Два любопытных района Новосибирска: Академгородок и ОбьГЭС

Посетите два уникальных района Новосибирска - Академгородок и ОбьГЭС. Узнайте об истории науки и энергетики в этом захватывающем путешествии
Экскурсия предлагает посетить два знаковых района Новосибирска - Академгородок и ОбьГЭС. Эти места связаны не только географически, но и исторически. Вы узнаете о строительстве первой гидроэлектростанции на Оби и посетите тематический музей. Академгородок удивит своими научными институтами и памятниками. Эта экскурсия - отличная возможность погрузиться в историю науки и энергетики региона
5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🔍 Узнать о строительстве первой ГЭС на Оби
  • 🏛 Посетить научные институты Академгородка
  • 🧬 Увидеть памятник лабораторной мыши
  • 🌳 Прогуляться по улице Ильича
  • 🎨 Полюбоваться мозаичным панно «Покорители Оби»
Два любопытных района Новосибирска: Академгородок и ОбьГЭС
Два любопытных района Новосибирска: Академгородок и ОбьГЭС
Два любопытных района Новосибирска: Академгородок и ОбьГЭС
Ближайшие даты:
12
апр15
апр16
апр17
апр18
апр19
апр22
апр
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30

Что можно увидеть

  • Проспект академика Лаврентьева
  • Здания научных институтов
  • Памятник лабораторной мыши
  • Дом Учёных
  • Улица Ильича
  • Комплекс зданий новосибирского университета
  • Система шлюзов новосибирского гидроузла
  • Сооружение гидроэлектростанции
  • Мозаичное панно «Покорители Оби»
  • Музей истории строительства ГЭС
  • Парк «У моря Обского»

Описание экскурсии

  • Проспект академика Лаврентьева — самая «умная» улица в мире.
  • Здания научных институтов.
  • Памятник лабораторной мыши.
  • Дом Учёных — памятник архитектуры регионального значения в стиле советского модернизма.
  • Улица Ильича — место неспешных прогулок жителей Академгородка.
  • Комплекс зданий новосибирского университета.
  • Система шлюзов новосибирского гидроузла.
  • Сооружение гидроэлектростанции.
  • Мозаичное панно «Покорители Оби».
  • Музей истории строительства ГЭС.
  • Парк «У моря Обского», заложенный гидростроителями в 1957 году.

Вы узнаете:

  • о героическом строительстве первой электростанции на Оби.
  • связи ГЭС и появления крупнейшего научного центра Сибири.
  • прошлом, настоящем и будущем Новосибирского Академгородка.
  • выдающихся учёных, которые здесь жили и работали.

Организационные детали

  • Программа не рассчитана на дошкольников.
  • Для переездов используем общественный транспорт (электричка, автобус). Стоимость переездов, входные билеты в музей (60–80 ₽ с человека) и питание оплачиваются дополнительно.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Анастасия
12 мар 2025
На экскурсии был папа, Ирина подстроилась под его график,так как он был в городе транзитом. Помогла с советами по переездам, и вообще всегда была на связи. Папа об экскурсии отзывается очень положительно, ему всё очень понравилось, день был проведен с пользой и в приятной компании 🤗
Ю
8 янв 2025
7.01.25 были на экскурсии в Академгородке и ГЭС. Очень понравилось! Не смотря на то что это был выходной день, и многие музеи были закрыты, экскурсия все равно получилась увлекательной и познавательной. Наталья учла все наши пожелания, рассказывала очень интересно. И дети, и взрослые были в восторге.
Л
5 янв 2025
Отличная экскурсия. Экскурсовод заказала нам комфортный микроавтобус. Рассказала про Новосибирск, провели интересную экскурсию в музее ГЭС, посмотрели документальный фильм о ее возведении и текущем состоянии, прогулялись по набережной Обского моря
читать дальше

и по Академгородку: университет, технопарк Гуси, памятник мыши и др. Вернулись другим маршрутом по другому берегу. Тоже всё рассказала и показала экскурсовод по пути следования. Не сомневайтесь, заказывайте Ирине экскурсии, не пожалеете.

Отличная экскурсия. Экскурсовод заказала нам комфортный микроавтобус. Рассказала про Новосибирск, провели интересную экскурсию в музее ГЭС,Отличная экскурсия. Экскурсовод заказала нам комфортный микроавтобус. Рассказала про Новосибирск, провели интересную экскурсию в музее ГЭС,

Похожие экскурсии из Новосибирска

«Кругосветка» по новосибирским наукоградам
На машине
5 часов
56 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Кругосветка по новосибирским наукоградам
Откройте для себя неизведанный Новосибирск: наукограды, истории успеха, духовные святыни и кулинарные изыски
Начало: В центре города
13 апр в 08:00
14 апр в 08:00
от 10 400 ₽ за всё до 6 чел.
Невероятный Академгородок и Обское море
На машине
4 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Невероятный Академгородок и Обское море: путешествие по сердцу Сибири
Погрузитесь в атмосферу науки и природы с экскурсией по Академгородку и Обскому морю. Уникальные локации и незабываемые впечатления ждут вас
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
17 000 ₽ за всё до 3 чел.
Академгородок: из прошлого в будущее
На машине
4 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Академгородок: из прошлого в будущее
Загляните в сердце российской науки с экскурсией в Академгородок Новосибирска, где история и будущее сливаются воедино
13 апр в 15:00
15 апр в 09:00
12 500 ₽ за всё до 5 чел.