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В гармонии с природой: прогулка по экотропе и сапсёрфинг в Абрау-Дюрсо

Исследуйте красоты Новороссийска, наслаждаясь экотропой и мастер-классом сапсёрфинга на озере Абрау
Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию в Новороссийске, которая подарит вам незабываемые впечатления и заряд бодрости.

Начните своё приключение с двухчасовой прогулки по экотропе, где вы узнаете много нового о местной флоре
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и фауне, истории края, а также сможете отдохнуть у родника с чистейшей водой. Затем перенеситесь на водную стихию, где вас ожидает увлекательный сапсёрфинг по озеру Абрау.

Не волнуйтесь, если вы новичок в этом виде спорта - наши опытные инструкторы обучат вас основам и обеспечат всем необходимым оборудованием для безопасности.

В конце экскурсии вы сможете насладиться купанием и сделать запоминающиеся фотографии на фоне живописных берегов. Всё это включает трансфер из Новороссийска, аренду сапов, перекус и воду. Экскурсия подходит для семей с детьми старше трёх лет и проводится мной или моей коллегой Еленой

5
12 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Прогулка по живописной экотропе
  • 🚣‍♂️ Сапсёрфинг на озере Абрау
  • 📸 Отличные фото на фоне природы
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей с детьми
  • 🚐 Трансфер включён в стоимость

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
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сен
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дек
Лучшее время для прогулки по экотропе и сапсёрфинга в Абрау-Дюрсо - с июня по сентябрь. В эти месяцы стоит тёплая и солнечная погода, идеальная для активного отдыха на природе и водных развлечений. Май и октябрь также подойдут для посещения, хотя вода может быть прохладнее, а погода менее стабильной. В остальное время года прогулка возможна, но стоит учитывать более низкие температуры и вероятность дождей, что может повлиять на комфорт.
Сейчас август — это идеальное время.
В гармонии с природой: прогулка по экотропе и сапсёрфинг в Абрау-Дюрсо
В гармонии с природой: прогулка по экотропе и сапсёрфинг в Абрау-Дюрсо
В гармонии с природой: прогулка по экотропе и сапсёрфинг в Абрау-Дюрсо

Что можно увидеть

  • Экотропа
  • Озеро Абрау

Описание экскурсии

Экотропа

За 2 часа вы успеете пройти по самым живописным маршрутам, сделать атмосферные фото, напиться чистейшей холодной воды из родника, и конечно, послушать истории об Абрау, как исторические, так и о флоре и фауне.

Сапсёрфинг

Теперь отправляемся на водную прогулку на сапбордах по ровной глади красивейшего озера Абрау! Наши сапы яркие и красочные, с ними получаются отличные фото. Даже если вы впервые решились встать на сап — не страшно, мы научим азам «хождения» на этой доске, выдадим спасательные жилеты и проведём инструктаж по технике безопасности.

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер из Новороссийска и обратно, аренда сапов
  • Одевайтесь и обувайтесь так, чтобы провести время с комфортом, не забудьте взять купальники
  • Вы можете поехать с детьми старше 3 лет
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Абрау-Дюрсо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Новороссийске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 541 туриста
Всем привет! Мы — Екатерина и Елена, команда профессионалов: победитель конкурса «Лучший гид России 2025» и фотограф, а также просто душевные люди. Живём в Новороссийске. С нами вы почувствуете себя комфортно в
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любом месте. В дружеской атмосфере не только покажем интересные места в нашем любимом городе, но и с удовольствием познакомим со всеми достопримечательностями Черноморского побережья. После любой нашей экскурсии у вас останутся тёплые воспоминания и красивые фотографии. Наши программы разнообразны и подходят людям разных возрастов и с любым опытом путешествий. С нетерпением ждём встречи! Теперь вы знаете, что на Юге вас ждут свои люди.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
Наталья
Спасибо, экскурсия очень понравилась. Плавала на сапе впервые. Было совсем не страшно. Мне дали жилет. Управлять научилась сразу же. Особенно здорово поплавать после прогулки. Однозначно рекомендую данную экскурсию к посещению.
Спасибо, экскурсия очень понравилась. Плавала на сапе впервые. Было совсем не страшно. Мне дали жилет. Управлять
Спасибо, экскурсия очень понравилась. Плавала на сапе впервые. Было совсем не страшно. Мне дали жилет. Управлять
Спасибо, экскурсия очень понравилась. Плавала на сапе впервые. Было совсем не страшно. Мне дали жилет. Управлять
Спасибо, экскурсия очень понравилась. Плавала на сапе впервые. Было совсем не страшно. Мне дали жилет. Управлять
Спасибо, экскурсия очень понравилась. Плавала на сапе впервые. Было совсем не страшно. Мне дали жилет. Управлять
Спасибо, экскурсия очень понравилась. Плавала на сапе впервые. Было совсем не страшно. Мне дали жилет. Управлять
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К
Какая красота! И сама экскурсия и природа этого замечательного края!
Девочки поделились с нами легендами и современными историями Абрау-Дюрсо.
Но, главное здесь другое: прогулка в тени вековых дубов и можжевельников, в июльскую
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жару оказалась лучшим решением!
Ну, а после - тропический душ от фонтана, который бьет в самом центре озера Абрау.
Управлять сапом оказалось просто, после нескольких тренировочных кругов, можно почувствовать себя настоящим профессионалом.
Приеду в сентябре с сыновьями и обязательно отправлю их тоже!

