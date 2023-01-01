В элегантной и яркой ночной подсветке вы увидите знаменитое здание Оперного театра, Дом Ленина, Часовню во имя Николая Чудотворца, фонтан ⛲ у молодежного театра «Глобус», Михайловскую набережную, Красный проспект и другие улицы в историческом центре города.
В вечернем сумраке рассказ гида обретает особую окраску, а воображение живо рисует картины далекого прошлого. Мы проедем на автомобиле 🚘 по Бугринскому мосту и увидим панораму вечернего города в огнях..
Что входит
Транспорт (легковой автомобиль)
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы
Питание
Начало и место завершения
🚩 Ст. метро Площадь Ленина
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.