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Экскурсионно-гастрономический тур по центру Новосибирска

5
1 отзыв
Ирина О.
Ирина О. – Гид из Новосибирска
Наша прогулка 👣 будет проходить по центру города.

Я расскажу в подробностях обо всём, что здесь происходит сейчас и происходило раньше.

Мы осмотрим здание оперного театра, познакомимся с архитектурным ансамблем площади Ленина, увидим купеческие особняки XIX века и прогуляемся по купеческим кварталам «тихого центра».

На протяжении нашей прогулки мы будем заходить в самые рейтинговые рестораны Новосибирска и пробовать кулинарные шедевры сибирских поваров.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Экскурсионно-гастрономический тур по центру Новосибирска
Экскурсионно-гастрономический тур по центру Новосибирска

Что вы увидите

  • Оперный театр
  • Площадь Ленина
  • Красный Проспект
  • Сквер Героев Революции
  • Дом Ленина
  • Музей Сибирской бересты
  • Площадь Свердлова
  • Художественный музей
  • Собор Александра Невского
  • Дома новониколаевских купцов
  • Рейтинговые рестораны
Площадь Ленина
Сначала мы осмотрим здание оперного театра — выдающийся памятник архитектуры эпохи конструктивизма. Это здание по праву считается визитной карточкой города. Узнаем историю 📖 его строительства, которая была не простой, а временами и трагической.
Познакомимся с архитектурным ансамблем площади Ленина — центра Новосибирска. Все здания, стоящие там, решены в стиле конструктивизм и являются памятниками архитектуры регионального значения.
Вдоль Красного Проспекта
Далее будем двигаться вниз по Красному проспекту к реке Обь, делая остановки около интересных исторических зданий и сооружений. Побываем в сквере Героев Революции, поговорим о событиях белочешского мятежа в Новониколаевске в 1918—1919 гг., когда в городе пала Советская власть. Осмотрим дом Ленина — историческое здание торгового корпуса, в котором была провозглашена Советская власть в Новониколаевске (теперь в здании находится краеведческий музей), молодежный театр «Глобус», современное здание главного офиса Сбербанка.
Потом познакомимся с купеческими особняками из красного кирпича, которые были построены еще в конце 19 века. Посетим уникальный музей 🖼 сибирской бересты, поговорим об истории проектирования и строительства знаменитого «стоквартирного дома», получившего Гран-при на международной выставке в Париже.
Площадь Свердлова
Далее познакомимся с ансамблем зданий на площади Свердлова и осмотрим здание Художественного музея. Побываем в соборе во имя святого князя Александра Невского — это первый каменный храм в Новониколаевске, а после этого прогуляемся по купеческим кварталам «тихого центра», где сохранилась уникальная деревянная застройка — дома новониколаевских купцов.
Гастрономическая часть
А также на протяжении нашей экскурсии 🧭 мы будем заходить в лучшие рестораны Новосибирска, стоящие на верхних строках рейтингов, и знакомиться с кулинарными шедеврами сибирских поваров.
Что входит
  • Услуги гида (стоимость договорная)
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание в ресторанах (по предварительной договоренности)
Начало
🚩 Ст. метро Площадь Ленина
Место завершения
🏁 По договоренности
Экскурсионно-гастрономический тур по центру Новосибирска
Экскурсионно-гастрономический тур по центру Новосибирска
Экскурсионно-гастрономический тур по центру Новосибирска
Экскурсионно-гастрономический тур по центру Новосибирска

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина О.
Ирина О.
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1 отзыв оставили туристы

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