1 чел.
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Индивидуальная
3 часа
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Индивидуальная экскурсия по вечернему Новосибирску: достопримечательности и огни
Вечерняя автомобильная экскурсия по Новосибирску - идеальный способ увидеть город в новом свете
Начало: в вашем отеле или у удобной станции метро
«А, может, вам хочется вечерней городской романтики»
Завтра в 18:00
10 июня в 19:00
от 6 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
30 минут
Незабываемый полет над Новосибирском: экскурсия на самолете Cessna 172
Полетайте над Новосибирском на самолёте Cessna 172 и откройте для себя новые горизонты. Незабываемые виды и возможность почувствовать себя пилотом
Начало: аэродром Мочище
«Если вы бронируете время за 30 минут до заката до 23:00, тогда к стоимости добавляется +3500 руб»
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
17 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерний Новосибирск: путешествие по историческим улицам и мостам
Погрузитесь в атмосферу вечернего Новосибирска, наслаждаясь видами знаменитых зданий и мостов в ночной подсветке
Начало: Ст. метро Площадь Ленина
«В вечернем сумраке рассказ гида обретает особую окраску, а воображение живо рисует картины далекого прошлого»
Расписание: По договоренности
Завтра в 18:00
10 июня в 20:00
6 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя автомобильная экскурсия по Новосибирску: основные достопримечательности
Погрузитесь в атмосферу вечернего Новосибирска с трехчасовой автомобильной экскурсией. Откройте город с новой стороны
Начало: По договорённости
«Что вас ждёт:- Трёхчасовая автомобильная экскурсия по вечерней Столице Сибири»
Расписание: Ежедневно по договоренности
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
6 250₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Вечерние огни Новосибирска
Начало: По согласованию с гостями
«Наша экспресс-экскурсия по вечернему или даже ночному Новосибирску разработана специально для темного времени суток»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 18:00
от 7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерние огни Академгородка
Начало: У вашего отеля
«Предлагаю гостям Новосибирска совершить вечернюю поездку на легковом автомобиле в центр сибирской науки — Академгородок»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по вечернему Новосибирску на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
«Мы пройдемся по набережной, полюбуемся вечерними панорамами реки, а в завершение экскурсии отправимся к Бугринскому мосту и Монументу Славы»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя экскурсия по городу: «Свидание с ночным Новосибирском»
Начало: Центр города или жд вокзал
«Прогуляться вечером по Сибирскому Чикаго, сравнивая деревянное кружево на старинных купеческих особняках»
Расписание: в любой день
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
9 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерние огни Новосибирска: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу вечернего Новосибирска, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории
Начало: На площади Ленина
«В свете вечерней иллюминации столица Сибири становится ещё более красивой и неожиданной»
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна4 июня 2024Экскурсия была очень интересной. Мы увидели город в вечерней подсветке, как мы и хотели, и 3 часа пролетели как один
- ППавел23 мая 2024Экскурсия прошла хорошо, забрали и отвезли в указанное место. Машина нормальная. Программа выполнена хорошо. Рассказ интересный. Обработано честно. Есть момент,
- ЮЮлия17 мая 2024Рекомендую. т. к. некоторые достопримечательности Новосибирска эффектнее и величественней выглядят с подсветкой. Экскурсия емкая. Виктор много может рассказать о своем городе
- ААнна20 апреля 2024Экскурсия по ночному Новосибирску была чудесной и познавательной. Экскурсовод Виктор прекрасный рассказчик.
- ААлексей3 апреля 2024Отличная экскурсия, забрали с нужной для нас точки в удобное для нас время, все очень интересно. Виктор знает свой город
- ББорис17 ноября 2023Мы были в командировке в Новосибирске. Хотелось кроме рабочих дел успеть еще максимально эффективно использовать свободное время. Экскурсовод Виктор подъехал
- ООльга6 сентября 2023Боагодарю за высокий профессионализм экскурсовода Ирины! Впечатления замечательные!!! Всех Благ Ирине и Вашей компании!!! Ольга
- ЛЛюба21 августа 2023В целом экскурсия была интересной, но в большей степени благодаря пилоту. Вежливость, клиенториентированность, умение найти общий язык, ответы на вопросы
- ЕЕлена19 февраля 2023Огромное спасибо экскурсоводу Ирине за "Вечерние огни Академгородка". Информация гидом подаётся живо, динамично, с яркими акцентами. Узнали очень много интересных
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Вечерние»
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