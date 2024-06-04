Вечерние экскурсии Новосибирска

Найдено 9 экскурсий в категории «Вечерние» в Новосибирске, цены от 6 250 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
75 отзывов
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия по вечернему Новосибирску: достопримечательности и огни
Вечерняя автомобильная экскурсия по Новосибирску - идеальный способ увидеть город в новом свете
Начало: в вашем отеле или у удобной станции метро
«А, может, вам хочется вечерней городской романтики»
Завтра в 18:00
10 июня в 19:00
от 6 400 за всё до 4 чел.
Над Новосибирском - на самолёте
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
30 минут
1 отзыв
Незабываемый полет над Новосибирском: экскурсия на самолете Cessna 172
Полетайте над Новосибирском на самолёте Cessna 172 и откройте для себя новые горизонты. Незабываемые виды и возможность почувствовать себя пилотом
Начало: аэродром Мочище
«Если вы бронируете время за 30 минут до заката до 23:00, тогда к стоимости добавляется +3500 руб»
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
17 500 за всё до 3 чел.
Новосибирск вечерний
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Вечерний Новосибирск: путешествие по историческим улицам и мостам
Погрузитесь в атмосферу вечернего Новосибирска, наслаждаясь видами знаменитых зданий и мостов в ночной подсветке
Начало: Ст. метро Площадь Ленина
«В вечернем сумраке рассказ гида обретает особую окраску, а воображение живо рисует картины далекого прошлого»
Расписание: По договоренности
Завтра в 18:00
10 июня в 20:00
6 500 за всё до 2 чел.
Вечерний Новосибирск на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Вечерняя автомобильная экскурсия по Новосибирску: основные достопримечательности
Погрузитесь в атмосферу вечернего Новосибирска с трехчасовой автомобильной экскурсией. Откройте город с новой стороны
Начало: По договорённости
«Что вас ждёт:- Трёхчасовая автомобильная экскурсия по вечерней Столице Сибири»
Расписание: Ежедневно по договоренности
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
6 250 за человека
Вечерние огни Новосибирска
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Вечерние огни Новосибирска
Начало: По согласованию с гостями
«Наша экспресс-экскурсия по вечернему или даже ночному Новосибирску разработана специально для темного времени суток»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 18:00
от 7 000 за всё до 3 чел.
Вечерние огни Академгородка
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Вечерние огни Академгородка
Начало: У вашего отеля
«Предлагаю гостям Новосибирска совершить вечернюю поездку на легковом автомобиле в центр сибирской науки — Академгородок»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
7 000 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по вечернему Новосибирску на транспорте туристов
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по вечернему Новосибирску на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
«Мы пройдемся по набережной, полюбуемся вечерними панорамами реки, а в завершение экскурсии отправимся к Бугринскому мосту и Монументу Славы»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 500 за всё до 10 чел.
Вечерняя экскурсия по городу: «Свидание с ночным Новосибирском»
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя экскурсия по городу: «Свидание с ночным Новосибирском»
Начало: Центр города или жд вокзал
«Прогуляться вечером по Сибирскому Чикаго, сравнивая деревянное кружево на старинных купеческих особняках»
Расписание: в любой день
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
9 000 за всё до 2 чел.
Вечерние огни Новосибирска
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Вечерние огни Новосибирска: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу вечернего Новосибирска, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории
Начало: На площади Ленина
«В свете вечерней иллюминации столица Сибири становится ещё более красивой и неожиданной»
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
7 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
    Экскурсия была очень интересной. Мы увидели город в вечерней подсветке, как мы и хотели, и 3 часа пролетели как один
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    миг. Спасибо Софье - она очень интересный человек и профессионал своего дела. Благодаря этой экскурсии, Новосибирск стал для нас еще ближе и интереснее. Несмотря на небольшое вмешательство погоды (дождь), это не помешало нам в нашей экскурсии. Хочется отметить водителя автомобиля Юрия: там, где мы не выходили из авто из-за дождя, водитель замедлял движение и останавливался. Большое спасибо за интересную экскурсию.

