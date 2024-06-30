Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию в Новороссийске, которая подарит вам незабываемые впечатления и заряд бодрости.
Начните своё приключение с двухчасовой прогулки по экотропе, где вы узнаете много нового о местной флоре
Начните своё приключение с двухчасовой прогулки по экотропе, где вы узнаете много нового о местной флоре
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Прогулка по живописной экотропе
- 🚣♂️ Сапсёрфинг на озере Абрау
- 📸 Отличные фото на фоне природы
- 👨👩👧👦 Подходит для семей с детьми
- 🚐 Трансфер включён в стоимость
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для прогулки по экотропе и сапсёрфинга в Абрау-Дюрсо - с июня по сентябрь. В эти месяцы стоит тёплая и солнечная погода, идеальная для активного отдыха на природе и водных развлечений. Май и октябрь также подойдут для посещения, хотя вода может быть прохладнее, а погода менее стабильной. В остальное время года прогулка возможна, но стоит учитывать более низкие температуры и вероятность дождей, что может повлиять на комфорт.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Экотропа
- Озеро Абрау
Описание экскурсии
Экотропа
За 2 часа вы успеете пройти по самым живописным маршрутам, сделать атмосферные фото, напиться чистейшей холодной воды из родника, и конечно, послушать истории об Абрау, как исторические, так и о флоре и фауне.
Сапсёрфинг
Теперь отправляемся на водную прогулку на сапбордах по ровной глади красивейшего озера Абрау! Наши сапы яркие и красочные, с ними получаются отличные фото. Даже если вы впервые решились встать на сап — не страшно, мы научим азам «хождения» на этой доске, выдадим спасательные жилеты и проведём инструктаж по технике безопасности.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер из Новороссийска и обратно, аренда сапов
- Одевайтесь и обувайтесь так, чтобы провести время с комфортом, не забудьте взять купальники
- Вы можете поехать с детьми старше 3 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Абрау-Дюрсо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Новороссийске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 541 туриста
Всем привет! Мы — Екатерина и Елена, команда профессионалов: победитель конкурса «Лучший гид России 2025» и фотограф, а также просто душевные люди. Живём в Новороссийске. С нами вы почувствуете себя комфортно в
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо, экскурсия очень понравилась. Плавала на сапе впервые. Было совсем не страшно. Мне дали жилет. Управлять научилась сразу же. Особенно здорово поплавать после прогулки. Однозначно рекомендую данную экскурсию к посещению.
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К
Какая красота! И сама экскурсия и природа этого замечательного края!
Девочки поделились с нами легендами и современными историями Абрау-Дюрсо.
Но, главное здесь другое: прогулка в тени вековых дубов и можжевельников, в июльскую
Девочки поделились с нами легендами и современными историями Абрау-Дюрсо.
Но, главное здесь другое: прогулка в тени вековых дубов и можжевельников, в июльскую
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Н
Здорово! Организация мероприятий на высшем уровне. Отдых, активный отдых (в. т. ч. плаванье на надувных досках), красивейшие места на маршруте. Впечатления яркие, на всю жизнь. Вдумчивый и очень приятный организатор (Елена, вам отдельное спасибо). Полное доверие и взаиморонимание. Заслуженные пять звёзд!!! Так держать!!! С уважением, Наталья и Сергей из Ростова на Дону.
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Замечательный день с очень интересным экскурсоводом и просто приятной девушкой,Еленой. Пешая прогулка по эко-тропе,в тени деревьев пришлась очень кстати,а затем катание на сапах по озеру. Организация тура отличная,тут и приятная беседа и практические советы по управлению сапом. Хороший подход и высокий уровень клиентоориентированности. Спасибо большое!
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Отличная экскурсия. Познавательно, спортивно и увлекательно. Катание на сапах идеальное завершение прогулки. Я уже был в Абрау-Дюрсо и сегодня открыл его для себя заново. Однозначно буду рекомендовать эту экскурсию всем
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Здравствуйте, очень понравился индивидуальный тур по ЭКО тропе в Абрау и катание на Сапах. Рекомендую 💯 гид Екатерина много интересного рассказала и классные фото получились
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