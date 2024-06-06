Обзорные и познавательные экскурсии Новосибирска

Найдено 38 экскурсий в категории «Обзорные» в Новосибирске, цены от 3 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Красный проспект - сердце Новосибирска
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
169 отзывов
Красный проспект Новосибирска: путешествие через историю и архитектуру
Погрузитесь в уникальную атмосферу Новосибирска, исследуя Красный проспект с его историческими зданиями и секретами
Начало: По согласованию с гостями
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 6 000 за всё до 4 чел.
Большая прогулка по Академгородку
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
65 отзывов
Большая прогулка по Академгородку: погружение в сердце науки Новосибирска
Познакомьтесь с уникальным городом внутри города - Академгородок. Это не только научный центр, но и место с богатой историей и культурой
Начало: По договорённости
«Вы походите лесными тропинками, познакомитесь с местными байками и топонимикой, посетите музей, в котором совсем недавно хранилась мумия знаменитой "алтайской принцессы"»
10 июня в 08:00
12 июня в 14:00
от 9 334 за всё до 6 чел.
Добро пожаловать в Новосибирск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
130 отзывов
Добро пожаловать в Новосибирск: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Новосибирска, исследуя его знаковые места и архитектурные шедевры в компании опытного гида
Начало: На площади Ленина
16 июня в 11:00
17 июня в 11:00
5 470 за всё до 4 чел.
Нескучный Новосибирск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Нескучный Новосибирск
Окунуться в прошлое города, пройти по историческим местам и побывать на площади, которой нет
Начало: От площади Ленина
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
5 000 за всё до 6 чел.
Из аэропорта Толмачёво - в Новосибирск: трансфер-экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Из аэропорта Толмачёво - в Новосибирск: трансфер-экскурсия
Изучить дореволюционные заводы и увидеть самый длинный метромост в мире по пути из аэропорта в отель
Начало: В аэропорту Толмачёво (ИМ.А. Покрышкина)
«Вы увидите Новосибирск с высоты, познакомитесь с его промышленными районами, прогуляетесь по купеческим кварталам 19 века и побываете в месте, с которого началась история города»
Завтра в 00:30
10 июня в 00:00
9 500 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Новосибирск за 2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Влюбиться в Новосибирск за 2 часа: индивидуальная экскурсия
Узнайте Новосибирск за 2 часа! Погрузитесь в историю, архитектуру и культуру столицы Сибири. Посетите ключевые достопримечательности и оцените уникальные здания
Начало: В районе Центрального и Железнодорожного района
Сегодня в 22:00
Завтра в 08:00
7 000 за всё до 2 чел.
Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
75 отзывов
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия по вечернему Новосибирску: достопримечательности и огни
Вечерняя автомобильная экскурсия по Новосибирску - идеальный способ увидеть город в новом свете
Начало: в вашем отеле или у удобной станции метро
«Мы встретимся в центре, чтобы оттуда проехать по основным магистралям и увидеть главные достопримечательности»
Завтра в 18:00
10 июня в 19:00
от 6 400 за всё до 4 чел.
Сердечный привет из Ново-Николаевска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Сердечный привет из Ново-Николаевска: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Ново-Николаевска, прогуливаясь вдоль Оби и узнавая о его превращении в Новосибирск
Начало: На Михайловской набережной
«На прощание мы сделаем фото в стиле дореволюционной открытки «Сердечный привет из Ново-Николаевска»»
Завтра в 20:00
10 июня в 10:00
4 000 за всё до 2 чел.
Обзорная автоэкскурсия по Новосибирску с чаепитием
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Обзорная автоэкскурсия по Новосибирску: от истории до современности
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска: от площади Ленина до уникальных уголков города с завершением за чашечкой ароматного чая
«📍 По желанию заедем на обзорную площадку и полюбуемся городом с высоты»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
14 000 за всё до 3 чел.
Над Новосибирском - на самолёте
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
30 минут
1 отзыв
Незабываемый полет над Новосибирском: экскурсия на самолете Cessna 172
Полетайте над Новосибирском на самолёте Cessna 172 и откройте для себя новые горизонты. Незабываемые виды и возможность почувствовать себя пилотом
Начало: аэродром Мочище
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
17 500 за всё до 3 чел.
