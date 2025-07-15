Мои заказы

Путь здоровья «Зверобой»: спокойствие и умиротворение

Путь здоровья «Зверобой»
«‎Красиво снаружи — красиво внутри» — девиз нашей прогулки.

Мы отправимся на эко-тропу, где сможем слиться с природой, шагая в комфортном темпе: увидим сосны, бурундучков, подышим чистым лесным воздухом и попьём вкусный кофе со сливками! А у водопада вы сможете насладиться успокаивающим шумом воды.
5
1 отзыв
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

Что вас ждёт? Мы прокатимся на красивейшую локацию Новосибирской области — эко-тропу «‎Зверобой». Прогуляемся по лесу: тропа не сложная, пойдём в комфортном темпе, поэтому она посильна всем, какой бы физическая подготовка ни была. Посмотрим реликтовые сосны, меандру реки Берди, бурундуков, наполним организм чистым лечебным воздухом и попьём горячий кофе, созерцая спокойствие природных просторов. Посетим водопад, оставим в шелесте потоков свои переживания и тревоги. Результат зафиксируем на Святом источнике.

По субботам в 07:00.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Эко-тропа «Зверобой»
  • Водопад Бучило
  • Святой источник
Что включено
  • Проезд
  • Горячий кофе со сливками
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Обед
  • Пирожки на святом источнике
Место начала и завершения?
Речной вокзал (можно по согласованию изменить)
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 07:00.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Отзывы и рейтинг

И
Ирэна
15 июл 2025
Ездила дочь с подругами, 16-17 лет, отмечали день рождения, всем очень понравилось, бонусом было смонтированное видео и фото

