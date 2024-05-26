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Новосибирской области 🤗 Очень организованная поездка, все отлично спланировано - в популярные места мы добрались раньше туристических групп, а в неизвестные локации добирались в прямом смысле через поля и леса!! Нива идеально подходит для таких путешествий)). Отдельное спасибо за отличные фото! Любовь - чудесный рассказчик, я много нового узнала за поездку, а сыну Любовь рассказала сказку про Волшебника Изумрудного Города так, что я сама заслушалась! Очень рекомендую и тем, кто хочет насладиться природой, и тем, кто хочет набраться впечатлений, и тем, кому любопытно узнать родной край. Отмечу - я поехала с ребёнком, ему было очень комфортно. Пешком проходили к одной локации, к остальным можно подъезжать на автомобиле. Водопады понравились особенно, каждый запомнился, мы брали сменную одежду, поэтому и побрызгались от души, и запускали в потоки листики-кораблики))) Ещё раз спасибо организатору Любови и водителю Евгению!!! Обязательно поедем ещё на ваши экскурсии