Анастасия

На экскурсии был папа, Ирина подстроилась под его график,так как он был в городе транзитом. Помогла с советами по переездам, и вообще всегда была на связи. Папа об экскурсии отзывается очень положительно, ему всё очень понравилось, день был проведен с пользой и в приятной компании 🤗