Olga проводит ещё 1 экскурсию

Многоликий Новосибирск Где живут новосибирские приведения? Что стало с Ново-Николаевском и его еврейским кварталом? Чем интересен НОВАТ — театр оперы и балета? Мы поговорим о том, как и чем жил Новосибирск с момента зарождения до Октябрьской революции 1917 года, как он рос и развивался при Советской власти и чем знаменит сегодня. Я познакомлю вас не только с визитными карточками города, но и менее популярными колоритными местами. Одним из них станет дом с часами в стиле авангард. Вы рассмотрите его экстерьер и узнаете, как так получилось, что его жильцы даже в советское время имели прислугу. А в завершение познакомитесь с современным Новосибирском, вглядываясь в лица-фасады высоток причудливой формы.
Организационные детали
Экскурсия полностью пешеходная. За дополнительную плату возможно совершить ее на автомобиле 🚘 или микроавтобусе, либо воспользоваться общественным транспортом.
Если вы хотите посетить музеи 🖼, входные билеты 🎫 в музеи оплачиваются дополнительно
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте! Я Ольга, организатор команды гидов, влюбленных в молодую столицу Сибири. Я родилась и всю жизнь живу в Новосибирске, но продолжаю, как и мои коллеги, почти ежедневно находить в нем много нового. Мы с радостью поделимся своими знаниями и открытиями и расскажем о городе живо, интересно и с душой.