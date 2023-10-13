Познакомиться с живой историей города наук и хранителями его традиций
На нашей экскурсии вы увидите «самую умную улицу» в мире, узнаете, что скрывается за вывесками многочисленных институтов. А главное — услышите уникальные истории о настоящей жизни городка от тех, кто вырос в этих местах.
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Описание
Что вас ожидает
Вы узнаете интересные истории о том, как и кто строил молодой научный центр, каков был путь учёных в науку. Почувствуете романтику 1960-х, увидите место основания Академгородка, его научный центр, знаковые памятники: академика Беляева с лисой и мышь, вяжущую спираль ДНК. Мы расскажем о главных достижениях учёных Сибирского отделения и будущем сибирской науки. Поговорим об НГУ — знаменитом высоким уровнем образования и креативными событиями университете — и о том, чему и как там учат.
Наш путь пройдёт по улицам, которые сейчас носят имена отцов-основателей Академгородка. А истории из их жизни были собраны создательницей интегрального музея Академгородка Анастасией Близнюк, чей отец стоял у истоков легендарного клуба «Под интегралом». При желании можно посетить интегральный музей-квартиру: в экспозиции представлены «повседневности» Городка, артефакты и мелочи эпохи 60-х годов.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт создательница интегрального музея Академгородка Анастасия Близнюк или один из гидов нашего агентства
- Экскурсия начинается по месту вашего проживания и проходит на комфортабельном автомобиле вместимостью до 3 человек. Для большой компании можно арендовать микроавтобус/минивэн, стоимость по запросу.
- Дополнительные расходы: питание, сувениры, посещение интегрального музея-квартиры Академгородка (от 350 руб. /чел.)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.