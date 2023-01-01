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Новосибирск вечерний

Ирина О.
Ирина О. – Гид из Новосибирска
Мы отправимся на вечернюю прогулку 👣 по центральным улицам Новосибирска, во время которой вы увидите в ночной подсветке самые знаменитые здания – Оперный театр, дом Ленина и Часовню Николая Чудотворца.

Прогуляетесь по Михайловской набережной, по Красному проспекту и вдоль других исторических улиц Новосибирска.

Наконец, мы проедем на автомобиле 🚘 по Бугринскому мосту и увидим панораму вечернего города в огнях.

В вечернем сумраке городские истории 📖 и легенды обретают особую окраску, а воображение живо рисует картины далекого прошлого.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 4 600 ₽ за экскурсию

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Новосибирск вечерний
Новосибирск вечерний

Что вы увидите

  • Оперный театр
  • Дом Ленина
  • Часовня во имя Николая Чудотворца
  • Фонтан у молодежного театра «Глобус»
  • Михайловская набережная
  • Красный проспект
  • Бугринский мост
Огни города
В элегантной и яркой ночной подсветке вы увидите знаменитое здание Оперного театра, Дом Ленина, Часовню во имя Николая Чудотворца, фонтан ⛲ у молодежного театра «Глобус», Михайловскую набережную, Красный проспект и другие улицы в историческом центре города.
В вечернем сумраке рассказ гида обретает особую окраску, а воображение живо рисует картины далекого прошлого. Мы проедем на автомобиле 🚘 по Бугринскому мосту и увидим панораму вечернего города в огнях..
Что входит
  • Транспорт (легковой автомобиль)
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 Ст. метро Площадь Ленина
Новосибирск вечерний
Новосибирск вечерний
Новосибирск вечерний
Новосибирск вечерний

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина О.
Ирина О.
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