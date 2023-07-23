Эта программа состоит из двух частей. Сперва на суше вас ждёт экотропа, которую вы пройдёте за 2 часа под рассказы гида о крае и его природе. А затем мы переместимся на воду, на озеро Абрау, где вы прокатитесь на сапах. Получится у каждого, даже у тех, кто ни разу не сапсёрфил! Вы сможете искупаться и сделать фотографии на фоне холмистых берегов.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Экотропа

За 2 часа вы успеете пройти по самым живописным маршрутам, сделать атмосферные фото, напиться чистейшей холодной воды из родника, и конечно, послушать истории об Абрау, как исторические, так и о флоре и фауне.

Сапсёрфинг

Теперь отправляемся на водную прогулку на сапбордах по ровной глади красивейшего озера Абрау! Наши сапы яркие и красочные, с ними получаются отличные фото. Даже если вы впервые решились встать на сап — не страшно, мы научим азам «хождения» на этой доске, выдадим спасательные жилеты и проведём инструктаж по технике безопасности.

Организационные детали