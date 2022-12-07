Ирина проводит ещё 1 экскурсию

Лучшее время для прогулки по Новосибирску - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а дни длинные, что позволяет насладиться деревянным зодчеством в полной мере. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, но возможны прохладные дни. В остальные месяцы, особенно зимой, прогулка может быть менее комфортной из-за низких температур, но всё же возможно насладиться архитектурой, если вы готовы к холодной погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Деревянные дома 20 века
Деревянная церковь Пресвятой Богородицы
Музей «Сибирская береста»
Описание экскурсии
Прогулка: перенестись в 20 век
В Центральном районе Новосибирска до сих пор стоит порядка 10 деревянных домов 20 века. Среди современной застройки они выглядят как настоящие реликвии — ажурные фасады с обилием декоративным элементов можно рассматривать подолгу, чем мы с вами и займёмся. Мы заглянем на тихие центральные улочки и отыщем образцы деревянного зодчества. А кроме жилых домов вы увидите деревянную церковь Пресвятой Богородицы, одну из первых построек Новониколаевска.
Ликбез: как строили и украшали дома 100 лет назад
Как выглядела застройка Новониколаевска в первое десятилетие его развития и кто населял город? Каким образом было принято украшать дома и что такое «пропильная резьба»? Я расскажу вам любопытные моменты из истории становления и застройки города, а во время нашего исследования фасадов зданий подскажу название каждой архитектурной детали. После нашей встречи у вас останутся не только яркие впечатления от искусства кружевного деревянного зодчества, но и знания о технической стороне и традициях домостроения в нашем городе.
После прогулки сможете посетить музей «Сибирская береста», изучить коллекцию фигурок, берестяных корзин и других предметов из дерева — от лучших мастеров России.
Организационные детали
Дополнительные расходы: билеты в музей «Сибирская береста». Услуги музейного экскурсовода входят в стоимость билетов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Площадь Ленина»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 578 туристов
Здравствуйте, меня зовут Ирина. По образованию я инженер-строитель, и вот уже много лет вместе со своей командой мы знакомим гостей нашего города с его достопримечательностями, памятниками истории и архитектуры, с его прошлым и настоящим. Сибирской столице есть что показать любознательному путешественнику!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Александра
Доброго дня! Сегодня были на экскурсии по деревянному зодчеству Новосибирска. Экскурсия не перегружена лишней информацией, показывает все то, что скрыто от взора обычного туриста. Дома очень красивые и точно запомнятся надолго. Спасибо Ирине за прекрасный день.
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Виктория
Душевно ❤️
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Д
Дмитрий
21.08.2024 г. были на экскурсии «Деревянное кружево Новониколаевска», которую проводила Ирина. Думаю, что для всех (включая жителей и гостей города) будет любопытно и интересно побывать в «тихом центре» Новосиба. Новосибирск читать дальшеуменьшить
– это большой промышленный, научный, культурный и образовательный областной центр, население которого перевалило за 2 миллиона человек, несмотря на то, что город очень молодой и основан всего лишь 131 год назад. И вот неожиданно при помощи Ирины ты переносишься в конец 19 – начало 20 веков, переносишься в Новониколаевск, при этом находишься в центре современного Новосибирска. Очень интересная экскурсия, очень профессиональный рассказ о деревянных (и не только) домах, их украшениях (ставни, наличники, подкарнизные элементы и т. д.). И это не удивительно, ведь Ирина по образованию – инженер-строитель, что сразу же понимаешь, что с тобой общается специалист из этой области. К тому же Ирина хорошо владеет материалом по истории Новониколаевска-Новосибирска, и её рассказ всегда дополняется различными фактами и сведениями из истории и жизни города и горожан. Вишенкой на торте можно назвать музей «Сибирская берёста», куда рекомендуется сходить по окончании экскурсии. Мне остаётся только ещё раз поблагодарить Ирину за интересное, познавательное и отлично проведённое время, и всем желающим порекомендовать экскурсию «Деревянное кружево Новониколаевска», а также по окончании экскурсии посетить музей «Сибирская берёста».
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Г
Гансон
Экскурсия была очень интересная, полное погружение в историю Новосибирска. Даже погода не помешала полюбоваться красотой деревянного зодчества.
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Елена
Отличная содержательная экскурсия с очень увлеченным и знающим предмет экскурсоводом))
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Евгений
Благодарю Ирину за рассказ о Новониколаевске (Новосибирске). И за показ чудного города. Правда дождик немного подпортил, но мы справились
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