Ирина проводит ещё 1 экскурсию

Лучшее время для прогулки по Новосибирску - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а дни длинные, что позволяет насладиться деревянным зодчеством в полной мере. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, но возможны прохладные дни. В остальные месяцы, особенно зимой, прогулка может быть менее комфортной из-за низких температур, но всё же возможно насладиться архитектурой, если вы готовы к холодной погоде.

Представьте себе прогулку по улочкам Новосибирска, где каждый шаг открывает страницы истории через архитектурное искусство деревянного зодчества.Эта экскурсия приглашает вас взглянуть на затейливые фасады домов, украшенные пропильной резьбой, которые рассказывают

о былой роскоши и мастерстве зажиточных горожан начала 20 века. Вас ждет не только знакомство с архитектурными шедеврами, но и посещение музея «Сибирская береста», где вы сможете увидеть уникальные предметы русского народного искусства

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-20 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Прогулка: перенестись в 20 век

В Центральном районе Новосибирска до сих пор стоит порядка 10 деревянных домов 20 века. Среди современной застройки они выглядят как настоящие реликвии — ажурные фасады с обилием декоративным элементов можно рассматривать подолгу, чем мы с вами и займёмся. Мы заглянем на тихие центральные улочки и отыщем образцы деревянного зодчества. А кроме жилых домов вы увидите деревянную церковь Пресвятой Богородицы, одну из первых построек Новониколаевска.

Ликбез: как строили и украшали дома 100 лет назад

Как выглядела застройка Новониколаевска в первое десятилетие его развития и кто населял город? Каким образом было принято украшать дома и что такое «пропильная резьба»? Я расскажу вам любопытные моменты из истории становления и застройки города, а во время нашего исследования фасадов зданий подскажу название каждой архитектурной детали. После нашей встречи у вас останутся не только яркие впечатления от искусства кружевного деревянного зодчества, но и знания о технической стороне и традициях домостроения в нашем городе.

После прогулки сможете посетить музей «Сибирская береста», изучить коллекцию фигурок, берестяных корзин и других предметов из дерева — от лучших мастеров России.

Организационные детали

Дополнительные расходы: билеты в музей «Сибирская береста». Услуги музейного экскурсовода входят в стоимость билетов.