Olga проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Многоликий Новосибирск

Где живут новосибирские приведения? Что стало с Ново-Николаевском и его еврейским кварталом? Чем интересен НОВАТ — театр оперы и балета? Мы поговорим о том, как и чем жил Новосибирск с момента зарождения до Октябрьской революции 1917 года, как он рос и развивался при Советской власти и чем знаменит сегодня. Я познакомлю вас не только с визитными карточками города, но и менее популярными колоритными местами. Одним из них станет дом с часами в стиле авангард. Вы рассмотрите его экстерьер и узнаете, как так получилось, что его жильцы даже в советское время имели прислугу. А в завершение познакомитесь с современным Новосибирском, вглядываясь в лица-фасады высоток причудливой формы.

Организационные детали