1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Красный проспект Новосибирска: путешествие через историю и архитектуру
Погрузитесь в уникальную атмосферу Новосибирска, исследуя Красный проспект с его историческими зданиями и секретами
Начало: По согласованию с гостями
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Большая прогулка по Академгородку: погружение в сердце науки Новосибирска
Познакомьтесь с уникальным городом внутри города - Академгородок. Это не только научный центр, но и место с богатой историей и культурой
Начало: По договорённости
«Вы походите лесными тропинками, познакомитесь с местными байками и топонимикой, посетите музей, в котором совсем недавно хранилась мумия знаменитой "алтайской принцессы"»
10 июня в 08:00
12 июня в 14:00
от 9 334₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Новосибирск: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Новосибирска, исследуя его знаковые места и архитектурные шедевры в компании опытного гида
Начало: На площади Ленина
16 июня в 11:00
17 июня в 11:00
5 470₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нескучный Новосибирск
Окунуться в прошлое города, пройти по историческим местам и побывать на площади, которой нет
Начало: От площади Ленина
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Из аэропорта Толмачёво - в Новосибирск: трансфер-экскурсия
Изучить дореволюционные заводы и увидеть самый длинный метромост в мире по пути из аэропорта в отель
Начало: В аэропорту Толмачёво (ИМ.А. Покрышкина)
«Вы увидите Новосибирск с высоты, познакомитесь с его промышленными районами, прогуляетесь по купеческим кварталам 19 века и побываете в месте, с которого началась история города»
Завтра в 00:30
10 июня в 00:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Новосибирск за 2 часа: индивидуальная экскурсия
Узнайте Новосибирск за 2 часа! Погрузитесь в историю, архитектуру и культуру столицы Сибири. Посетите ключевые достопримечательности и оцените уникальные здания
Начало: В районе Центрального и Железнодорожного района
Сегодня в 22:00
Завтра в 08:00
7 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия по вечернему Новосибирску: достопримечательности и огни
Вечерняя автомобильная экскурсия по Новосибирску - идеальный способ увидеть город в новом свете
Начало: в вашем отеле или у удобной станции метро
«Мы встретимся в центре, чтобы оттуда проехать по основным магистралям и увидеть главные достопримечательности»
Завтра в 18:00
10 июня в 19:00
от 6 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сердечный привет из Ново-Николаевска: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Ново-Николаевска, прогуливаясь вдоль Оби и узнавая о его превращении в Новосибирск
Начало: На Михайловской набережной
«На прощание мы сделаем фото в стиле дореволюционной открытки «Сердечный привет из Ново-Николаевска»»
Завтра в 20:00
10 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная автоэкскурсия по Новосибирску: от истории до современности
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска: от площади Ленина до уникальных уголков города с завершением за чашечкой ароматного чая
«📍 По желанию заедем на обзорную площадку и полюбуемся городом с высоты»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
30 минут
Незабываемый полет над Новосибирском: экскурсия на самолете Cessna 172
Полетайте над Новосибирском на самолёте Cessna 172 и откройте для себя новые горизонты. Незабываемые виды и возможность почувствовать себя пилотом
Начало: аэродром Мочище
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
17 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Новосибирск: историческая пешая прогулка - от посёлка до мегаполиса за 2 часа
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска, узнайте его историю и секреты в увлекательной пешей экскурсии. Исследуйте город с новой стороны
Начало: на площади Ленина
«Приглашаю на обзорную пешую прогулку по городу»
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Главное о Новосибирске: трансфер и обзорная экскурсия из аэропорта
Прилетая в Новосибирск, не упустите шанс увидеть его красоты. Вас ждет незабываемая экскурсия на комфортабельном минивэне
Начало: В аэропорте «Толмачёво»
«Мы организуем интересную обзорную экскурсию по городу, которая прекрасно уложится в это время»
Завтра в 10:00
10 июня в 00:30
9 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Новосибирск, ты гордость всех сибиряков»: индивидуальный обзорный тур
Приглашаем на увлекательную прогулку по Новосибирску, где каждый уголок хранит свои уникальные истории
Начало: Центр города или жд вокзал
«Вас ждёт знакомство с удивительным городом — единственным за Уралом, где проложено метро, в котором открыт самый большой театр оперы и балета, а также есть 7-километровая улица, по которой сверяют стрелку компаса»
Расписание: Все дни недели. Начало не раньше 07:00
Завтра в 10:00
10 июня в 07:00
7 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Новосибирск: пешая прогулка по сердцу Сибири
Новосибирск ждёт вас! Откройте для себя его главные достопримечательности, прогуляйтесь по историческим местам и почувствуйте дух столицы Сибири
Начало: Красный проспект, 36
«Мы с вами увидим главные достопримечательности, прогуляемся по центру и поговорим о том, как наш прекрасный город стал столицей Сибири»
Расписание: На 9-00 бронируйте экскурсию накануне, чтобы гид успел увидеть бронь и подтвердить ее.
