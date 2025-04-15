Приглашаем оценить главные места столицы Сибири: проспекты, храмы, набережную, интересные дома и памятники. Мы поделимся историей и современностью города.
Расскажем, кем и когда он был основан, какие события происходили на его территории, чем он живёт сегодня и какое значение имеет для всей страны. Всё это — доступным дружеским языком.
Расскажем, кем и когда он был основан, какие события происходили на его территории, чем он живёт сегодня и какое значение имеет для всей страны. Всё это — доступным дружеским языком.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Место основания города.
- Собор Преображения Господня и часовню Святого Николая Чудотворца.
- Знаменитый стоквартирный дом.
- Красный проспект и площадь Ленина.
- Собор Александра Невского.
- Театр оперы и балета.
- Метромост через Обь.
- Памятник «Сцена покупки на рынке».
- И многое-многое другое!
Вы узнаете:
- О народах, живших на территории современного Новосибирска.
- Отцах-основателях города.
- Строительстве первого ж/д моста через Обь.
- Символах города и их создателях.
- Жизни Новосибирска в годы ВОВ и переселении в город ленинградцев.
- Местной культуре, науке и промышленности.
- Известных компаниях, основанных в Новосибирске.
- Экономическом и стратегическом значении города.
Организационные детали
- Транспорт: Honda Stepwgn или Hyundai Starex.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Оперного театра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — Организатор в Новосибирске
Провела экскурсии для 552 туристов
Мы специализируемся на приёме гостей, организации индивидуальных и корпоративных экскурсий и трансферов по Новосибирску. Организуем детские экскурсии и приём школьных групп в Новосибирске. На высоком уровне встречаем и знакомим с городом первых лиц, делегации и иностранных гостей. Нас хорошо знают жители, гости города и многие любители путешествий!Задать вопрос
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