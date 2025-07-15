«Красиво снаружи — красиво внутри» — девиз нашей прогулки.
Мы отправимся на эко-тропу, где сможем слиться с природой, шагая в комфортном темпе: увидим сосны, бурундучков, подышим чистым лесным воздухом и попьём вкусный кофе со сливками! А у водопада вы сможете насладиться успокаивающим шумом воды.
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Мы прокатимся на красивейшую локацию Новосибирской области — эко-тропу «Зверобой». Прогуляемся по лесу: тропа не сложная, пойдём в комфортном темпе, поэтому она посильна всем, какой бы физическая подготовка ни была. Посмотрим реликтовые сосны, меандру реки Берди, бурундуков, наполним организм чистым лечебным воздухом и попьём горячий кофе, созерцая спокойствие природных просторов. Посетим водопад, оставим в шелесте потоков свои переживания и тревоги. Результат зафиксируем на Святом источнике.
По субботам в 07:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Эко-тропа «Зверобой»
- Водопад Бучило
- Святой источник
Что включено
- Проезд
- Горячий кофе со сливками
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед
- Пирожки на святом источнике
Место начала и завершения?
Речной вокзал (можно по согласованию изменить)
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 07:00.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирэна
15 июл 2025
Ездила дочь с подругами, 16-17 лет, отмечали день рождения, всем очень понравилось, бонусом было смонтированное видео и фото