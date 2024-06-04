Экскурсии Новосибирска об истории и архитектуре

Найдено 12 экскурсий в категории «История и архитектура» в Новосибирске, цены от 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Три возраста Новосибирска - позавчера, вчера, сегодня
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
55 отзывов
Уникальная экскурсия по Новосибирску: история и архитектура
Погрузитесь в историю Новосибирска, пройдитесь по центральным улицам и узнайте его секреты без единого лишнего слова
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
5 000 за всё до 4 чел.
Красный проспект - сердце Новосибирска
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
169 отзывов
Красный проспект Новосибирска: путешествие через историю и архитектуру
Погрузитесь в уникальную атмосферу Новосибирска, исследуя Красный проспект с его историческими зданиями и секретами
Начало: По согласованию с гостями
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 6 000 за всё до 4 чел.
Открывая Новосибирск
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
45 отзывов
Открывая Новосибирск
Главная площадь, театральный квартал и другие интересные места города на душевной экскурсии
Начало: Отель Domina
Сегодня в 11:00
10 июня в 15:30
3 340 за всё до 5 чел.
Архитектурные эпохи Новосибирска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Архитектурные эпохи Новосибирска: путешествие в историю
Погрузитесь в историческое наследие Новосибирска через его архитектурные шедевры и секреты старинных улиц
Начало: В районе метро Площадь Ленина
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 800 за всё до 10 чел.
Главные храмы Новосибирска
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Главные храмы Новосибирска: путешествие по святым местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Новосибирска, посетив его величественные храмы и узнав их тайны и истории
Завтра в 10:00
11 июня в 13:00
5 500 за всё до 3 чел.
Контрасты Левобережья
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Контрасты Левобережья
«Город в городе», или многообразие Ленинского района
Начало: В районе «Сада Кирова»
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
от 4 270 за всё до 10 чел.
Колывань. Несостоявшийся Новосибирск
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Колывань: историческое путешествие в несостоявшийся Новосибирск
Погрузитесь в атмосферу начала XX века, исследуя Колывань - городок с богатой историей и уникальной архитектурой
Начало: В районе метро «Красный проспект»
10 июня в 08:00
12 июня в 14:00
12 400 за всё до 3 чел.
Деревянное кружево Новониколаевска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Экскурсия по деревянному кружеву Новониколаевска: путешествие в прошлое
Окунитесь в мир деревянного зодчества Новосибирска, где каждый дом рассказывает свою уникальную историю
Начало: В районе метро «Площадь Ленина»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500 за всё до 5 чел.
Нескучная экскурсия по купеческим кварталам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Купеческий Новосибирск: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старого Новосибирска, исследуя купеческие кварталы с профессиональным гидом
Начало: В сквере им. Крячкова
Завтра в 10:00
10 июня в 08:00
5 200 за всё до 5 чел.
Православные храмы Новосибирска
Индивидуальная
4 часа
Православные храмы Новосибирска: путешествие через века
Приглашаем на уникальное путешествие по православным храмам Новосибирска, где каждый камень хранит истории прошлого
Начало: У храма Александра Невского
Завтра в 10:00
11 июня в 09:00
7 000 за всё до 3 чел.
По вокзалу Новосибирск-Главный с аудиогидом (круглосуточно)
Аудиогид
30 минут
Аудиоэкскурсия по вокзалу Новосибирск-Главный: погружение в историю
Познакомьтесь с историей вокзала Новосибирск-Главный, слушая увлекательные рассказы через наушники. Уникальный формат знакомства с культурным наследием
Начало: На ж/д вокзале
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
300 за человека
Экскурсия-прогулка по набережной Новосибирска
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Экскурсия-прогулка по набережной Новосибирска
Познакомиться с историей города в его самой красивой локации
Начало: У парка «Городское начало»
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
1 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    MIKHAIL
    4 июня 2024
    Три возраста Новосибирска - позавчера, вчера, сегодня
    Спасибо Софии за отличную экскурсию.
  • Л
    Людмила
    29 мая 2024
    Архитектурные эпохи Новосибирска
    Огромное спасибо Ирине за интереснейшую экскурсию! За столь короткое время нам удалось составить своё представление о городе, познакомиться с основным
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    достопримечательностям, а также изучить архитектурные особенности города. Отдельно хотелось бы поблагодарить за подробные инструкции касательно того, что стоит пометка Новосибирске вне рамок экскурсии, а также за готовность ответить на все интересующие нас вопросы.

