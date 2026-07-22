Olga проводит ещё 1 экскурсию

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Три возраста Новосибирска - позавчера, вчера, сегодня

Погрузитесь в историю Новосибирска, пройдитесь по центральным улицам и узнайте его секреты без единого лишнего слова
Представьте себе путешествие через время в самом сердце Сибири. Новосибирск, город с богатым историческим наследием, открывает свои тайны.

Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение по центральным улицам, где каждый
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камень хранит в себе часть истории.

От деревянного кружева купеческих особняков, через эпоху конструктивизма, до величественных сталинских ампиров и современных архитектурных шедевров.

Эта экскурсия станет вашим личным временным порталом, через который вы сможете увидеть Новосибирск позавчера, вчера и сегодня

4.9
85 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Уникальные архитектурные контрасты
  • 📜 Интересные городские предания
  • 🏙 Взгляд на современный Новосибирск
  • 👻 Тайны новосибирских привидений
  • 🎭 История театра оперы и балета
  • 🏠 Экскурсия по колоритным местам

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии «Три возраста Новосибирска - позавчера, вчера, сегодня» - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для пеших прогулок, и город раскрывается во всей красе. Май и сентябрь также подходят для посещения, но могут быть прохладнее, особенно в вечернее время. В остальные месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать, что зимой и ранней весной погода может быть суровой, что ограничивает комфортность прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Три возраста Новосибирска - позавчера, вчера, сегодня
Три возраста Новосибирска - позавчера, вчера, сегодня
Три возраста Новосибирска - позавчера, вчера, сегодня

Что можно увидеть

  • Ново-Николаевск
  • Еврейский квартал
  • НОВАТ - театр оперы и балета
  • Дом с часами в стиле авангард

Описание экскурсии

Многоликий Новосибирск

Где живут новосибирские приведения? Что стало с Ново-Николаевском и его еврейским кварталом? Чем интересен НОВАТ — театр оперы и балета? Мы поговорим о том, как и чем жил Новосибирск с момента зарождения до Октябрьской революции 1917 года, как он рос и развивался при Советской власти и чем знаменит сегодня. Я познакомлю вас не только с визитными карточками города, но и менее популярными колоритными местами. Одним из них станет дом с часами в стиле авангард. Вы рассмотрите его экстерьер и узнаете, как так получилось, что его жильцы даже в советское время имели прислугу. А в завершение познакомитесь с современным Новосибирском, вглядываясь в лица-фасады высоток причудливой формы.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная. За дополнительную плату возможно совершить ее на автомобиле или микроавтобусе, либо воспользоваться общественным транспортом.
  • Если вы хотите посетить музеи, входные билеты в музеи оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1017 туристов
Здравствуйте! Я Ольга, организатор команды гидов, влюблённых в молодую столицу Сибири. Я родилась и всю жизнь живу в Новосибирске, но продолжаю, как и мои коллеги, ежедневно находить в нём много
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нового. Мы с радостью поделимся своими знаниями и открытиями и расскажем о городе живо, интересно и с душой. Покажем вам и сам Новосибирск, и его окрестности. Учитываем все пожелания и интересы гостей.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 85 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
81
4
2
3
2
2
1
Л
Для небольшой и очень разновозрастной (дети плюс взрослый) компании заказывала экскурсию для нескушного знакомства с городом. Мы гуляли с Раисой Леонидовной. Увидели основные достопримечательности в центре города. Заглянули туда, куда
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сами точно не догадались зайти. Не устали, шли в комфортном для всех темпе. Раиса Леонидовна сориентировалась и приготовила некоторые практические задания для детей. Бонусом получили некоторые очень важные советы местного жителя путешественникам. Не пожалели о выбраном формате. Благодарим.

