
    Борис
    6 марта 2023
    Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо
    все прошло отлично
  • О
    Оксана
    5 октября 2022
    Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо
    Экскурсия очень понравилась! В начале может показаться, что маршрут тяжеловат для простого обывателя, но все сложности уходят, как только достигается
    читать дальше

    цель. Шикарные виды со склонов Абрау и внимание со стороны экскурсовода Екатерины оставляют только приятное послевкусие от прогулки. Главное, взять с собой хорошее настроение. Рекомендую к посещению. Большое спасибо организаторам за необычный маршрут.

  • А
    Анна
    29 июля 2021
    Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо
    Экскурсия отличная. Гид Юля много и интересно рассказывает. Подниматься в гору было достаточно не сложно, даже приятно, среди ароматных горных
    читать дальше

    трав в тени деревьев. Из домика йога открывается шикарный вид на море, горы и долину. Аж дух захватывает. Юля, спасибо Вам огромное!!! Я ни секунды не пожалела, что заказала эту экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Треккинг и походы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новороссийске
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо
  2. Хайкинг в окрестностях Абрау-Дюрсо
  3. Из Новороссийска - к священному месту силы
Какие места ещё посмотреть в Новороссийске
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Крейсер Михаил Кутузов
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Мыс Любви
  5. Озеро Абрау
  6. Лаго-Наки
Сколько стоит экскурсия по Новороссийску в августе 2025
Сейчас в Новороссийске в категории "Треккинг и походы" можно забронировать 3 экскурсии от 6550 до 9000. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Новороссийске на 2025 год по теме «Треккинг и походы», 14 ⭐ отзывов, цены от 6550₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь