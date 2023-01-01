Огни города

В элегантной и яркой ночной подсветке вы увидите знаменитое здание Оперного театра, Дом Ленина, Часовню во имя Николая Чудотворца, фонтан ⛲ у молодежного театра «Глобус», Михайловскую набережную, Красный проспект и другие улицы в историческом центре города.

В вечернем сумраке рассказ гида обретает особую окраску, а воображение живо рисует картины далекого прошлого. Мы проедем на автомобиле 🚘 по Бугринскому мосту и увидим панораму вечернего города в огнях..