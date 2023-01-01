Вы приехали в Новосибирск по делам или в гости? Днем некогда посмотреть город?

Ночной Новосибирск уникален по своему. Предлагаю прокатиться на комфортном автомобиле 🚘 по основным достопримечательностям моего города. Пересечь Обь по всем 4 мостам и доехать до Академгородка.

Увидеть ночную тусовку в центре.

И все это без пробок.