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Приглашаем оценить главные места столицы Сибири: проспекты, храмы, набережную, интересные дома и памятники. Мы поделимся историей и современностью города.



Расскажем, кем и когда он был основан, какие события происходили на его территории, чем он живёт сегодня и какое значение имеет для всей страны. Всё это — доступным дружеским языком.