Olga проводит ещё 1 экскурсию

Представьте себе путешествие через время в самом сердце Сибири. Новосибирск, город с богатым историческим наследием, открывает свои тайны.
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение по центральным улицам, где каждый
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение по центральным улицам, где каждый
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Уникальные архитектурные контрасты
- 📜 Интересные городские предания
- 🏙 Взгляд на современный Новосибирск
- 👻 Тайны новосибирских привидений
- 🎭 История театра оперы и балета
- 🏠 Экскурсия по колоритным местам
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии «Три возраста Новосибирска - позавчера, вчера, сегодня» - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для пеших прогулок, и город раскрывается во всей красе. Май и сентябрь также подходят для посещения, но могут быть прохладнее, особенно в вечернее время. В остальные месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать, что зимой и ранней весной погода может быть суровой, что ограничивает комфортность прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Ново-Николаевск
- Еврейский квартал
- НОВАТ - театр оперы и балета
- Дом с часами в стиле авангард
Описание экскурсии
Многоликий Новосибирск
Где живут новосибирские приведения? Что стало с Ново-Николаевском и его еврейским кварталом? Чем интересен НОВАТ — театр оперы и балета? Мы поговорим о том, как и чем жил Новосибирск с момента зарождения до Октябрьской революции 1917 года, как он рос и развивался при Советской власти и чем знаменит сегодня. Я познакомлю вас не только с визитными карточками города, но и менее популярными колоритными местами. Одним из них станет дом с часами в стиле авангард. Вы рассмотрите его экстерьер и узнаете, как так получилось, что его жильцы даже в советское время имели прислугу. А в завершение познакомитесь с современным Новосибирском, вглядываясь в лица-фасады высоток причудливой формы.
Организационные детали
- Экскурсия полностью пешеходная. За дополнительную плату возможно совершить ее на автомобиле или микроавтобусе, либо воспользоваться общественным транспортом.
- Если вы хотите посетить музеи, входные билеты в музеи оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1017 туристов
Здравствуйте! Я Ольга, организатор команды гидов, влюблённых в молодую столицу Сибири. Я родилась и всю жизнь живу в Новосибирске, но продолжаю, как и мои коллеги, ежедневно находить в нём много
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 85 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Для небольшой и очень разновозрастной (дети плюс взрослый) компании заказывала экскурсию для нескушного знакомства с городом. Мы гуляли с Раисой Леонидовной. Увидели основные достопримечательности в центре города. Заглянули туда, куда
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Спасибо за интересную прогулку! Рекомендую!
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В
Гид очень увлеченный человек, что похвально. Но большой объем материала не дает возможность выделить главные темы, в результате - часовой рассказ о театре, а о других темах "галопом по Европам".
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С супругой заказали пешую экскурсию по городу Новосибирску. Гид - Софья. Хочется отметить её работу! Софья грамотно составила последовательность локаций. Рассказала много интересного, её хотелось слушать и слушать! Познавательно, впечатления
+2
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Впервые посетила чудесный г. Новосибирск, наслаждалась широки улицами, очень доброжелательными горожанам, свежим воздухом, снегом, а хотелось больше и я выбрала из множества предложенных экскурсий именно Ольгу. Совершенно заслуженно у ее
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Всем добрый день!
Побывали вчера на экскурсии по Новосибирску с гидом Ларисой. Это полный восторг!!! Лариса мега профессионал. Мы посетили столько прекрасных мест, узнали столько удивительных историй. Вместо обозначенных 3 часов, Лариса уделила нам 4.5 часа. А ещё рассекретила лучшие гастрономические объекты. Огромная благодарность этому великолепному экскурсоводу!!!
Побывали вчера на экскурсии по Новосибирску с гидом Ларисой. Это полный восторг!!! Лариса мега профессионал. Мы посетили столько прекрасных мест, узнали столько удивительных историй. Вместо обозначенных 3 часов, Лариса уделила нам 4.5 часа. А ещё рассекретила лучшие гастрономические объекты. Огромная благодарность этому великолепному экскурсоводу!!!
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