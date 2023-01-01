Что вы увидите
- Центр города
- Бугринский мост
- Комунальный мост
- Бердский залив
- река Обь
- река Бердь
- Обское водохранилище
- Академгородок.
Вы приехали в Новосибирск по делам или в гости? Днем некогда посмотреть город?
Ночной Новосибирск уникален по своему. Предлагаю прокатиться на комфортном автомобиле 🚘 по основным достопримечательностям моего города. Пересечь Обь по всем 4 мостам и доехать до Академгородка.
Увидеть ночную тусовку в центре.
И все это без пробок.
Начало и место завершения
🚩 любой
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- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Владислав
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