Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы «‎Красиво снаружи — красиво внутри» — девиз нашей прогулки.



Мы отправимся на эко-тропу, где сможем слиться с природой, шагая в комфортном темпе: увидим сосны, бурундучков, подышим чистым лесным воздухом и попьём вкусный кофе со сливками! А у водопада вы сможете насладиться успокаивающим шумом воды. 5 1 отзыв

Нелли Ваш гид в Новосибирске Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 1 отзыв Длитель­ность 9 часов Размер группы 1-2 человека На чём проводится На автомобиле Когда По субботам в 07:00. 16 500 ₽ за экскурсию Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 07:00

Описание экскурсии Что вас ждёт? Мы прокатимся на красивейшую локацию Новосибирской области — эко-тропу «‎Зверобой». Прогуляемся по лесу: тропа не сложная, пойдём в комфортном темпе, поэтому она посильна всем, какой бы физическая подготовка ни была. Посмотрим реликтовые сосны, меандру реки Берди, бурундуков, наполним организм чистым лечебным воздухом и попьём горячий кофе, созерцая спокойствие природных просторов. Посетим водопад, оставим в шелесте потоков свои переживания и тревоги. Результат зафиксируем на Святом источнике.

По субботам в 07:00. Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Эко-тропа «Зверобой»

Водопад Бучило

Святой источник Что включено Проезд

Горячий кофе со сливками Что не входит в цену Личные расходы

Обед

Что можно увидеть на экскурсии? Эко-тропа «Зверобой»

Водопад Бучило

Святой источник Что включено Проезд

Горячий кофе со сливками Что не входит в цену Личные расходы

Обед

Пирожки на святом источнике Место начала и завершения? Речной вокзал (можно по согласованию изменить) Когда и сколько длится? Когда: По субботам в 07:00. Экскурсия длится около 9 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.