Новосибирск: главное за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Новосибирск: историческая пешая прогулка - от посёлка до мегаполиса за 2 часа
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска, узнайте его историю и секреты в увлекательной пешей экскурсии. Исследуйте город с новой стороны
Начало: на площади Ленина
«Приглашаю на обзорную пешую прогулку по городу»
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
8 000 за всё до 5 чел.
Главное о Новосибирске: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Главное о Новосибирске: трансфер и обзорная экскурсия из аэропорта
Прилетая в Новосибирск, не упустите шанс увидеть его красоты. Вас ждет незабываемая экскурсия на комфортабельном минивэне
Начало: В аэропорте «Толмачёво»
«Мы организуем интересную обзорную экскурсию по городу, которая прекрасно уложится в это время»
Завтра в 10:00
10 июня в 00:30
9 900 за всё до 5 чел.
«Новосибирск, ты гордость всех сибиряков» - индивидуальный обзорный тур
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
36 отзывов
«Новосибирск, ты гордость всех сибиряков»: индивидуальный обзорный тур
Приглашаем на увлекательную прогулку по Новосибирску, где каждый уголок хранит свои уникальные истории
Начало: Центр города или жд вокзал
«Вас ждёт знакомство с удивительным городом — единственным за Уралом, где проложено метро, в котором открыт самый большой театр оперы и балета, а также есть 7-километровая улица, по которой сверяют стрелку компаса»
Расписание: Все дни недели. Начало не раньше 07:00
Завтра в 10:00
10 июня в 07:00
7 000 за всё до 2 чел.
Влюбиться в Новосибирск: пешая прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Влюбиться в Новосибирск: пешая прогулка по сердцу Сибири
Новосибирск ждёт вас! Откройте для себя его главные достопримечательности, прогуляйтесь по историческим местам и почувствуйте дух столицы Сибири
Начало: Красный проспект, 36
«Мы с вами увидим главные достопримечательности, прогуляемся по центру и поговорим о том, как наш прекрасный город стал столицей Сибири»
Расписание: На 9-00 бронируйте экскурсию накануне, чтобы гид успел увидеть бронь и подтвердить ее.
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 8 000 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия «Юная столица древней Сибири»
Индивидуальная
3 часа
19 отзывов
Обзорная экскурсия «Юная столица древней Сибири»
Начало: По договоренности
«Обзорная экскурсия по Новосибирску №1 Эта экскурсия — авто-прогулка по всей центральной части столицы Сибири»
Расписание: Ежедневно по договоренности
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
6 250 за человека
Обзорная экскурсия на автомобиле с чаепитием
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
24 отзыва
Обзорная экскурсия на автомобиле по Новосибирску с чаепитием
Проведите три незабываемых часа, исследуя красоты Новосибирска на комфортабельном автомобиле с завершающим чаепитием
Начало: По договоренности
«Вы познакомитесь с левым и правым берегами, прокатитесь по двум мостам, побываете на набережной, в Купеческом квартале, увидите все основные достопримечательности города в одной прогулке»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 14 000 за всё до 3 чел.
Знакомство со стрит-артом Новосибирска
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Знакомство со стрит-артом Новосибирска: от Кощея до Соболиной семьи
Погрузитесь в мир уличного искусства Новосибирска, где каждый уголок скрывает нечто уникальное. Вас ждут невероятные открытия
Начало: Ст. метро «Октябрьская»
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
По центру Новосибирска пешком
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Пешеходная экскурсия по историческому центру Новосибирска: от театра до реки Обь
Приглашаем на увлекательную прогулку по сердцу Новосибирска, где история города оживает на каждом шагу
Начало: По требованию и желанию гостей
«Вы побываете на ярком и шумном Центральном рынке и познакомитесь с местной продукцией»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 5 500 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по историческому центру Новосибирска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Исторический Новосибирск: экскурсия по ключевым местам города
Погрузитесь в атмосферу старого Новосибирска, узнайте истории знаковых зданий и пройдите по легендарным местам
Начало: Ст. метро «Площадь Ленина»
«В рамках экскурсии вы познакомитесь с Новосибирском, его историей и как следует изучите центр города»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Обзорная фото-экскурсия по Новосибирску
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Обзорная фото-экскурсия по Новосибирску
Начало: Пл. Ленина, Новосибирск
«Приезжая в любой город впервые, мы пытаемся, во-первых, увидеть его основные достопримечательности (можно сказать, это — долг каждого путешественника)»
Расписание: По договоренности
10 июня в 10:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 30 чел.
