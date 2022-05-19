Новосибирское водохранилище и уникальные памятники

В Академгородок мы поедем необычной дорогой — мы проследуем на левый берег Новосибирска по новейшему городскому мосту, Бугринскому, далее выедем к широкому скоростному Советскому шоссе, по которому быстро домчимся до Новосибирской ГЭС, откуда полюбуемся Обским морем, Новосибирским водохранилищем. По дамбе гидроэлектростанции, по мосту над шлюзовой камерой мы проедем к главному въезду в Академгородок.

Первой нашей остановкой станет ИЦиГ, институт цитологии и генетики, на территории которого располагаются два уникальных памятника — лабораторной мыши и дружбе человека и лисы.

Студгородок и Технопарк

Далее по проспекту имени отца-основателя Академгородка, Михаила Лаврентьева, мы доедем до жилой, Верхней, зоны научного центра. Здесь мы прогуляемся по Морскому проспекту, а потом по бульвару улицы Ильича спустимся к университету — в т. ч. к новому корпусу, открытому в 2015 году. Затем мы можем заглянуть в университетский студенческий городок и пройтись по тихой улочке Терешковой, вернувшись на Морской проспект, а можем проделать этот путь на автобусе или автомобиле.

Заключительной нашей остановкой станет Технопарк, инновационный центр, призванный давать коммерческую жизнь научным разработкам. По желанию, на выезде из Академгородка мы можем посетить один из лучших в стране Музей железнодорожной техники. Это удлинит экскурсию ещё на 1 час.