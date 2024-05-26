1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Популярное предложение
Водопады и скалы Новосибирской области
Начало: Речной вокзал
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
16 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Невероятный Академгородок и Обское море
Начало: Метро Речной вокзал
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 16 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
По следам белой трясогузки: экопрогулка с биологом
Исследование птичьих троп - каждый раз уникальное, неизменно интересное
Начало: У метро Речной вокзал
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий26 мая 2024Всё очень познавательно
- ЕЕкатерина25 июня 2023Суенгинские каскады и поселок золотодобычи ЕгорьевскоеОчень красивые и необычные места в Новосибирской обрасти. Хороший отдых от города и людей. Мраморный картер – это просто сказки
- ТТатьяна21 июня 2023Поездка была очень познавательной и подарила много новых впечатлений! Надышались свежим воздухом, насмотрелись красот Новосибирской области. Маршрут очень интересный, экскурсовод замечательный, машина зверь! Спасибо большое!
- ЕЕлена5 декабря 2022Бердские скалы: тур одного дняОткрываю Бердские скалы. Неожиданное место для многих за 1 день из НСК. Это оказалось очень красивое место!)
- РРостислав18 октября 2022Остался доволен экскурсией и видами Новосибирской области в целом. Экскурсоводы, семейная пара, которые будто живут всей этой природой, оттого с
- ВВиолетта13 августа 2022Это была волшебная поездка! Казалось, не хватит дня, каждая локация завораживала! Я действительно не знала, что такая красота есть в
- ДДмитрий7 января 2022Бердские скалы: тур одного дняСпасибо Ивану за организацию поездки на суровую Сибирскую природу.
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «От Речного вокзала»
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