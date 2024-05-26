От Речного вокзала – экскурсии в Новосибирске

Найдено 3 экскурсии в категории «От Речного вокзала» в Новосибирске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Водопады и скалы Новосибирской области
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Популярное предложение
Водопады и скалы Новосибирской области
Начало: Речной вокзал
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
16 000 за всё до 2 чел.
Невероятный Академгородок и Обское море
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Невероятный Академгородок и Обское море
Начало: Метро Речной вокзал
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 16 000 за всё до 3 чел.
По следам белой трясогузки: экопрогулка с биологом
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
По следам белой трясогузки: экопрогулка с биологом
Исследование птичьих троп - каждый раз уникальное, неизменно интересное
Начало: У метро Речной вокзал
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
4 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    26 мая 2024
    Невероятный Академгородок и Обское море
    Всё очень познавательно
  • Е
    Екатерина
    25 июня 2023
    Суенгинские каскады и поселок золотодобычи Егорьевское
    Очень красивые и необычные места в Новосибирской обрасти. Хороший отдых от города и людей. Мраморный картер – это просто сказки
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    и дом великана. Приятная и дружеская атмосфера. Очень проходимая машина и отличный водитель. Забирают и провозят в место ближнее к дому. Делают технические остановки в пути.

  • Т
    Татьяна
    21 июня 2023
    Водопады и скалы Новосибирской области
    Поездка была очень познавательной и подарила много новых впечатлений! Надышались свежим воздухом, насмотрелись красот Новосибирской области. Маршрут очень интересный, экскурсовод замечательный, машина зверь! Спасибо большое!
  • Е
    Елена
    5 декабря 2022
    Бердские скалы: тур одного дня
    Открываю Бердские скалы. Неожиданное место для многих за 1 день из НСК. Это оказалось очень красивое место!)
  • Р
    Ростислав
    18 октября 2022
    Водопады и скалы Новосибирской области
    Остался доволен экскурсией и видами Новосибирской области в целом. Экскурсоводы, семейная пара, которые будто живут всей этой природой, оттого с
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    удовольствием проводят свои туры и очень увлекательно рассказывают о местных красотах и достопримечательностях. Встретили, провезли по всему маршруту на личном авто и доставили обратно в город. Маршрут очень легкий, труднодоступных мест нет. Для индивидуального ознакомления с природой рекомендую.

  • В
    Виолетта
    13 августа 2022
    Водопады и скалы Новосибирской области
    Это была волшебная поездка! Казалось, не хватит дня, каждая локация завораживала! Я действительно не знала, что такая красота есть в
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    Новосибирской области 🤗 Очень организованная поездка, все отлично спланировано - в популярные места мы добрались раньше туристических групп, а в неизвестные локации добирались в прямом смысле через поля и леса!! Нива идеально подходит для таких путешествий)). Отдельное спасибо за отличные фото! Любовь - чудесный рассказчик, я много нового узнала за поездку, а сыну Любовь рассказала сказку про Волшебника Изумрудного Города так, что я сама заслушалась! Очень рекомендую и тем, кто хочет насладиться природой, и тем, кто хочет набраться впечатлений, и тем, кому любопытно узнать родной край. Отмечу - я поехала с ребёнком, ему было очень комфортно. Пешком проходили к одной локации, к остальным можно подъезжать на автомобиле. Водопады понравились особенно, каждый запомнился, мы брали сменную одежду, поэтому и побрызгались от души, и запускали в потоки листики-кораблики))) Ещё раз спасибо организатору Любови и водителю Евгению!!! Обязательно поедем ещё на ваши экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    7 января 2022
    Бердские скалы: тур одного дня
    Спасибо Ивану за организацию поездки на суровую Сибирскую природу.

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «От Речного вокзала»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новосибирске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Водопады и скалы Новосибирской области
  2. Невероятный Академгородок и Обское море
  3. По следам белой трясогузки: экопрогулка с биологом
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Театр оперы и балета
  3. Собор Александра Невского
  4. Площадь Ленина
  5. Красный Проспект
  6. Академгородок
  7. Стоквартирный дом
  8. Набережная
  9. ГЭС
  10. Вокзал Главный
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в июле 2024
Сейчас в Новосибирске в категории "От Речного вокзала" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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