Olga проводит ещё 1 экскурсию

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Три возраста Новосибирска — позавчера, вчера, сегодня

Прогуляться по страницам истории города и увидеть трансформацию его архитектурного облика

Olga
Olga – представитель из Новосибирска
От деревянного кружева купеческих особняков через популярный в 30-е годы конструктивизм и великолепный сталинский ампир — до современных небоскребов.

Вы пройдетесь по центральным улочкам Новосибирска, подмечая архитектурные контрасты, слушая городские предания и узнавая интересные факты.
Задать вопросОбычно отвечает за 14 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 35003 150 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Три возраста Новосибирска — позавчера, вчера, сегодня
Три возраста Новосибирска — позавчера, вчера, сегодня

Что вас ожидает

Многоликий Новосибирск
Где живут новосибирские приведения? Что стало с Ново-Николаевском и его еврейским кварталом? Чем интересен НОВАТ — театр оперы и балета? Мы поговорим о том, как и чем жил Новосибирск с момента зарождения до Октябрьской революции 1917 года, как он рос и развивался при Советской власти и чем знаменит сегодня. Я познакомлю вас не только с визитными карточками города, но и менее популярными колоритными местами. Одним из них станет дом с часами в стиле авангард. Вы рассмотрите его экстерьер и узнаете, как так получилось, что его жильцы даже в советское время имели прислугу. А в завершение познакомитесь с современным Новосибирском, вглядываясь в лица-фасады высоток причудливой формы.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная. За дополнительную плату возможно совершить ее на автомобиле 🚘 или микроавтобусе, либо воспользоваться общественным транспортом.
  • Если вы хотите посетить музеи 🖼, входные билеты 🎫 в музеи оплачиваются дополнительно
Три возраста Новосибирска — позавчера, вчера, сегодня
Три возраста Новосибирска — позавчера, вчера, сегодня
Три возраста Новосибирска — позавчера, вчера, сегодня
Три возраста Новосибирска — позавчера, вчера, сегодня
Три возраста Новосибирска — позавчера, вчера, сегодня
Три возраста Новосибирска — позавчера, вчера, сегодня
Три возраста Новосибирска — позавчера, вчера, сегодня
Три возраста Новосибирска — позавчера, вчера, сегодня

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Olga
Olga
Здравствуйте! Я Ольга, организатор команды гидов, влюбленных в молодую столицу Сибири. Я родилась и всю жизнь живу в Новосибирске, но продолжаю, как и мои коллеги, почти ежедневно находить в нем много нового. Мы с радостью поделимся своими знаниями и открытиями и расскажем о городе живо, интересно и с душой.
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Olga проводит ещё 1 экскурсию

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