Ирина проводит ещё 1 экскурсию

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Деревянное кружево Новониколаевска

Окунитесь в мир деревянного зодчества Новосибирска, где каждый дом рассказывает свою уникальную историю
Представьте себе прогулку по улочкам Новосибирска, где каждый шаг открывает страницы истории через архитектурное искусство деревянного зодчества.

Эта экскурсия приглашает вас взглянуть на затейливые фасады домов, украшенные пропильной резьбой, которые рассказывают
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о былой роскоши и мастерстве зажиточных горожан начала 20 века.

Вас ждет не только знакомство с архитектурными шедеврами, но и посещение музея «Сибирская береста», где вы сможете увидеть уникальные предметы русского народного искусства

4.8
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕰 Погружение в атмосферу 20 века
  • 🏛 Уникальные деревянные дома
  • 🖼 Изучение традиций деревянного зодчества
  • 📚 Интересные исторические факты
  • 🎨 Посещение музея «Сибирская береста»

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
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Лучшее время для прогулки по Новосибирску - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а дни длинные, что позволяет насладиться деревянным зодчеством в полной мере. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, но возможны прохладные дни. В остальные месяцы, особенно зимой, прогулка может быть менее комфортной из-за низких температур, но всё же возможно насладиться архитектурой, если вы готовы к холодной погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Деревянное кружево Новониколаевска
Деревянное кружево Новониколаевска
Деревянное кружево Новониколаевска

Что можно увидеть

  • Деревянные дома 20 века
  • Деревянная церковь Пресвятой Богородицы
  • Музей «Сибирская береста»

Описание экскурсии

Прогулка: перенестись в 20 век

В Центральном районе Новосибирска до сих пор стоит порядка 10 деревянных домов 20 века. Среди современной застройки они выглядят как настоящие реликвии — ажурные фасады с обилием декоративным элементов можно рассматривать подолгу, чем мы с вами и займёмся. Мы заглянем на тихие центральные улочки и отыщем образцы деревянного зодчества. А кроме жилых домов вы увидите деревянную церковь Пресвятой Богородицы, одну из первых построек Новониколаевска.

Ликбез: как строили и украшали дома 100 лет назад

Как выглядела застройка Новониколаевска в первое десятилетие его развития и кто населял город? Каким образом было принято украшать дома и что такое «пропильная резьба»? Я расскажу вам любопытные моменты из истории становления и застройки города, а во время нашего исследования фасадов зданий подскажу название каждой архитектурной детали. После нашей встречи у вас останутся не только яркие впечатления от искусства кружевного деревянного зодчества, но и знания о технической стороне и традициях домостроения в нашем городе.

После прогулки сможете посетить музей «Сибирская береста», изучить коллекцию фигурок, берестяных корзин и других предметов из дерева — от лучших мастеров России.

Организационные детали

Дополнительные расходы: билеты в музей «Сибирская береста». Услуги музейного экскурсовода входят в стоимость билетов.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро «Площадь Ленина»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваша команда гидов в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 578 туристов
Здравствуйте, меня зовут Ирина. По образованию я инженер-строитель, и вот уже много лет вместе со своей командой мы знакомим гостей нашего города с его достопримечательностями, памятниками истории и архитектуры, с его прошлым и настоящим. Сибирской столице есть что показать любознательному путешественнику!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
2
3
2
1
Александра
Доброго дня!
Сегодня были на экскурсии по деревянному зодчеству Новосибирска. Экскурсия не перегружена лишней информацией, показывает все то, что скрыто от взора обычного туриста. Дома очень красивые и точно запомнятся надолго.
Спасибо Ирине за прекрасный день.
Доброго дня!
Доброго дня!
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Виктория
Душевно ❤️
Душевно ❤️
Душевно ❤️
Душевно ❤️
Душевно ❤️
Душевно ❤️
Душевно ❤️
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Д
21.08.2024 г. были на экскурсии «Деревянное кружево Новониколаевска», которую проводила Ирина. Думаю, что для всех (включая жителей и гостей города) будет любопытно и интересно побывать в «тихом центре» Новосиба. Новосибирск
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– это большой промышленный, научный, культурный и образовательный областной центр, население которого перевалило за 2 миллиона человек, несмотря на то, что город очень молодой и основан всего лишь 131 год назад. И вот неожиданно при помощи Ирины ты переносишься в конец 19 – начало 20 веков, переносишься в Новониколаевск, при этом находишься в центре современного Новосибирска.
Очень интересная экскурсия, очень профессиональный рассказ о деревянных (и не только) домах, их украшениях (ставни, наличники, подкарнизные элементы и т. д.). И это не удивительно, ведь Ирина по образованию – инженер-строитель, что сразу же понимаешь, что с тобой общается специалист из этой области. К тому же Ирина хорошо владеет материалом по истории Новониколаевска-Новосибирска, и её рассказ всегда дополняется различными фактами и сведениями из истории и жизни города и горожан.
Вишенкой на торте можно назвать музей «Сибирская берёста», куда рекомендуется сходить по окончании экскурсии.
Мне остаётся только ещё раз поблагодарить Ирину за интересное, познавательное и отлично проведённое время, и всем желающим порекомендовать экскурсию «Деревянное кружево Новониколаевска», а также по окончании экскурсии посетить музей «Сибирская берёста».

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Г
Экскурсия была очень интересная, полное погружение в историю Новосибирска. Даже погода не помешала полюбоваться красотой деревянного зодчества.
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Елена
Отличная содержательная экскурсия с очень увлеченным и знающим предмет экскурсоводом))
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Евгений
Благодарю Ирину за рассказ о Новониколаевске (Новосибирске). И за показ чудного города. Правда дождик немного подпортил, но мы справились
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