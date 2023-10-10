1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Готовим по-сибирски: эксклюзивный мастер-класс в Новосибирске
Погрузитесь в мир сибирской гастрономии и создайте шедевры местной кухни под руководством опытного шеф-повара
Начало: у метро «Заельцовская»
«В уютной кулинарной студии Новосибирска вы узнаете об особенностях региональной кухни Сибири, её контрастах и многообразии»
15 июня в 16:00
16 июня в 15:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с городом и гастрономия
Начало: Красный проспект, 36, Новосибирск
«Буквально за несколько часов вы увидите все самые популярные места и визитные карточки Новосибирска и побываете в атмосферных гастрономических местах города»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 10 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гастрономический Новосибирск
Начало: Ленина. 1
«Гастрономическое сердце Сибири Новосибирск — это гастрономическая столица и сердце Сибири»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 10 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
От трактира до ресторана
Начало: Улица Чаплыгина, 65, Новосибирск
«Вы познакомитесь с рестораном с лучшей сибирской кухней, названным гастрономическим театром от основоположников современной сибирской кухни Владимира и Анжелики Бурковских»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
2 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
О Новосибирске со вкусом
Экскурсия по городу + гастрономический мастер-класс с шеф-поваром
Начало: У метро Площадь Ленина
«Фольклорные рецепты оживут в волшебных руках профессионального шеф-повара, вместе с которым вы приготовите и попробуете блюда сибирской кухни»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
19 499₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДиана10 октября 2023Всем привет! Была на мастер - классе у Константина. По навигатору набрала маршрут и дошла до студии, где проходило обучение. Очень
- ДДенис9 октября 2023Отлично! Компетентен, общителен, профессионал! Подготовка хорошая! Всем рекомендую!
- РРоман23 июля 2023Познавательный мастер класс для тех кто увлекается кулинарией. Лично я подчерпнул для себя несколько полезных советов от шефа по приготовлению сибирских блюд, отлично провёл время в интересной беседе.
- OOplesnin19 октября 2020Экскурсионно-гастрономический тур по центру НовосибирскаПознавательно, но не перегружено
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Гастрономические»
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Сейчас в Новосибирске в категории "Гастрономические" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2 500 до 19 499. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Новосибирска, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024