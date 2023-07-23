Устроить себе активный (но не слишком) отдых в живописных местах
Эта программа состоит из двух частей.
Сперва на суше вас ждёт экотропа, которую вы пройдёте за 2 часа под рассказы гида о крае и его природе. А затем мы переместимся на воду, на озеро Абрау, где вы прокатитесь на сапах.
Получится у каждого, даже у тех, кто ни разу не сапсёрфил! Вы сможете искупаться и сделать фотографии на фоне холмистых берегов.
Сперва на суше вас ждёт экотропа, которую вы пройдёте за 2 часа под рассказы гида о крае и его природе. А затем мы переместимся на воду, на озеро Абрау, где вы прокатитесь на сапах.
Получится у каждого, даже у тех, кто ни разу не сапсёрфил! Вы сможете искупаться и сделать фотографии на фоне холмистых берегов.
Ближайшие даты:
17
авг
авг
18
авг
авг
19
авг
авг
20
авг
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21
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22
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23
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Экотропа
За 2 часа вы успеете пройти по самым живописным маршрутам, сделать атмосферные фото, напиться чистейшей холодной воды из родника, и конечно, послушать истории об Абрау, как исторические, так и о флоре и фауне.
Сапсёрфинг
Теперь отправляемся на водную прогулку на сапбордах по ровной глади красивейшего озера Абрау! Наши сапы яркие и красочные, с ними получаются отличные фото. Даже если вы впервые решились встать на сап — не страшно, мы научим азам «хождения» на этой доске, выдадим спасательные жилеты и проведём инструктаж по технике безопасности.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер из Новороссийска и обратно, аренда сапов, перекус и вода
- По запросу и за дополнительную плату возможен трансфер из соседних населённых пунктов (Анапа, Геленджик и т. д.), подробности уточняйте при бронировании
- Одевайтесь и обувайтесь так, чтобы провести время с комфортом, а если планируете купаться — не забудьте купальники
- Вы можете поехать с детьми старше 3 лет. Дети до 6 лет — бесплатно.
- Экскурсию для вас проведу я или моя коллега Елена
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Абрау-Дюрсо
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Новороссийске
Провели экскурсии для 44 туристов
Всем привет, мы Екатерина и Елена — команда профессионалов: гид-экскурсовод и фотограф, а также просто душевные люди! С нами вы почувствуете себя комфортно в любом месте. В дружеской атмосфере мы не только покажем интересные места в нашем любимом городе, но и с удовольствием познакомим вас со всеми достопримечательностями Черноморского побережья. С вами останутся тёплые воспоминания и красивые фотографии. Наши программы разнообразны и рассчитаны на людей разных возрастов с любой туристической подготовкой. С нетерпением ждём нашей встречи!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кристина
23 июля 2023
Какая красота! И сама экскурсия и природа этого замечательного края!
Девочки поделились с нами легендами и современными историями Абрау-Дюрсо.
Но, главное здесь другое: прогулка в тени вековых дубов и можжевельников, в июльскую жару оказалась лучшим решением!
Ну, а после - тропический душ от фонтана, который бьет в самом центре озера Абрау.
Управлять сапом оказалось просто, после нескольких тренировочных кругов, можно почувствовать себя настоящим профессионалом.
Приеду в сентябре с сыновьями и обязательно отправлю их тоже!
Девочки поделились с нами легендами и современными историями Абрау-Дюрсо.
Но, главное здесь другое: прогулка в тени вековых дубов и можжевельников, в июльскую жару оказалась лучшим решением!
Ну, а после - тропический душ от фонтана, который бьет в самом центре озера Абрау.
Управлять сапом оказалось просто, после нескольких тренировочных кругов, можно почувствовать себя настоящим профессионалом.
Приеду в сентябре с сыновьями и обязательно отправлю их тоже!
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