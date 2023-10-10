Гастрономические экскурсии Новосибирска

Найдено 5 экскурсий в категории «Гастрономические» в Новосибирске, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Готовим по-сибирски
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Готовим по-сибирски: эксклюзивный мастер-класс в Новосибирске
Погрузитесь в мир сибирской гастрономии и создайте шедевры местной кухни под руководством опытного шеф-повара
Начало: у метро «Заельцовская»
«В уютной кулинарной студии Новосибирска вы узнаете об особенностях региональной кухни Сибири, её контрастах и многообразии»
15 июня в 16:00
16 июня в 15:00
4 000 за человека
Знакомство с городом и гастрономия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с городом и гастрономия
Начало: Красный проспект, 36, Новосибирск
«Буквально за несколько часов вы увидите все самые популярные места и визитные карточки Новосибирска и побываете в атмосферных гастрономических местах города»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 10 000 за всё до 5 чел.
Гастрономический Новосибирск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Гастрономический Новосибирск
Начало: Ленина. 1
«Гастрономическое сердце Сибири Новосибирск — это гастрономическая столица и сердце Сибири»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 10 000 за всё до 5 чел.
От трактира до ресторана
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
От трактира до ресторана
Начало: Улица Чаплыгина, 65, Новосибирск
«Вы познакомитесь с рестораном с лучшей сибирской кухней, названным гастрономическим театром от основоположников современной сибирской кухни Владимира и Анжелики Бурковских»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
2 500 за всё до 5 чел.
О Новосибирске со вкусом
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
О Новосибирске со вкусом
Экскурсия по городу + гастрономический мастер-класс с шеф-поваром
Начало: У метро Площадь Ленина
«Фольклорные рецепты оживут в волшебных руках профессионального шеф-повара, вместе с которым вы приготовите и попробуете блюда сибирской кухни»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
19 499 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Диана
    10 октября 2023
    Готовим по-сибирски
    Всем привет! Была на мастер - классе у Константина. По навигатору набрала маршрут и дошла до студии, где проходило обучение. Очень
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    компетентный, образованный, в меру юморной человек. Очень рада нашему знакомству. Мы приготовили 2 пирога: ржано-пшеничный один с рыбой,второй - со свининой, блины, пельмени сибирские. Очень вкусно!!! Для мастер класса все было заранее подготовлено, все подсчитано точно и по граммам. Так приятно, что тебя ждут. Рекомендую всем посетить его урок. Я под большим впечатлением. Вернувшись в Новосибирск, обязательно возьму новый урок. Благодарю вас Константин за знания и обратную связь. Успехов и новых познаний в мире кулинарии. С уважением, Диана. г. Уфа

    Всем привет! Была на мастер - классе у Константина. По навигатору набрала маршрут и дошла до студии, где проходило обучениеВсем привет! Была на мастер - классе у Константина. По навигатору набрала маршрут и дошла до студии, где проходило обучениеВсем привет! Была на мастер - классе у Константина. По навигатору набрала маршрут и дошла до студии, где проходило обучениеВсем привет! Была на мастер - классе у Константина. По навигатору набрала маршрут и дошла до студии, где проходило обучениеВсем привет! Была на мастер - классе у Константина. По навигатору набрала маршрут и дошла до студии, где проходило обучениеВсем привет! Была на мастер - классе у Константина. По навигатору набрала маршрут и дошла до студии, где проходило обучение
  • Д
    Денис
    9 октября 2023
    Готовим по-сибирски
    Отлично! Компетентен, общителен, профессионал! Подготовка хорошая! Всем рекомендую!
  • Р
    Роман
    23 июля 2023
    Готовим по-сибирски
    Познавательный мастер класс для тех кто увлекается кулинарией. Лично я подчерпнул для себя несколько полезных советов от шефа по приготовлению сибирских блюд, отлично провёл время в интересной беседе.
  • O
    Oplesnin
    19 октября 2020
    Экскурсионно-гастрономический тур по центру Новосибирска
    Познавательно, но не перегружено

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Гастрономические»

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  2. Театр оперы и балета
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  4. Площадь Ленина
  5. Красный Проспект
  6. Академгородок
  7. Стоквартирный дом
  8. Набережная
  9. Вокзал Главный
  10. ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в июне 2024
Сейчас в Новосибирске в категории "Гастрономические" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2 500 до 19 499. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Новосибирска, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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