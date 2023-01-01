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Огни Новосибирска

Владислав
Владислав – Гид из Новосибирска
Огни Новосибирска
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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Огни Новосибирска
Огни Новосибирска

Что вы увидите

  • Центр города
  • Бугринский мост
  • Комунальный мост
  • Бердский залив
  • река Обь
  • река Бердь
  • Обское водохранилище
  • Академгородок.
Вы приехали в Новосибирск по делам или в гости? Днем некогда посмотреть город?
Ночной Новосибирск уникален по своему. Предлагаю прокатиться на комфортном автомобиле 🚘 по основным достопримечательностям моего города. Пересечь Обь по всем 4 мостам и доехать до Академгородка.
Увидеть ночную тусовку в центре.
И все это без пробок.
Начало и место завершения
🚩 любой
Огни Новосибирска

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Владислав
Владислав
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