Ирина проводит ещё 1 экскурсию

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Рассмотреть дома вековой давности на улицах Новосибирска и подивиться искусности мастеров

Ирина
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Ирина – ваш гид
Предлагаю переместиться во времени назад в 20 век и познакомиться с шедеврами деревянного зодчества Новониколаевска.

Вы прогуляетесь по улочкам «тихого центра» и рассмотрите дома зажиточных горожан, богато украшенные затейливой резьбой.

По пути я расскажу о традициях народного домостроения в городе, а в конце мы посетим знаменитый музей «Сибирская береста».
250 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро «Площадь Ленина»
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Деревянное кружево Новониколаевска
Деревянное кружево Новониколаевска

Что вас ожидает

Прогулка: перенестись в 20 век
В Центральном районе Новосибирска до сих пор стоит порядка 10 деревянных домов 19 века. Среди современной застройки они выглядят как настоящие реликвии — ажурные фасады с обилием декоративным элементов можно рассматривать подолгу, чем мы с вами и займёмся. Мы заглянем на тихие центральные улочки и отыщем образцы деревянного зодчества. А кроме жилых домов вы увидите деревянную церковь Пресвятой Богородицы, одну из первых построек Новониколаевска.

Ликбез: как строили и украшали дома 100 лет назад
Как выглядела застройка Новониколаевска в первое десятилетие его развития и кто населял город? Каким образом было принято украшать дома и что такое «пропильная резьба»? Я расскажу вам любопытные моменты из истории становления и застройки города, а во время нашего исследования фасадов зданий дам наименование каждой интересующей вас архитектурной детали. После нашей встречи у вас останутся не только яркие впечатления от искусства кружевного деревянного зодчества, но и знания о технической стороне и традициях домостроения в нашем городе.

После прогулки мы посетим музей «Собирская береста», где местный экскурсовод познакомит вас с коллекцией фигурок, берестяных корзин и других предметов из дерева — от лучших мастеров России.

Организационные детали

Дополнительные расходы: билеты в музей «Сибирская береста». Услуги музейного экскурсовода входят в стоимость билетов.

Деревянное кружево Новониколаевска
Деревянное кружево Новониколаевска
Деревянное кружево Новониколаевска
Деревянное кружево Новониколаевска
Деревянное кружево Новониколаевска
Деревянное кружево Новониколаевска
Деревянное кружево Новониколаевска
Деревянное кружево Новониколаевска

Экскурсия проводится в субботу в 10:00 и 13:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро «Площадь Ленина».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ирина
Ирина
Здравствуйте, меня зовут Ирина. По образованию я инженер-строитель. С увлечением изучаю историю и архитектуру города Новосибирска, в котором родилась и живу. Хочу, чтобы гости нашего города узнали его поближе, познакомились с его улицами и площадями, парками и историческими зданиями, с его прошлым и настоящим. Сибирской столице есть что показать любознательному туристу.
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Ирина проводит ещё 1 экскурсию

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