Olga проводит ещё 1 экскурсию

Представьте себе путешествие через время в самом сердце Сибири. Новосибирск, город с богатым историческим наследием, открывает свои тайны.Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение по центральным улицам, где каждый

камень хранит в себе часть истории. От деревянного кружева купеческих особняков, через эпоху конструктивизма, до величественных сталинских ампиров и современных архитектурных шедевров. Эта экскурсия станет вашим личным временным порталом, через который вы сможете увидеть Новосибирск позавчера, вчера и сегодня

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии «Три возраста Новосибирска - позавчера, вчера, сегодня» - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для пеших прогулок, и город раскрывается во всей красе. Май и сентябрь также подходят для посещения, но могут быть прохладнее, особенно в вечернее время. В остальные месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать, что зимой и ранней весной погода может быть суровой, что ограничивает комфортность прогулок.

Сейчас август — это идеальное время.