Площадь Ленина

Сначала мы осмотрим здание оперного театра — выдающийся памятник архитектуры эпохи конструктивизма. Это здание по праву считается визитной карточкой города. Узнаем историю 📖 его строительства, которая была не простой, а временами и трагической.

Познакомимся с архитектурным ансамблем площади Ленина — центра Новосибирска. Все здания, стоящие там, решены в стиле конструктивизм и являются памятниками архитектуры регионального значения.

Вдоль Красного Проспекта

Далее будем двигаться вниз по Красному проспекту к реке Обь, делая остановки около интересных исторических зданий и сооружений. Побываем в сквере Героев Революции, поговорим о событиях белочешского мятежа в Новониколаевске в 1918—1919 гг., когда в городе пала Советская власть. Осмотрим дом Ленина — историческое здание торгового корпуса, в котором была провозглашена Советская власть в Новониколаевске (теперь в здании находится краеведческий музей), молодежный театр «Глобус», современное здание главного офиса Сбербанка.

Потом познакомимся с купеческими особняками из красного кирпича, которые были построены еще в конце 19 века. Посетим уникальный музей 🖼 сибирской бересты, поговорим об истории проектирования и строительства знаменитого «стоквартирного дома», получившего Гран-при на международной выставке в Париже.

Площадь Свердлова

Далее познакомимся с ансамблем зданий на площади Свердлова и осмотрим здание Художественного музея. Побываем в соборе во имя святого князя Александра Невского — это первый каменный храм в Новониколаевске, а после этого прогуляемся по купеческим кварталам «тихого центра», где сохранилась уникальная деревянная застройка — дома новониколаевских купцов.

Гастрономическая часть

А также на протяжении нашей экскурсии 🧭 мы будем заходить в лучшие рестораны Новосибирска, стоящие на верхних строках рейтингов, и знакомиться с кулинарными шедеврами сибирских поваров.