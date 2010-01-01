Андрей П. – Гид из Новосибирска

Если вы в Новосибирске в командировке и у вас нет времени гулять 👣 по нему днём, если вам хочется вечерней городской романтики или просто нравится, как выглядят города вечером, то эта экскурсия ⛳ для вас.