Вечерний Новосибирск на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Вечерняя автомобильная экскурсия по Новосибирску: основные достопримечательности
Погрузитесь в атмосферу вечернего Новосибирска с трехчасовой автомобильной экскурсией. Откройте город с новой стороны
Начало: По договорённости
«С нами вы отправитесь в 3-часовое путешествие по главным достопримечательностям Новосибирска»
Расписание: Ежедневно по договоренности
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
6 250 за человека
Пешеходная экскурсия «Ново-Николаевск - Новосибирск. Тихий центр»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Пешеходная экскурсия «От сердца Ново-Николаевска до души Тихого центра»
Загляните в душу Новосибирска, прогуливаясь по его историческим местам и узнавая уникальные истории
Начало: Красный проспект, 36 (Театральный сквер)
«У пешеходных экскурсий есть свое преимущество — вы не только увидите главные достопримечательности города Новосибирска, но и проникнетесь его духом»
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
5 250 за всё до 7 чел.
Знакомство с Новосибирским метро
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Знакомство с Новосибирским метро: от площади Ленина до Речного вокзала
Приглашаем на увлекательное путешествие по Новосибирскому метро, где история и современность сочетаются в архитектуре
Начало: Пл. Ленина
«Ленина со знакомства с центром города»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Влюбиться в Новосибирск на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Влюбиться в Новосибирск на авто
Начало: В центре
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 9 000 за всё до 3 чел.
Экскурсия по Новосибирску на транспорте туристов
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Экскурсия по Новосибирску на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
«Знакомство с Новосибирском начинается на центральной площади Ленина, на месте которой до революции находился городской рынок»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 500 за всё до 10 чел.
Экскурсия по историческому центру Новосибирска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Экскурсия по историческому центру Новосибирска
Начало: По согласованию с гидом
«Приглашаем на увлекательную экскурсию по Новосибирску, которая идеально подойдет для первого знакомства с городом»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Вечерние огни Новосибирска
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Вечерние огни Новосибирска
Начало: По согласованию с гостями
Расписание: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 18:00
от 7 000 за всё до 3 чел.
Знакомство с Новосибирском за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Знакомство с Новосибирском за 2 часа
Начало: Собор Александра Невского (Красный проспект, 1а)
«Лучший вариант экспресс-знакомства с городом — в компании одного из самых известных краеведов Новосибирска»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
10 июня в 09:00
4 900 за всё до 15 чел.
Новосибирский Академгородок: прогулка по городу-лесу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
14 отзывов
Новосибирский Академгородок: прогулка по городу-лесу
Начало: Ул. Николаева, 12
«• услуги гида, • чек-лист с главными достопримечательностями Новосибирска каждому гостю в подарок»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
10 июня в 09:00
4 900 за всё до 20 чел.
Новосибирск - коротко, ёмко, ярко
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Новосибирск - коротко, ёмко, ярко
Начало: По договоренности
«Все знаковые места Новосибирска за два с половиной часа Эта емкая обзорная экскурсия по сибирской столице для тех, кто за короткое время хочет увидеть все знаковые места Новосибирска»
Расписание: любое время, любой день
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 8 000 за всё до 3 чел.
Весь Новосибирск за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Весь Новосибирск за один день
Начало: Красный проспект, 25
«Познакомитесь с левобережьем Новосибирска, где находится самый крупный ВУЗ города, полюбуетесь прекрасными зданиями сталинского периода, а также насладитесь видом со смотровой площадки у Бугринского моста — уникального инженерного сооружения»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 14 000 за всё до 3 чел.
Знакомство с городом и гастрономия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с городом и гастрономия
Начало: Красный проспект, 36, Новосибирск
«Об экскурсии Вас ждет знакомство с удивительным и самобытным Новосибирском, его историей, достопримечательностями и кухней»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 10 000 за всё до 5 чел.
