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Левобережный Соцгородок в Новосибирске - это уникальная возможность узнать, как пустырь превратился в город-сад. Прогулка включает посещение кинотеатра «Металлист», французской гимназии и сквера Гагарина. Архитектурные жемчужины, такие как сталинки и бывший Дом советов, не оставят равнодушными. Показ архивных фото добавит экскурсии историческую глубину и атмосферу

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