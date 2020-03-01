Ирина проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Прогулка: перенестись в 20 век

В Центральном районе Новосибирска до сих пор стоит порядка 10 деревянных домов 19 века. Среди современной застройки они выглядят как настоящие реликвии — ажурные фасады с обилием декоративным элементов можно рассматривать подолгу, чем мы с вами и займёмся. Мы заглянем на тихие центральные улочки и отыщем образцы деревянного зодчества. А кроме жилых домов вы увидите деревянную церковь Пресвятой Богородицы, одну из первых построек Новониколаевска.

Ликбез: как строили и украшали дома 100 лет назад

Как выглядела застройка Новониколаевска в первое десятилетие его развития и кто населял город? Каким образом было принято украшать дома и что такое «пропильная резьба»? Я расскажу вам любопытные моменты из истории становления и застройки города, а во время нашего исследования фасадов зданий дам наименование каждой интересующей вас архитектурной детали. После нашей встречи у вас останутся не только яркие впечатления от искусства кружевного деревянного зодчества, но и знания о технической стороне и традициях домостроения в нашем городе.

После прогулки мы посетим музей «Собирская береста», где местный экскурсовод познакомит вас с коллекцией фигурок, берестяных корзин и других предметов из дерева — от лучших мастеров России.