    Экскурсия была очень интересной. Мы увидели город в вечерней подсветке, как мы и хотели, и 3Экскурсия была очень интересной. Мы увидели город в вечерней подсветке, как мы и хотели, и 3Экскурсия была очень интересной. Мы увидели город в вечерней подсветке, как мы и хотели, и 3
  • П
    Павел
    23 мая 2024
    Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
    Экскурсия прошла хорошо, забрали и отвезли в указанное место. Машина нормальная. Программа выполнена хорошо. Рассказ интересный. Обработано честно. Есть момент,
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    что мы ожидали немного больше. увидеть красоту ночного города с точки зрения местного жителя. Ночные фонтаны, подсветку и так далее. У нас был опыт индивидуальной экскурсии в Сочи. Таксист-экскурсовод провез нас по интересным местам, ориентируясь на на наши пожелания. Мы совершили три поездки там по 5-6 часов каждая. Это запомнилось больше.

  • Ю
    Юлия
    17 мая 2024
    Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
    Рекомендую. т. к. некоторые достопримечательности Новосибирска эффектнее и величественней выглядят с подсветкой. Экскурсия емкая. Виктор много может рассказать о своем городе
  • А
    Анна
    20 апреля 2024
    Вечерний Новосибирск на автомобиле
    Экскурсия по ночному Новосибирску была чудесной и познавательной. Экскурсовод Виктор прекрасный рассказчик.
  • А
    Алексей
    3 апреля 2024
    Вечерний Новосибирск на автомобиле
    Отличная экскурсия, забрали с нужной для нас точки в удобное для нас время, все очень интересно. Виктор знает свой город
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    от и до. Не смотря на пробки, показал все что надо было по программе, хотя и заняло больше времени чем планировалось. Очень интересно. Советую всем именно Виктора. Если вы проездом в Новосибе и у вас есть 5 лишних часов. То можно их провести с пользой.

  • Б
    Борис
    17 ноября 2023
    Вечерний Новосибирск на автомобиле
    Мы были в командировке в Новосибирске. Хотелось кроме рабочих дел успеть еще максимально эффективно использовать свободное время. Экскурсовод Виктор подъехал
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    к тому месту, которое нам было удобно, показал город и подробно рассказал о нем. Спасибо за экскурсию. На память остались хорошие воспоминания и красивые фотографии.

  • О
    Ольга
    6 сентября 2023
    Новосибирск вечерний
    Боагодарю за высокий профессионализм экскурсовода Ирины! Впечатления замечательные!!! Всех Благ Ирине и Вашей компании!!! Ольга
  • Л
    Люба
    21 августа 2023
    Над Новосибирском - на самолёте
    В целом экскурсия была интересной, но в большей степени благодаря пилоту. Вежливость, клиенториентированность, умение найти общий язык, ответы на вопросы
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    - здесь все супер. Большой вопрос к описанию экскурсии: за 30 минут мы пролетели над лесом в районе аэродрома Мочище, долетели до реки (посмотрели отмели) и обратно через лес. Новосибирска не видели совершенно. Если целью экскурсии ставить впечатления от полета на 4 местном самолете - все отлично, но если цель именно увидеть Новосибирск с высоты - тогда нет.

  • Е
    Елена
    19 февраля 2023
    Вечерние огни Академгородка
    Огромное спасибо экскурсоводу Ирине за "Вечерние огни Академгородка". Информация гидом подаётся живо, динамично, с яркими акцентами. Узнали очень много интересных
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    фактов не только о самом Академгородке, но и о Новосибирске. Экскурсия потрясающая! Рекомендуем Ирину, как человека знающего и любящего Новосибирск и область.

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Вечерние»

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  1. Самое главное
  2. Театр оперы и балета
  3. Собор Александра Невского
  4. Площадь Ленина
  5. Красный Проспект
  6. Академгородок
  7. Стоквартирный дом
  8. Набережная
  9. Вокзал Главный
  10. ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в июне 2024
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