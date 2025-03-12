Экскурсия предлагает посетить два знаковых района Новосибирска - Академгородок и ОбьГЭС. Эти места связаны не только географически, но и исторически. Вы узнаете о строительстве первой гидроэлектростанции на Оби и посетите тематический музей. Академгородок удивит своими научными институтами и памятниками. Эта экскурсия - отличная возможность погрузиться в историю науки и энергетики региона
5 причин купить эту экскурсию
- 🔍 Узнать о строительстве первой ГЭС на Оби
- 🏛 Посетить научные институты Академгородка
- 🧬 Увидеть памятник лабораторной мыши
- 🌳 Прогуляться по улице Ильича
- 🎨 Полюбоваться мозаичным панно «Покорители Оби»
Что можно увидеть
- Проспект академика Лаврентьева
- Здания научных институтов
- Памятник лабораторной мыши
- Дом Учёных
- Улица Ильича
- Комплекс зданий новосибирского университета
- Система шлюзов новосибирского гидроузла
- Сооружение гидроэлектростанции
- Мозаичное панно «Покорители Оби»
- Музей истории строительства ГЭС
- Парк «У моря Обского»
Описание экскурсии
- Проспект академика Лаврентьева — самая «умная» улица в мире.
- Здания научных институтов.
- Памятник лабораторной мыши.
- Дом Учёных — памятник архитектуры регионального значения в стиле советского модернизма.
- Улица Ильича — место неспешных прогулок жителей Академгородка.
- Комплекс зданий новосибирского университета.
- Система шлюзов новосибирского гидроузла.
- Сооружение гидроэлектростанции.
- Мозаичное панно «Покорители Оби».
- Музей истории строительства ГЭС.
- Парк «У моря Обского», заложенный гидростроителями в 1957 году.
Вы узнаете:
- о героическом строительстве первой электростанции на Оби.
- связи ГЭС и появления крупнейшего научного центра Сибири.
- прошлом, настоящем и будущем Новосибирского Академгородка.
- выдающихся учёных, которые здесь жили и работали.
Организационные детали
- Программа не рассчитана на дошкольников.
- Для переездов используем общественный транспорт (электричка, автобус). Стоимость переездов, входные билеты в музей (60–80 ₽ с человека) и питание оплачиваются дополнительно.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Новосибирске
Провели экскурсии для 430 туристов
Здравствуйте, меня зовут Ирина. По образованию я инженер-строитель, и вот уже много лет вместе со своей командой мы знакомим гостей нашего города с его достопримечательностями, памятниками истории и архитектуры, с его прошлым и настоящим. Сибирской столице есть что показать любознательному путешественнику!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анастасия
12 мар 2025
На экскурсии был папа, Ирина подстроилась под его график,так как он был в городе транзитом. Помогла с советами по переездам, и вообще всегда была на связи. Папа об экскурсии отзывается очень положительно, ему всё очень понравилось, день был проведен с пользой и в приятной компании 🤗
Ю
Юлия
8 янв 2025
7.01.25 были на экскурсии в Академгородке и ГЭС. Очень понравилось! Не смотря на то что это был выходной день, и многие музеи были закрыты, экскурсия все равно получилась увлекательной и познавательной. Наталья учла все наши пожелания, рассказывала очень интересно. И дети, и взрослые были в восторге.
Л
Лылин
5 янв 2025
Отличная экскурсия. Экскурсовод заказала нам комфортный микроавтобус. Рассказала про Новосибирск, провели интересную экскурсию в музее ГЭС, посмотрели документальный фильм о ее возведении и текущем состоянии, прогулялись по набережной Обского моря
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