Ново-Николаевск 100-летней давности
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Ново-Николаевск 100-летней давности
Начало: По согласованию с гидом
«Во время экскурсии по Новосибирску вы погрузитесь в 100-летнюю историю города и познакомитесь с этапами его развития от небольшого Никольского погоста до административного центра Сибирского федерального округа»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по вечернему Новосибирску на транспорте туристов
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по вечернему Новосибирску на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
«Познакомьтесь с историческим прошлым Новосибирска и полюбуйтесь красотой вечернего города в рамках увлекательной обзорной экскурсии»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 500 за всё до 10 чел.
Вечерние огни Новосибирска
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Вечерние огни Новосибирска: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу вечернего Новосибирска, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
7 000 за всё до 3 чел.
О Новосибирске со вкусом
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
О Новосибирске со вкусом
Экскурсия по городу + гастрономический мастер-класс с шеф-поваром
Начало: У метро Площадь Ленина
«Вы познакомитесь с историей и культурой Новосибирска, прогуляетесь по исторической части города и увидите ключевые достопримечательности»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
19 499 за всё до 3 чел.
По Новосибирску - в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
2 часа
По Новосибирску - в мини-группе
Автопешеходная экскурсия с обзором главных достопримечательностей сибирской столицы
Начало: На автостанции «Железнодорожная»
«По пути вы услышите о главных достопримечательностях Новосибирска, его современных достижениях и историческом наследии»
Расписание: в субботу в 10:00
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
3 200 за человека
Влюбиться в Новосибирск: по городу - на авто и пешком
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Новосибирск: по городу - на авто и пешком
Увидеть красоты и историческое достояние столицы Сибири
«Эта автомобильная экскурсия с выходами в самых значимых местах – идеальный формат для первого знакомства с городом»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
9 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    6 июня 2024
    Красный проспект - сердце Новосибирска
    Экскурсия была очень интересная: началась от места «заложения первого камня», продолжилась на левом берегу, а закончилась на правом берегу Оби.
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    Никогда бы не подумала, что Новосибирск такой многогранный. Он далеко не серый, как представлялось ранее. Посмотрели и новосибирскую Флоренцию, и широкие улицы левого берега, напомнившие Питер, и невероятной красоты и разнообразия творения главного архитектора Новосибирска - Крячкова. Дмитрий много и интересно рассказывал про историю и архитектуру, иногда разбавляя местными байками.

    Экскурсия была очень интересная: началась от места «заложения первого камня», продолжилась на левом берегу, а закончиласьЭкскурсия была очень интересная: началась от места «заложения первого камня», продолжилась на левом берегу, а закончиласьЭкскурсия была очень интересная: началась от места «заложения первого камня», продолжилась на левом берегу, а закончилась
  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
    Экскурсия была очень интересной. Мы увидели город в вечерней подсветке, как мы и хотели, и 3 часа пролетели как один
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    миг. Спасибо Софье - она очень интересный человек и профессионал своего дела. Благодаря этой экскурсии, Новосибирск стал для нас еще ближе и интереснее. Несмотря на небольшое вмешательство погоды (дождь), это не помешало нам в нашей экскурсии. Хочется отметить водителя автомобиля Юрия: там, где мы не выходили из авто из-за дождя, водитель замедлял движение и останавливался. Большое спасибо за интересную экскурсию.

    Экскурсия была очень интересной. Мы увидели город в вечерней подсветке, как мы и хотели, и 3Экскурсия была очень интересной. Мы увидели город в вечерней подсветке, как мы и хотели, и 3Экскурсия была очень интересной. Мы увидели город в вечерней подсветке, как мы и хотели, и 3
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Нескучный Новосибирск
    Первый раз была в Новосибирске. Проездом. Экскурсия была проведена для меня одной. Скорректирована под мои временные параметры и под мои интересы. Экскурсия очень интересная и познавательная! Получила огромное удовольствие! Рекомендую всем.
  • А
    Антонина
    29 мая 2024
    Нескучный Новосибирск
    Наталья - прекрасный экскурсовод. Интересный материал, а конфета врученная в центре России, это очень мило было.
