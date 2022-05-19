Город науки Академгородок

Экскурсия в легендарное место: Новосибирский научный центр, который

Экскурсия в легендарное место: Новосибирский научный центр, который во всём мире знают как Академгородок — это научный центр Сибирского отделения Российской Академии наук.
Город науки Академгородок
Город науки Академгородок
Город науки Академгородок
Город науки Академгородок
Город науки Академгородок
Город науки Академгородок

Что вас ожидает 🤩

  • Институт цитологии и генетики
  • Памятник лабораторной мыши
  • Морской проспект
  • Технопарк
  • Бугринский мост
  • Плотина ГЭС

Новосибирское водохранилище и уникальные памятники

В Академгородок мы поедем необычной дорогой — мы проследуем на левый берег Новосибирска по новейшему городскому мосту, Бугринскому, далее выедем к широкому скоростному Советскому шоссе, по которому быстро домчимся до Новосибирской ГЭС, откуда полюбуемся Обским морем, Новосибирским водохранилищем. По дамбе гидроэлектростанции, по мосту над шлюзовой камерой мы проедем к главному въезду в Академгородок.
Первой нашей остановкой станет ИЦиГ, институт цитологии и генетики, на территории которого располагаются два уникальных памятника — лабораторной мыши и дружбе человека и лисы.

Студгородок и Технопарк

Далее по проспекту имени отца-основателя Академгородка, Михаила Лаврентьева, мы доедем до жилой, Верхней, зоны научного центра. Здесь мы прогуляемся по Морскому проспекту, а потом по бульвару улицы Ильича спустимся к университету — в т. ч. к новому корпусу, открытому в 2015 году. Затем мы можем заглянуть в университетский студенческий городок и пройтись по тихой улочке Терешковой, вернувшись на Морской проспект, а можем проделать этот путь на автобусе или автомобиле.
Заключительной нашей остановкой станет Технопарк, инновационный центр, призванный давать коммерческую жизнь научным разработкам. По желанию, на выезде из Академгородка мы можем посетить один из лучших в стране Музей железнодорожной техники. Это удлинит экскурсию ещё на 1 час.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение гида-экскурсовода
  • Программа включает обязательный проезд по Бугринскому мосту и плотине ГЭС и 3 обязательных остановки с небольшими прогулками (Институт цитологии и генетики с памятником лабораторной мыши, Морской проспект, Технопарк)
  • Транспортное сопровождение
  • БОНУС: 30 минут остановка на обед
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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