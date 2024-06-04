1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Уникальная экскурсия по Новосибирску: история и архитектура
Погрузитесь в историю Новосибирска, пройдитесь по центральным улицам и узнайте его секреты без единого лишнего слова
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Красный проспект Новосибирска: путешествие через историю и архитектуру
Погрузитесь в уникальную атмосферу Новосибирска, исследуя Красный проспект с его историческими зданиями и секретами
Начало: По согласованию с гостями
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Открывая Новосибирск
Главная площадь, театральный квартал и другие интересные места города на душевной экскурсии
Начало: Отель Domina
Сегодня в 11:00
10 июня в 15:30
3 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Архитектурные эпохи Новосибирска: путешествие в историю
Погрузитесь в историческое наследие Новосибирска через его архитектурные шедевры и секреты старинных улиц
Начало: В районе метро Площадь Ленина
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Главные храмы Новосибирска: путешествие по святым местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Новосибирска, посетив его величественные храмы и узнав их тайны и истории
Завтра в 10:00
11 июня в 13:00
5 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Контрасты Левобережья
«Город в городе», или многообразие Ленинского района
Начало: В районе «Сада Кирова»
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
от 4 270₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Колывань: историческое путешествие в несостоявшийся Новосибирск
Погрузитесь в атмосферу начала XX века, исследуя Колывань - городок с богатой историей и уникальной архитектурой
Начало: В районе метро «Красный проспект»
10 июня в 08:00
12 июня в 14:00
12 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по деревянному кружеву Новониколаевска: путешествие в прошлое
Окунитесь в мир деревянного зодчества Новосибирска, где каждый дом рассказывает свою уникальную историю
Начало: В районе метро «Площадь Ленина»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Купеческий Новосибирск: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старого Новосибирска, исследуя купеческие кварталы с профессиональным гидом
Начало: В сквере им. Крячкова
Завтра в 10:00
10 июня в 08:00
5 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Православные храмы Новосибирска: путешествие через века
Приглашаем на уникальное путешествие по православным храмам Новосибирска, где каждый камень хранит истории прошлого
Начало: У храма Александра Невского
Завтра в 10:00
11 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Аудиогид
30 минут
Аудиоэкскурсия по вокзалу Новосибирск-Главный: погружение в историю
Познакомьтесь с историей вокзала Новосибирск-Главный, слушая увлекательные рассказы через наушники. Уникальный формат знакомства с культурным наследием
Начало: На ж/д вокзале
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
300₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Экскурсия-прогулка по набережной Новосибирска
Познакомиться с историей города в его самой красивой локации
Начало: У парка «Городское начало»
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
1 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- MMIKHAIL4 июня 2024Спасибо Софии за отличную экскурсию.
- ЛЛюдмила29 мая 2024Огромное спасибо Ирине за интереснейшую экскурсию! За столь короткое время нам удалось составить своё представление о городе, познакомиться с основным
- ТТаня23 мая 2024В Новосибирске мы с мужем были всего 3 дня, но хотелось увидеть не только всё знаменитое, но и что-то особенное,
- ККсения21 мая 2024Наталья прекрасный экскурсовод. Все что было заявлено было выполнено
- ККсения21 мая 2024Экскурсовод Вадим хороший рассказчик. Много знает информации. К сожалению, в музей Сибирской бересты не отвел
- ААнастасия Сергеевна18 мая 2024У нас была потрясающая экскурсия. У Дмитрия глубокие знания и просто суперский маршрут по городу, благодаря которому мы посмотрели жизнь
- ООльга11 мая 2024Были на обзорной экскурсии по Новосибирску с сыном 11 лет и подругой. Дмитрий рассказывал интересные события, связанные с историей города,
- ННадежда6 мая 2024Спасибо
- ААлена1 мая 2024Все прошло хорошо. Наталья очень приятный человек. Экскурсия была комфортная
- ККристина27 апреля 2024Всё круто. Интересная экскурсия. Экскурсовод всё интересно и понятно расказывает. Маршрут интересный, много необычных и интересных зданий по пути нам встречались. Храмы всё красивые. Экскурсоводу Софии, огромное спасибо за такую интересную экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «История и архитектура»
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Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в июне 2024
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