    Огромное спасибо Ирине за интереснейшую экскурсию! За столь короткое время нам удалось составить своё представление о
  • Т
    Таня
    23 мая 2024
    Красный проспект - сердце Новосибирска
    В Новосибирске мы с мужем были всего 3 дня, но хотелось увидеть не только всё знаменитое, но и что-то особенное,
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    маленькое, уютное - почувствовать город. Сразу понравилось название «Красный проспект - сердце Новосибирска», и не зря, как оказалось. Дмитрий провёл самую лучшую экскурсию, какую только можно себе представить. Он сразу спросил, что нас больше всего интересует, что бы мы хотели посмотреть. Сказал, что может заехать за нами в отель (мы остановились как раз недалеко от Площади Ленина). Голос у Дмитрия очень приятный, рассказчик он превосходный, да ещё и с юмором. Так образно всё себе предоставляешь, даже запоминается всё отлично, и мы потом рассказывали с удовольствием обо всём услышанном и увиденном детям и друзьям. Экскурсия длилась чуть дольше, мы попросили показать Обское море и поподробнее рассказать об Академгородке. Потрясающе интересно всё. Маленький тизер: в Новосибирске есть своя Флоренция, представляете?)) Очень комфортно себя чувствовали в поездке. Такое ощущение, что облетели весь город, заглянули всюду, в Новосибирск просто влюбились. Спасибо огромное Дмитрию!!

  • К
    Ксения
    21 мая 2024
    Контрасты Левобережья
    Наталья прекрасный экскурсовод. Все что было заявлено было выполнено
  • К
    Ксения
    21 мая 2024
    Деревянное кружево Новониколаевска
    Экскурсовод Вадим хороший рассказчик. Много знает информации. К сожалению, в музей Сибирской бересты не отвел
  • А
    Анастасия Сергеевна
    18 мая 2024
    Красный проспект - сердце Новосибирска
    У нас была потрясающая экскурсия. У Дмитрия глубокие знания и просто суперский маршрут по городу, благодаря которому мы посмотрели жизнь
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    и правого и левого берега города сквозь десятилетия. Шутки юмора, даты и фамилии, истории города и прошедшей эпохи сплетались в красивый рассказ. Дмитрий, мы премного Вам благодарны!!! И спасибо за рекомендацию ресторана, там было обалденно вкусно!

    У нас была потрясающая экскурсия. У Дмитрия глубокие знания и просто суперский маршрут по городу, благодаряУ нас была потрясающая экскурсия. У Дмитрия глубокие знания и просто суперский маршрут по городу, благодаряУ нас была потрясающая экскурсия. У Дмитрия глубокие знания и просто суперский маршрут по городу, благодаряУ нас была потрясающая экскурсия. У Дмитрия глубокие знания и просто суперский маршрут по городу, благодаряУ нас была потрясающая экскурсия. У Дмитрия глубокие знания и просто суперский маршрут по городу, благодаряУ нас была потрясающая экскурсия. У Дмитрия глубокие знания и просто суперский маршрут по городу, благодаряУ нас была потрясающая экскурсия. У Дмитрия глубокие знания и просто суперский маршрут по городу, благодаряУ нас была потрясающая экскурсия. У Дмитрия глубокие знания и просто суперский маршрут по городу, благодаряУ нас была потрясающая экскурсия. У Дмитрия глубокие знания и просто суперский маршрут по городу, благодаряУ нас была потрясающая экскурсия. У Дмитрия глубокие знания и просто суперский маршрут по городу, благодаря
  • О
    Ольга
    11 мая 2024
    Красный проспект - сердце Новосибирска
    Были на обзорной экскурсии по Новосибирску с сыном 11 лет и подругой. Дмитрий рассказывал интересные события, связанные с историей города,
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    с его архитектурой. Отвечал на все вопросы, знает всё о Новосибирске, рекомендовал где можно вкусно поесть. Заинтересовал сына. Дмитрий, спасибо. Я люблю такие экскурсии, они открывают город с новой стороны

  • Н
    Надежда
    6 мая 2024
    Три возраста Новосибирска - позавчера, вчера, сегодня
    Спасибо
  • А
    Алена
    1 мая 2024
    Открывая Новосибирск
    Все прошло хорошо. Наталья очень приятный человек. Экскурсия была комфортная
  • К
    Кристина
    27 апреля 2024
    Главные храмы Новосибирска
    Всё круто. Интересная экскурсия. Экскурсовод всё интересно и понятно расказывает. Маршрут интересный, много необычных и интересных зданий по пути нам встречались. Храмы всё красивые. Экскурсоводу Софии, огромное спасибо за такую интересную экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «История и архитектура»

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  6. Академгородок
  7. Стоквартирный дом
  8. Набережная
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  10. ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в июне 2024
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