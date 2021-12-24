Вторник, пятница, в 06:00

Весь Крым за два дня: тур по главным достопримечательностям

Большая экскурсия по Крыму - отличный способ сделать ваш отдых в Анапе разнообразней и ярче

В группе
до 50 чел.
Большая экскурсия по Крыму — отличный способ сделать ваш отдых в Анапе разнообразней и ярче.

Вы увидите красивейшие места, насладитесь архитектурой, прикоснетесь к богатой истории этих мест.

При этом, вам не придется переживать ни о дороге, ни о проживании, не нужно ломать голову над маршрутом и искать способы добраться от одной достопримечательности до другой.

Мы продумали все так, что вы увидите весь Крым всего за два дня с максимальным комфортом и удовольствием.

В стоимость уже включены услуги гида, транспорт и проживание.

Вы увидите Ласточкино гнездо, набережные Ялты и Севастополя, подниметесь на Чуфут-Кале и к Успенскому пещерному монастырю, искупаетесь на Крымском побережье и насладитесь волшебной крымской природой.
Весь Крым за два дня: тур по главным достопримечательностям
Весь Крым за два дня: тур по главным достопримечательностям
Весь Крым за два дня: тур по главным достопримечательностям
Весь Крым за два дня: тур по главным достопримечательностям
Весь Крым за два дня: тур по главным достопримечательностям
Весь Крым за два дня: тур по главным достопримечательностям
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
1 день
  • Феодосия: пешеходная экскурсия по центру.
Обед (оплата самостоятельно)
-Смотровая площадка Звездопад воспоминаний с видом на Коктебельскую долину.
  • Бахчисарай: Ханский дворец
(350 руб. оплата самостоятельно)
  • Успенский мужской пещерный мо­на­стырь.
  • Размещение в комфортном гостевых домах, все гостевые дома проверенны и хорошего уровня.
  • Ужин (татарская, европейская кухня, оплата самостоятельно)
  • По желанию: дегу­стация вин и коньяков.
2-й день
  • 07:00 завтрак
(входит в стоимость)
-Севастополь: морская прогулка
(600взр. /500детск. оплата самостоятельно)

-Прогулка по набережной

(Граф­ская пристань, памятник «Затопленным кораблям», Приморский бульвар и т. д.)
  • Дорога по Южному берегу
-Байдарские ворота (смотровая площадка)
-Форосский храм
  • Алупка: Воронцовский дворец (400 руб. оплата самостоятельно).
-Обед (оплата самостоятельно)
  • Ласточкино гнездо (со смотровой площадки).
  • Ливадия: Дворец Николая II. Прогулка по дворцовому парку.
  • Ялта: прогулка по набережной
  • Ужин (оплата самостоятельно). Свободное время.
  • -Сбор группы на набережной Ялты.
  • Прибытие в Анапу ориентировочно 03:00 - 04:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание
  • Проживание в гостинице
  • Завтрак во второй день
  • Страховка пассажира
Что не входит
  • Ханский дворец 300руб. (по желанию)
  • Морская прогулка Севастополь 600 руб. (по желанию)
  • Воронцовский дворец 400 руб. (по желанию)
  • Морская прогулка Ялта 500 руб. (по желанию)
  • Питание (включен только завтрак во второй день)
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Анапа, ул. Ленина 24, ул. Самбурова, Автовокзал,
Завершение: Анапа, ул. Ленина 24
Когда и сколько длится
Когда: Вторник, пятница, в 06:00
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Что с собой взять? — Паспорт обязательно — Удобная в дороге одежда и обувь без высоких каблуков. Купальные принадлежности — Фото и видеотехника.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вторник, пятница, в 06:00

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