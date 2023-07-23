В гармонии с природой: прогулка по экотропе и сапсёрфинг в Абрау-Дюрсо

Устроить себе активный (но не слишком) отдых в живописных местах

5
1 отзыв
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Эта программа состоит из двух частей.

Сперва на суше вас ждёт экотропа, которую вы пройдёте за 2 часа под рассказы гида о крае и его природе. А затем мы переместимся на воду, на озеро Абрау, где вы прокатитесь на сапах.

Получится у каждого, даже у тех, кто ни разу не сапсёрфил! Вы сможете искупаться и сделать фотографии на фоне холмистых берегов.
В гармонии с природой: прогулка по экотропе и сапсёрфинг в Абрау-Дюрсо
В гармонии с природой: прогулка по экотропе и сапсёрфинг в Абрау-Дюрсо
В гармонии с природой: прогулка по экотропе и сапсёрфинг в Абрау-Дюрсо
В гармонии с природой: прогулка по экотропе и сапсёрфинг в Абрау-Дюрсо
В гармонии с природой: прогулка по экотропе и сапсёрфинг в Абрау-Дюрсо
В гармонии с природой: прогулка по экотропе и сапсёрфинг в Абрау-Дюрсо
В гармонии с природой: прогулка по экотропе и сапсёрфинг в Абрау-Дюрсо
В гармонии с природой: прогулка по экотропе и сапсёрфинг в Абрау-Дюрсо
В гармонии с природой: прогулка по экотропе и сапсёрфинг в Абрау-Дюрсо
В гармонии с природой: прогулка по экотропе и сапсёрфинг в Абрау-Дюрсо
В гармонии с природой: прогулка по экотропе и сапсёрфинг в Абрау-Дюрсо
В гармонии с природой: прогулка по экотропе и сапсёрфинг в Абрау-Дюрсо
В гармонии с природой: прогулка по экотропе и сапсёрфинг в Абрау-Дюрсо
В гармонии с природой: прогулка по экотропе и сапсёрфинг в Абрау-Дюрсо
В гармонии с природой: прогулка по экотропе и сапсёрфинг в Абрау-Дюрсо
В гармонии с природой: прогулка по экотропе и сапсёрфинг в Абрау-Дюрсо
В гармонии с природой: прогулка по экотропе и сапсёрфинг в Абрау-Дюрсо
Ближайшие даты:
17
авг
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19
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Экотропа

За 2 часа вы успеете пройти по самым живописным маршрутам, сделать атмосферные фото, напиться чистейшей холодной воды из родника, и конечно, послушать истории об Абрау, как исторические, так и о флоре и фауне.

Сапсёрфинг

Теперь отправляемся на водную прогулку на сапбордах по ровной глади красивейшего озера Абрау! Наши сапы яркие и красочные, с ними получаются отличные фото. Даже если вы впервые решились встать на сап — не страшно, мы научим азам «хождения» на этой доске, выдадим спасательные жилеты и проведём инструктаж по технике безопасности.

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер из Новороссийска и обратно, аренда сапов, перекус и вода
  • По запросу и за дополнительную плату возможен трансфер из соседних населённых пунктов (Анапа, Геленджик и т. д.), подробности уточняйте при бронировании
  • Одевайтесь и обувайтесь так, чтобы провести время с комфортом, а если планируете купаться — не забудьте купальники
  • Вы можете поехать с детьми старше 3 лет. Дети до 6 лет — бесплатно.
  • Экскурсию для вас проведу я или моя коллега Елена

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Абрау-Дюрсо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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К
23 июля 2023
Какая красота! И сама экскурсия и природа этого замечательного края!
Девочки поделились с нами легендами и современными историями Абрау-Дюрсо.
Но, главное здесь другое: прогулка в тени вековых дубов и можжевельников, в июльскую жару оказалась лучшим решением!
Ну, а после - тропический душ от фонтана, который бьет в самом центре озера Абрау.
Управлять сапом оказалось просто, после нескольких тренировочных кругов, можно почувствовать себя настоящим профессионалом.
Приеду в сентябре с сыновьями и обязательно отправлю их тоже!
Какая красота! И сама экскурсия и природа этого замечательного края!Какая красота! И сама экскурсия и природа этого замечательного края!

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Выездные
Абрау-Дюрсо
Природа и пейзажи

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