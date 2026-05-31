На нашей экскурсии вы увидите «самую умную улицу» в мире, узнаете, что скрывается за вывесками многочисленных институтов. А главное — услышите уникальные истории о настоящей жизни городка от тех, кто вырос в этих местах.
Описание экскурсии
Вы узнаете интересные истории о том, как и кто строил молодой научный центр, каков был путь учёных в науку. Почувствуете романтику 1960-х, увидите место основания Академгородка, его научный центр, знаковые памятники: академика Беляева с лисой и мышь, вяжущую спираль ДНК. Мы расскажем о главных достижениях учёных Сибирского отделения и будущем сибирской науки. Поговорим об НГУ — знаменитом высоким уровнем образования и креативными событиями университете — и о том, чему и как там учат.
Наш путь пройдёт по улицам, которые сейчас носят имена отцов-основателей Академгородка. А истории из их жизни были собраны создательницей интегрального музея Академгородка Анастасией Близнюк, чей отец стоял у истоков легендарного клуба «Под интегралом». При желании можно посетить интегральный музей: в экспозиции представлены «повседневности» Городка, артефакты и мелочи эпохи 60-х годов.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт создательница интегрального музея Академгородка Анастасия Близнюк или один из гидов нашего агентства
- Экскурсия начинается по месту вашего проживания и проходит на комфортабельном автомобиле вместимостью до 5 человек. Для большой компании можно арендовать микроавтобус/минивэн, стоимость по запросу.
- Дополнительные расходы: питание, сувениры, посещение интегрального музея Академгородка (500 руб. /чел.)