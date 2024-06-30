Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию в Новороссийске, которая подарит вам незабываемые впечатления и заряд бодрости.Начните своё приключение с двухчасовой прогулки по экотропе, где вы узнаете много нового о местной флоре

и фауне, истории края, а также сможете отдохнуть у родника с чистейшей водой. Затем перенеситесь на водную стихию, где вас ожидает увлекательный сапсёрфинг по озеру Абрау. Не волнуйтесь, если вы новичок в этом виде спорта - наши опытные инструкторы обучат вас основам и обеспечат всем необходимым оборудованием для безопасности. В конце экскурсии вы сможете насладиться купанием и сделать запоминающиеся фотографии на фоне живописных берегов. Всё это включает трансфер из Новороссийска, аренду сапов, перекус и воду. Экскурсия подходит для семей с детьми старше трёх лет и проводится мной или моей коллегой Еленой

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для прогулки по экотропе и сапсёрфинга в Абрау-Дюрсо - с июня по сентябрь. В эти месяцы стоит тёплая и солнечная погода, идеальная для активного отдыха на природе и водных развлечений. Май и октябрь также подойдут для посещения, хотя вода может быть прохладнее, а погода менее стабильной. В остальное время года прогулка возможна, но стоит учитывать более низкие температуры и вероятность дождей, что может повлиять на комфорт.

Сейчас август — это идеальное время.