Абхазия - от красоты к духовному наследию
Начало: По договоренности
«Посмотрим храм VIII века и остатки княжеского дворца XVI столетия»
Расписание: По вторникам и пятницам в 20:15
1 авг в 20:00
8 авг в 20:00
9000 ₽ за человека
Южный вояж на поезде: Новороссийск, Абхазия, Сочи и Ростов-на-Дону с экскурсиями и дегустацией
Рица, Чёрное море и Дон-батюшка: увидеть главные места, отведать вина и улиток и продлить лето
Начало: Москва, Казанский вокзал, 23:26, самостоятельная п...
«Продолжим маршрут в Новоафонский Симоно-Кананитский монастырь»
11 окт в 23:26
104 600 ₽ за человека
На поезде - на юг: Новороссийск, Абхазия, Сочи, Ростов-на-Дону с экскурсиями и дегустациями
Рица с посещением Азова, свободным днём на Чёрном море, прогулкой по Гагре и Сухуму
Начало: Москва, Казанский вокзал, 23:26, самостоятельная п...
«Продолжим маршрут в Новоафонский Симоно-Кананитский монастырь»
11 окт в 23:26
104 950 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Святые места»
Самые популярные туры этой рубрики в Новороссийске
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Новороссийске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
Сколько стоит тур в Новороссийске в июле 2025
Сейчас в Новороссийске в категории "Святые места" можно забронировать 3 тура от 9000 до 104 950. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Новороссийске на 2025 год по теме «Святые места», 1 ⭐ отзыв, цены от 9000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь