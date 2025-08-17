Н Надежда Хайкинг в окрестностях Абрау-Дюрсо читать дальше подстраивая к маршруту. Причем не монотонными интонациями гида, а доступным языком. Было очень интересно и познавательно. Подстраивалась под наш темп, где был необходим отдых, давала на него время и никуда не гнала. Сориентировала по времени, более комфортном для данной экскурсии. Огромная благодарность и искренние рекомендации Марии!!!:) Замечательное мини путешествие!! Мега комфортный гид и человек!!! Мария начала рассказ о городе и исторических фактах еще в машине, органично

Д Дмитрий Хайкинг в окрестностях Абрау-Дюрсо Всё прошло на высшем уровне. Забрали от дома и туда же привезли. Интересные и красивые места. Интересные истории. Рекомендуем)

н наталья Хайкинг в окрестностях Абрау-Дюрсо читать дальше автомобиле сразу у нашего дома, по дороге в Абрау рассказала интересные факты о Новороссийске, Геленджике, посоветовала куда еще можно сходить, что посмотреть самостоятельно. Все путешествие заняло 4 часа, мы проехали по самому Абрау, побывали на винограднике, остановились у озера, поднялись до дома Йога. Однозначно рекомендуем к посещению, летом вернемся еще и обязательно попробуем другие экскурсии с Марией! Прекрасное однодневное путешествие! Нам очень понравилось☺️ мы сами выбрали время, в какое отправиться в дорогу, Мария забрала нас на своем

Д Дана Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо Мы отлично провели время - ездили с подругой и тремя детьми-подростками. Наш гид Любовь встретила нас на автовокзале Новороссийска. Увидели красоты Абрау Дюрсо, попили вкусный чай в беседке на Тропе Йоги. 3 часа пролетели незаметно. Очень рекомендую

И Иван Хайкинг в окрестностях Абрау-Дюрсо Отличные локации. Сервис на хорошем уровне. Приятный гид.

Е Елена Хайкинг в окрестностях Абрау-Дюрсо На машинке покатались. С виноградниками познакомились. По горным тропам и дорогам нагулялись. Узнали об истории Абрау. Насладились потрясающими видами с высоты. Получили огромное удовольствие… и отличные фото. Маша чудесная❤

О Ольга Хайкинг в окрестностях Абрау-Дюрсо Все очень понравилось, остались под впечатлением, Мария очень приятный человек, к себе располагает, и находит подход. Спасибо большое!!! Рекомендуем!!!

Т Татьяна Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо Огромное спасибо Елене за экскурсию! Прогулялись по экотропе, посмотрели городок. Очень интересно и познавательно. Елена порекомендовала прекрасный ресторан, помогла с билетами на дегустацию.

С Светлана Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо читать дальше и до сегодняшних дней. По городу отмечала интересные, знаменательные архитектурные строения, административные здания, памятники и тд. Казалось бы, за 4 часа нельзя увидеть и малой толики красот города. Но как-то незаметно Маша погрузила нас во времена древних адыгов, бурное развитие края в период царской России и СССР. Показала чудесные виды на Абрау Дюрсо и долину реки Озерейка, озеро Абрау, гроты завода шампанских вин.

Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле. Хотим сердечно поблагодарить экскурсовода Марию за познавательную экскурсионную программу. Ни минуты тишины, Маша рассказывала об истории города с момента основания

Сняла одну читать дальше «звезду», так как непонятно зачем в описании экскурсии значится прогулка на ретро-кораблике. По факту вы идёте кататься сами, и нас не предупредили, что надо заранее взять билеты. Нам предложили билеты аж на 21.50, поэтому пришлось отказаться.

В остальном всё прошло замечательно.

Наш гид Екатерина показала нам интересные места и много рассказала об истории Абрау. Экскурсия в целом понравилась. Подъем к «Домику йоги» тяжеловат, но это того стоит. Открываются великолепные виды, сделали много фотографий.Сняла одну

А Анастасия Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо Чудесная экскурсия, впечатления самые приятные! Экскурсовод Екатерина отлично знает местность, были в таких местах, которые сама бы никогда не нашла, решение заказать экскурсию было очень верным. Шикарные эксклюзивные виды, необычный маршрут, профессиональный, харизматичный и душевный проводник - вообщем, рекомендую.

Б Борис Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо все прошло отлично

О Оксана Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо читать дальше цель. Шикарные виды со склонов Абрау и внимание со стороны экскурсовода Екатерины оставляют только приятное послевкусие от прогулки. Главное, взять с собой хорошее настроение. Рекомендую к посещению. Большое спасибо организаторам за необычный маршрут. Экскурсия очень понравилась! В начале может показаться, что маршрут тяжеловат для простого обывателя, но все сложности уходят, как только достигается