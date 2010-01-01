Что вас ждёт:- Трёхчасовая автомобильная экскурсия ⛳ по вечерней Столице Сибири.
Поездка по основным магистралям центральной и левобережной частей города из центра города.
Все главные мосты Новосибирска
Остановки на четырёх центральных городских площадях и на набережной реки Обь.
Важная информация:-Участие детей в экскурсии 🧭 остается на Ваше усмотрение. По нашему опыту, маленьким туристам бывает трудно удерживать внимание, им придётся много ходить пешком. Обычно, в «темы» наших экскурсий включаются, начиная с подросткового возраста. Тем не менее, для детей до 7 лет в сопровождении взрослых экскурсия проходит бесплатно, до 12 лет – 50% от стоимости.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Транспорт
4 остановки на площадях и 1 остановка на набережной
Что не входит
Личные расходы
Посещение достопримечательностей не предусмотрено экскурсией
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.