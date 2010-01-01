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Вечерний Новосибирск на автомобиле

4.9
11 отзывов
Андрей П.
Андрей П. – Гид из Новосибирска
Если вы в Новосибирске в командировке и у вас нет времени гулять 👣 по нему днём, если вам хочется вечерней городской романтики или просто нравится, как выглядят города вечером, то эта экскурсия ⛳ для вас.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Вечерний Новосибирск на автомобиле
Вечерний Новосибирск на автомобиле

Что вы увидите

  • Площадь Свердлова
  • Храм Александра Невского
  • Мемориальный комплекс «Монумент Славы»
  • Парк «Городское начало»
  • Панорама на реку Обь
  • Памятник Александру III
  • Красный проспект
  • Площадь Ленина
  • Набережная реки Объ
  • и др.
Что вас ждёт:- Трёхчасовая автомобильная экскурсия ⛳ по вечерней Столице Сибири.
  • Поездка по основным магистралям центральной и левобережной частей города из центра города.
  • Все главные мосты Новосибирска
  • Остановки на четырёх центральных городских площадях и на набережной реки Обь.
  • Важная информация:-Участие детей в экскурсии 🧭 остается на Ваше усмотрение. По нашему опыту, маленьким туристам бывает трудно удерживать внимание, им придётся много ходить пешком. Обычно, в «темы» наших экскурсий включаются, начиная с подросткового возраста. Тем не менее, для детей до 7 лет в сопровождении взрослых экскурсия проходит бесплатно, до 12 лет – 50% от стоимости.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспорт
  • 4 остановки на площадях и 1 остановка на набережной
Что не входит
  • Личные расходы
  • Посещение достопримечательностей не предусмотрено экскурсией
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Вечерний Новосибирск на автомобиле
Вечерний Новосибирск на автомобиле
Вечерний Новосибирск на автомобиле
Вечерний Новосибирск на автомобиле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Андрей П.
Андрей П.
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11 отзывов оставили туристы

Андрей П. проводит ещё 5 экскурсий

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