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Академгородок: из прошлого в будущее

Познакомиться с живой историей города наук и хранителями его традиций
Новосибирск — город очень молодой, здесь нет старинной архитектуры, древних легенд. Зато есть важнейший научный центр России, Академгородок.

На нашей экскурсии вы увидите «самую умную улицу» в мире, узнаете, что скрывается за вывесками многочисленных институтов. А главное — услышите уникальные истории о настоящей жизни городка от тех, кто вырос в этих местах.
5
18 отзывов
Академгородок: из прошлого в будущее
Академгородок: из прошлого в будущее
Академгородок: из прошлого в будущее

Описание экскурсии

Вы узнаете интересные истории о том, как и кто строил молодой научный центр, каков был путь учёных в науку. Почувствуете романтику 1960-х, увидите место основания Академгородка, его научный центр, знаковые памятники: академика Беляева с лисой и мышь, вяжущую спираль ДНК. Мы расскажем о главных достижениях учёных Сибирского отделения и будущем сибирской науки. Поговорим об НГУ — знаменитом высоким уровнем образования и креативными событиями университете — и о том, чему и как там учат.

Наш путь пройдёт по улицам, которые сейчас носят имена отцов-основателей Академгородка. А истории из их жизни были собраны создательницей интегрального музея Академгородка Анастасией Близнюк, чей отец стоял у истоков легендарного клуба «Под интегралом». При желании можно посетить интегральный музей: в экспозиции представлены «повседневности» Городка, артефакты и мелочи эпохи 60-х годов.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт создательница интегрального музея Академгородка Анастасия Близнюк или один из гидов нашего агентства
  • Экскурсия начинается по месту вашего проживания и проходит на комфортабельном автомобиле вместимостью до 5 человек. Для большой компании можно арендовать микроавтобус/минивэн, стоимость по запросу.
  • Дополнительные расходы: питание, сувениры, посещение интегрального музея Академгородка (500 руб. /чел.)

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваша команда гидов в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 1438 туристов
Мы специализируемся на приёме гостей, организации индивидуальных и корпоративных экскурсий и трансферов по Новосибирску. Организуем экскурсии и приём групп, в том числе детских. На высоком уровне встречаем и знакомим с городом первых лиц, делегации и иностранных гостей. Нас хорошо знают жители, гости города и многие любители путешествий!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
3
2
1
Юлия
Очень увлеченно, информативно, дольше по времени, чем указано, но на одном дыхании. Спасибо!
Очень увлеченно, информативно, дольше по времени, чем указано, но на одном дыхании. Спасибо!
Очень увлеченно, информативно, дольше по времени, чем указано, но на одном дыхании. Спасибо!
Очень увлеченно, информативно, дольше по времени, чем указано, но на одном дыхании. Спасибо!
Очень увлеченно, информативно, дольше по времени, чем указано, но на одном дыхании. Спасибо!
Очень увлеченно, информативно, дольше по времени, чем указано, но на одном дыхании. Спасибо!
Очень увлеченно, информативно, дольше по времени, чем указано, но на одном дыхании. Спасибо!
Очень увлеченно, информативно, дольше по времени, чем указано, но на одном дыхании. Спасибо!
Очень увлеченно, информативно, дольше по времени, чем указано, но на одном дыхании. Спасибо!+1
Очень увлеченно, информативно, дольше по времени, чем указано, но на одном дыхании. Спасибо!
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О
Дата посещения: 26 сен 2025
Спасибо, Галина, за организацию и сопровождение экскурсии. Общение было очень приятным и комфортным! Мы даже не ожидали, что настолько понравится ! Гид по городку Ирина безусловно профессионал. Много интересных фактов, впечатлений и фотографий, сохраним в нашей памяти:)
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Н
Наш третий день поездки был посвящен знакомству с Академгородком. Он более всего вызвал у нас сомнения: чем можно нас заинтересовать в научном мире, мы и сами из него? Ну городок,
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ну здания, темы все известные и знакомые, - о чем говорить 3 часа?
Но то, как построили эту экскурсию Галина и ее коллега Анастасия, как они умудрились «втянуть» нас в историю 20-го века, на сколько интересно было слушать юную «старожилку» Академгородка Настю, это не передать словами. Ее музей, созданный по крупицам с любовью и пониманием ценности каждого экспоната, которые, кстати, она позволяла трогать, листать, читать и даже «дышать» тем ушедшим временем, запомнился и полюбился нам, как самое дорогое, что у нее есть и с чем она щедро поделилась с нами. Спасибо ей за Память ко всем, кто стоял у истоков, за открытость и умение дарить свою любовь экскурсантам, которые не всегда понимают, зачем они приехали в «науку».
Они очень классные Настя, Миша и Галина, которые 3 дня были с нами на разных экскурсиях, как Друзья и делали нас счастливыми. Нам откровенно повезло с гидами. Так бывает не всегда. Поэтому Спасибо и вашей фирме за уровень обслуживания!

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н
Отличная экскурсия, в которой гид раскрыл атмосферу Академгородка его связь с прошлым и будущим. Увлеченный гид, очень приятно и отлично рассказывал про Академгородок. Всем очень советуем. Галина, спасибо большое за экскурсию.
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Наталья
Потрясающая экскурсия в Академгородок из Новосибирска. Огромная благодарность Галине, которая встретила нас у нашего отеля, сопровождала целый день, очень интересно рассказала нам о Новосибирске и Академгородке. И в Академгородке встреча,
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посещение музея, а затем и прогулка по Академгородку с Анастасией-это было очень здорово. Это замечательно, что есть такие люди, влюбленные в свое дело, стремящиеся восстановить и сохранить историю своей родины и рассказать о ней людям, влюбить людей в эти места. Мы обязательно вернемся в Новосибирск и Академгородок. Галина и Анастасия, мы желаем вам новых творческих успехов, интересных находок и благодарных туристов.

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И
Очень рекомендую всем, детям и подросткам тоже интересно будет! Приятные девушки Галина и Ирина, просто сделали наш день! Мы не поняли как пролетело время! Эмоции переполняют, хочется еще встретиться и узнать еще много чего, обязательно вернемся и встретимся! Посмотрели на город другими глазами! Гордимся за нашу науку и страну! ❤️
Очень рекомендую всем, детям и подросткам тоже интересно будет! Приятные девушки Галина и Ирина, просто сделали
Очень рекомендую всем, детям и подросткам тоже интересно будет! Приятные девушки Галина и Ирина, просто сделали
Очень рекомендую всем, детям и подросткам тоже интересно будет! Приятные девушки Галина и Ирина, просто сделали
Очень рекомендую всем, детям и подросткам тоже интересно будет! Приятные девушки Галина и Ирина, просто сделали
Очень рекомендую всем, детям и подросткам тоже интересно будет! Приятные девушки Галина и Ирина, просто сделали
Очень рекомендую всем, детям и подросткам тоже интересно будет! Приятные девушки Галина и Ирина, просто сделали
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