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия «Юная столица древней Сибири»
Начало: По договоренности
«Обзорная экскурсия по Новосибирску №1 Эта экскурсия — авто-прогулка по всей центральной части столицы Сибири»
Расписание: Ежедневно по договоренности
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
6 250₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия на автомобиле по Новосибирску с чаепитием
Проведите три незабываемых часа, исследуя красоты Новосибирска на комфортабельном автомобиле с завершающим чаепитием
Начало: По договоренности
«Вы познакомитесь с левым и правым берегами, прокатитесь по двум мостам, побываете на набережной, в Купеческом квартале, увидите все основные достопримечательности города в одной прогулке»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 14 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомство со стрит-артом Новосибирска: от Кощея до Соболиной семьи
Погрузитесь в мир уличного искусства Новосибирска, где каждый уголок скрывает нечто уникальное. Вас ждут невероятные открытия
Начало: Ст. метро «Октябрьская»
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пешеходная экскурсия по историческому центру Новосибирска: от театра до реки Обь
Приглашаем на увлекательную прогулку по сердцу Новосибирска, где история города оживает на каждом шагу
Начало: По требованию и желанию гостей
«Вы побываете на ярком и шумном Центральном рынке и познакомитесь с местной продукцией»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Исторический Новосибирск: экскурсия по ключевым местам города
Погрузитесь в атмосферу старого Новосибирска, узнайте истории знаковых зданий и пройдите по легендарным местам
Начало: Ст. метро «Площадь Ленина»
«В рамках экскурсии вы познакомитесь с Новосибирском, его историей и как следует изучите центр города»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Обзорная фото-экскурсия по Новосибирску
Начало: Пл. Ленина, Новосибирск
«Приезжая в любой город впервые, мы пытаемся, во-первых, увидеть его основные достопримечательности (можно сказать, это — долг каждого путешественника)»
Расписание: По договоренности
10 июня в 10:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя автомобильная экскурсия по Новосибирску: основные достопримечательности
Погрузитесь в атмосферу вечернего Новосибирска с трехчасовой автомобильной экскурсией. Откройте город с новой стороны
Начало: По договорённости
«С нами вы отправитесь в 3-часовое путешествие по главным достопримечательностям Новосибирска»
Расписание: Ежедневно по договоренности
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
6 250₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Пешеходная экскурсия «От сердца Ново-Николаевска до души Тихого центра»
Загляните в душу Новосибирска, прогуливаясь по его историческим местам и узнавая уникальные истории
Начало: Красный проспект, 36 (Театральный сквер)
«У пешеходных экскурсий есть свое преимущество — вы не только увидите главные достопримечательности города Новосибирска, но и проникнетесь его духом»
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
5 250₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Новосибирским метро: от площади Ленина до Речного вокзала
Приглашаем на увлекательное путешествие по Новосибирскому метро, где история и современность сочетаются в архитектуре
Начало: Пл. Ленина
«Ленина со знакомства с центром города»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Новосибирск на авто
Начало: В центре
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 9 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия по Новосибирску на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
«Знакомство с Новосибирском начинается на центральной площади Ленина, на месте которой до революции находился городской рынок»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по историческому центру Новосибирска
Начало: По согласованию с гидом
«Приглашаем на увлекательную экскурсию по Новосибирску, которая идеально подойдет для первого знакомства с городом»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерние огни Новосибирска
Начало: По согласованию с гостями
Расписание: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 18:00
от 7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с Новосибирском за 2 часа
Начало: Собор Александра Невского (Красный проспект, 1а)
«Лучший вариант экспресс-знакомства с городом — в компании одного из самых известных краеведов Новосибирска»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
10 июня в 09:00
4 900₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Новосибирский Академгородок: прогулка по городу-лесу
Начало: Ул. Николаева, 12
«• услуги гида, • чек-лист с главными достопримечательностями Новосибирска каждому гостю в подарок»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
10 июня в 09:00
4 900₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