Какая красота! И сама экскурсия и природа этого замечательного края!
Какая красота! И сама экскурсия и природа этого замечательного края!
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Н
Здорово! Организация мероприятий на высшем уровне. Отдых, активный отдых (в. т. ч. плаванье на надувных досках), красивейшие места на маршруте. Впечатления яркие, на всю жизнь. Вдумчивый и очень приятный организатор (Елена, вам отдельное спасибо). Полное доверие и взаиморонимание. Заслуженные пять звёзд!!! Так держать!!! С уважением, Наталья и Сергей из Ростова на Дону.
Здорово! Организация мероприятий на высшем уровне. Отдых, активный отдых (в. т. ч. плаванье на надувных досках),
Здорово! Организация мероприятий на высшем уровне. Отдых, активный отдых (в. т. ч. плаванье на надувных досках),
Здорово! Организация мероприятий на высшем уровне. Отдых, активный отдых (в. т. ч. плаванье на надувных досках),
Здорово! Организация мероприятий на высшем уровне. Отдых, активный отдых (в. т. ч. плаванье на надувных досках),
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Светлана
Замечательный день с очень интересным экскурсоводом и просто приятной девушкой,Еленой. Пешая прогулка по эко-тропе,в тени деревьев пришлась очень кстати,а затем катание на сапах по озеру. Организация тура отличная,тут и приятная беседа и практические советы по управлению сапом. Хороший подход и высокий уровень клиентоориентированности. Спасибо большое!
Замечательный день с очень интересным экскурсоводом и просто приятной девушкой,Еленой. Пешая прогулка по эко-тропе,в тени деревьев
Замечательный день с очень интересным экскурсоводом и просто приятной девушкой,Еленой. Пешая прогулка по эко-тропе,в тени деревьев
Замечательный день с очень интересным экскурсоводом и просто приятной девушкой,Еленой. Пешая прогулка по эко-тропе,в тени деревьев
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Сергей
Отличная экскурсия. Познавательно, спортивно и увлекательно. Катание на сапах идеальное завершение прогулки. Я уже был в Абрау-Дюрсо и сегодня открыл его для себя заново. Однозначно буду рекомендовать эту экскурсию всем
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друзьям, собирающимся на отдых в Новороссийск. Очень приятно, что трансфер из города в поселок Абрау уже включен в стоимость. Елена, вы отличный водитель, спасибо Вам огромное за такой преклонный день и до новых встреч!

Отличная экскурсия. Познавательно, спортивно и увлекательно. Катание на сапах идеальное завершение прогулки. Я уже был в
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Оксана
Здравствуйте, очень понравился индивидуальный тур по ЭКО тропе в Абрау и катание на Сапах. Рекомендую 💯 гид Екатерина много интересного рассказала и классные фото получились
Здравствуйте, очень понравился индивидуальный тур по ЭКО тропе в Абрау и катание на Сапах. Рекомендую 💯
Здравствуйте, очень понравился индивидуальный тур по ЭКО тропе в Абрау и катание на Сапах. Рекомендую 💯
Здравствуйте, очень понравился индивидуальный тур по ЭКО тропе в Абрау и катание на Сапах. Рекомендую 💯
Здравствуйте, очень понравился индивидуальный тур по ЭКО тропе в Абрау и катание на Сапах. Рекомендую 💯
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