  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Нескучный Новосибирск
    Наталья обладает глубокими знаниями историей своего города, постоянно их расширяет, чувствуется профессионализм, понравилась ясное изложение и культурная речь. Рекомендую и благодарю Наталью за знаклмство с городом.
  • Н
    Наталья
    26 мая 2024
    Новосибирский Академгородок: прогулка по городу-лесу
    Очень понравилась экскурсия по Академгородку. Не пожалели, что взяли индивидуальный тур. Узнали много интересных фактов, занимательных историй. Время пролетело незаметно, получили массу положительных эмоций. Большое спасибо гиду Александру за погружение в особую атмосферу Академгородка.
  • Т
    Таня
    23 мая 2024
    Красный проспект - сердце Новосибирска
    В Новосибирске мы с мужем были всего 3 дня, но хотелось увидеть не только всё знаменитое, но и что-то особенное,
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    маленькое, уютное - почувствовать город. Сразу понравилось название «Красный проспект - сердце Новосибирска», и не зря, как оказалось. Дмитрий провёл самую лучшую экскурсию, какую только можно себе представить. Он сразу спросил, что нас больше всего интересует, что бы мы хотели посмотреть. Сказал, что может заехать за нами в отель (мы остановились как раз недалеко от Площади Ленина). Голос у Дмитрия очень приятный, рассказчик он превосходный, да ещё и с юмором. Так образно всё себе предоставляешь, даже запоминается всё отлично, и мы потом рассказывали с удовольствием обо всём услышанном и увиденном детям и друзьям. Экскурсия длилась чуть дольше, мы попросили показать Обское море и поподробнее рассказать об Академгородке. Потрясающе интересно всё. Маленький тизер: в Новосибирске есть своя Флоренция, представляете?)) Очень комфортно себя чувствовали в поездке. Такое ощущение, что облетели весь город, заглянули всюду, в Новосибирск просто влюбились. Спасибо огромное Дмитрию!!

  • П
    Павел
    23 мая 2024
    Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
    Экскурсия прошла хорошо, забрали и отвезли в указанное место. Машина нормальная. Программа выполнена хорошо. Рассказ интересный. Обработано честно. Есть момент,
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    что мы ожидали немного больше. увидеть красоту ночного города с точки зрения местного жителя. Ночные фонтаны, подсветку и так далее. У нас был опыт индивидуальной экскурсии в Сочи. Таксист-экскурсовод провез нас по интересным местам, ориентируясь на на наши пожелания. Мы совершили три поездки там по 5-6 часов каждая. Это запомнилось больше.

  • О
    Охрименко
    23 мая 2024
    Весь Новосибирск за один день
    Спасибо большое за экскурсию Ларисе Федоровне. Очень познавательно и интересно 🥰🥰🥰
  • В
    Виталий
    19 мая 2024
    Из аэропорта Толмачёво - в Новосибирск: трансфер-экскурсия
    Наверное, для тех, кто приехал в Новосибирск первый раз, это оптимальный вариант. Если же вы уже бывали в этом городе,
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    то вам требуется некоторая инициативность в тех объектах, которые вы хотите посмотреть. Тогда, если вы сформулировали ваши пожелания по экскурсии, ее содержанию, она пройдет для вас очень познавательно. Продолжительность хорошая, можно все увидеть, и не сильно устать.

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новосибирске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 38
  1. Красный проспект - сердце Новосибирска
  2. Большая прогулка по Академгородку
  3. Добро пожаловать в Новосибирск
  4. Нескучный Новосибирск
  5. Из аэропорта Толмачёво - в Новосибирск: трансфер-экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Новосибирске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Театр оперы и балета
  3. Собор Александра Невского
  4. Площадь Ленина
  5. Красный Проспект
  6. Академгородок
  7. Стоквартирный дом
  8. Набережная
  9. Вокзал Главный
  10. ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в июне 2024
Сейчас в Новосибирске в категории "Обзорные" можно забронировать 38 экскурсий и билетов от 3 200 до 19 499. Туристы уже оставили гидам 678 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Изучение достопримечательностей города Новосибирска нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Новосибирске много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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