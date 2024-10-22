Левобережный Соцгородок в Новосибирске - это уникальная возможность узнать, как пустырь превратился в город-сад. Прогулка включает посещение кинотеатра «Металлист», французской гимназии и сквера Гагарина. Архитектурные жемчужины, такие как сталинки и бывший Дом советов, не оставят равнодушными. Показ архивных фото добавит экскурсии историческую глубину и атмосферу
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Уникальная архитектура
- 📸 Архивные фото
- 🏙 Исторические здания
- 🌳 Приятные прогулки
- 🎓 Образовательный опыт
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Кинотеатр «Металлист»
- Французская гимназия
- Сквер Гагарина
- Комплекс советских жилых домов
- Приход во имя преподобного Серафима Саровского
- Сталинки
- Администрация Ленинского района
Описание экскурсии
Кинотеатр «Металлист» — первый звуковой кинотеатр города и памятник конструктивизма.
Французская гимназия — пример классической архитектуры с интересными деталями.
Сквер Гагарина — тихий парк, построенный в честь первого полёта человека в космос.
Комплекс советских жилых домов — образец индустриальной архитектуры 1930-х годов.
Приход во имя преподобного Серафима Саровского — на его примере я расшифрую особенности византийского стиля.
Сталинки — пышные дома на улице Станиславского.
Администрация Ленинского района — бывший Дом советов в стиле монументального классицизма.
Организационные детали
Экскурсия сопровождается показом архивных фото.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере Монумента Славы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Новосибирске
Здравствуйте! Меня зовут Михаил, я коpеннoй житeль Новосибирска и человек, влюблённый в историю. Провожу авторские экскурсии по нетуристическим местам. С радостью помогу вам раскрыть город с новой стороны.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
22 окт 2024
Интересная экскурсия. Тем более, что левый берег мало" изучен" для путешествующих. Михаил старается, но безусловно есть куда расти и добавлять в свой арсенал информации.
Я
Ярослав
16 окт 2024
Очень порядочный и дисциплинированный человек.
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