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Татьяна
Спасибо за интересную прогулку! Рекомендую!
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В
Гид очень увлеченный человек, что похвально. Но большой объем материала не дает возможность выделить главные темы, в результате - часовой рассказ о театре, а о других темах "галопом по Европам".
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Денис
С супругой заказали пешую экскурсию по городу Новосибирску. Гид - Софья. Хочется отметить её работу! Софья грамотно составила последовательность локаций. Рассказала много интересного, её хотелось слушать и слушать! Познавательно, впечатления
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получили массу. Софья знает всё про каждый сантиметр своего города. Каждое здание описывалось изумительно, с отсылкой на историю. Три часа пролетели как одна минута. Огромное спасибо, Софья! Всем рекомендую такого прекрасного, знающего, и грамотно говорящего экскурсовода.

С супругой заказали пешую экскурсию по городу Новосибирску. Гид - Софья. Хочется отметить её работу! Софья
С супругой заказали пешую экскурсию по городу Новосибирску. Гид - Софья. Хочется отметить её работу! Софья
С супругой заказали пешую экскурсию по городу Новосибирску. Гид - Софья. Хочется отметить её работу! Софья
С супругой заказали пешую экскурсию по городу Новосибирску. Гид - Софья. Хочется отметить её работу! Софья
С супругой заказали пешую экскурсию по городу Новосибирску. Гид - Софья. Хочется отметить её работу! Софья
С супругой заказали пешую экскурсию по городу Новосибирску. Гид - Софья. Хочется отметить её работу! Софья
С супругой заказали пешую экскурсию по городу Новосибирску. Гид - Софья. Хочется отметить её работу! Софья
С супругой заказали пешую экскурсию по городу Новосибирску. Гид - Софья. Хочется отметить её работу! Софья+2
С супругой заказали пешую экскурсию по городу Новосибирску. Гид - Софья. Хочется отметить её работу! Софья
С супругой заказали пешую экскурсию по городу Новосибирску. Гид - Софья. Хочется отметить её работу! Софья
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Наталья
Впервые посетила чудесный г. Новосибирск, наслаждалась широки улицами, очень доброжелательными горожанам, свежим воздухом, снегом, а хотелось больше и я выбрала из множества предложенных экскурсий именно Ольгу. Совершенно заслуженно у ее
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экскурсий высокий рейтинг. Экскурсию Ольга провела для меня одной, было ощущение что я встретилась с подругой, настолько лёгкой была наша прогулка по улицам города. Шикарная архитектура, познавательные рассказы, интересная история города, необыкновенный люди стояли у истоков зарождения столицы Сибири. Очарована ♥️. Оля любезно проводила меня в метро, подсказала куда ещё я могу самостоятельно проехать, на что полюбоваться, где купить гостинцы. Настоятельно рекомендую брать экскурсию, столько интересных фактов сами вы не узнаете и не прочувствуете всю прелесть этого города. Оленька, спасибо Вам!

Впервые посетила чудесный г. Новосибирск, наслаждалась широки улицами, очень доброжелательными горожанам, свежим воздухом, снегом, а хотелось
Впервые посетила чудесный г. Новосибирск, наслаждалась широки улицами, очень доброжелательными горожанам, свежим воздухом, снегом, а хотелось
Впервые посетила чудесный г. Новосибирск, наслаждалась широки улицами, очень доброжелательными горожанам, свежим воздухом, снегом, а хотелось
Впервые посетила чудесный г. Новосибирск, наслаждалась широки улицами, очень доброжелательными горожанам, свежим воздухом, снегом, а хотелось
Впервые посетила чудесный г. Новосибирск, наслаждалась широки улицами, очень доброжелательными горожанам, свежим воздухом, снегом, а хотелось
Впервые посетила чудесный г. Новосибирск, наслаждалась широки улицами, очень доброжелательными горожанам, свежим воздухом, снегом, а хотелось
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Ксения
Всем добрый день!
Побывали вчера на экскурсии по Новосибирску с гидом Ларисой. Это полный восторг!!! Лариса мега профессионал. Мы посетили столько прекрасных мест, узнали столько удивительных историй. Вместо обозначенных 3 часов, Лариса уделила нам 4.5 часа. А ещё рассекретила лучшие гастрономические объекты. Огромная благодарность этому великолепному экскурсоводу!!!
Всем добрый день!
Всем добрый день!
Всем добрый день!
Всем добрый день!
Всем добрый день!
Всем добрый день!
Всем добрый день!
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