3 часа
Новосибирск - коротко, ёмко, ярко
Начало: По договоренности
«Все знаковые места Новосибирска за два с половиной часа Эта емкая обзорная экскурсия по сибирской столице для тех, кто за короткое время хочет увидеть все знаковые места Новосибирска»
Расписание: любое время, любой день
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Весь Новосибирск за один день
Начало: Красный проспект, 25
«Познакомитесь с левобережьем Новосибирска, где находится самый крупный ВУЗ города, полюбуетесь прекрасными зданиями сталинского периода, а также насладитесь видом со смотровой площадки у Бугринского моста — уникального инженерного сооружения»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 14 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с городом и гастрономия
Начало: Красный проспект, 36, Новосибирск
«Об экскурсии Вас ждет знакомство с удивительным и самобытным Новосибирском, его историей, достопримечательностями и кухней»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 10 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ново-Николаевск 100-летней давности
Начало: По согласованию с гидом
«Во время экскурсии по Новосибирску вы погрузитесь в 100-летнюю историю города и познакомитесь с этапами его развития от небольшого Никольского погоста до административного центра Сибирского федерального округа»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по вечернему Новосибирску на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
«Познакомьтесь с историческим прошлым Новосибирска и полюбуйтесь красотой вечернего города в рамках увлекательной обзорной экскурсии»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерние огни Новосибирска: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу вечернего Новосибирска, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
О Новосибирске со вкусом
Экскурсия по городу + гастрономический мастер-класс с шеф-поваром
Начало: У метро Площадь Ленина
«Вы познакомитесь с историей и культурой Новосибирска, прогуляетесь по исторической части города и увидите ключевые достопримечательности»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
19 499₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
По Новосибирску - в мини-группе
Автопешеходная экскурсия с обзором главных достопримечательностей сибирской столицы
Начало: На автостанции «Железнодорожная»
«По пути вы услышите о главных достопримечательностях Новосибирска, его современных достижениях и историческом наследии»
Расписание: в субботу в 10:00
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
3 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Новосибирск: по городу - на авто и пешком
Увидеть красоты и историческое достояние столицы Сибири
«Эта автомобильная экскурсия с выходами в самых значимых местах – идеальный формат для первого знакомства с городом»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
9 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда6 июня 2024Экскурсия была очень интересная: началась от места «заложения первого камня», продолжилась на левом берегу, а закончилась на правом берегу Оби.
- ТТатьяна4 июня 2024Экскурсия была очень интересной. Мы увидели город в вечерней подсветке, как мы и хотели, и 3 часа пролетели как один
- ННаталья2 июня 2024Первый раз была в Новосибирске. Проездом. Экскурсия была проведена для меня одной. Скорректирована под мои временные параметры и под мои интересы. Экскурсия очень интересная и познавательная! Получила огромное удовольствие! Рекомендую всем.
- ААнтонина29 мая 2024Наталья - прекрасный экскурсовод. Интересный материал, а конфета врученная в центре России, это очень мило было.
- ООльга26 мая 2024Наталья обладает глубокими знаниями историей своего города, постоянно их расширяет, чувствуется профессионализм, понравилась ясное изложение и культурная речь. Рекомендую и благодарю Наталью за знаклмство с городом.
- ННаталья26 мая 2024Очень понравилась экскурсия по Академгородку. Не пожалели, что взяли индивидуальный тур. Узнали много интересных фактов, занимательных историй. Время пролетело незаметно, получили массу положительных эмоций. Большое спасибо гиду Александру за погружение в особую атмосферу Академгородка.
- ТТаня23 мая 2024В Новосибирске мы с мужем были всего 3 дня, но хотелось увидеть не только всё знаменитое, но и что-то особенное,
- ППавел23 мая 2024Экскурсия прошла хорошо, забрали и отвезли в указанное место. Машина нормальная. Программа выполнена хорошо. Рассказ интересный. Обработано честно. Есть момент,
- ООхрименко23 мая 2024Спасибо большое за экскурсию Ларисе Федоровне. Очень познавательно и интересно 🥰🥰🥰
- ВВиталий19 мая 2024Наверное, для тех, кто приехал в Новосибирск первый раз, это оптимальный вариант. Если же вы уже бывали в этом городе,
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Обзорные»
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