Сердечный привет из Ново-Николаевска

Раскопать прошлое Новосибирска: ханские земли, вольные нравы, прежнее имя

5
1 отзыв
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Многие не догадываются, что Новосибирск когда-то был Ново-Николаевском.

Прогуливаясь вдоль Оби, мы поговорим о том, где зародился город, в честь какого императора был назван и почему памятник поставили не ему, а его отцу.

Вместе мы проследим, в какой момент истории Ново-Николаевск стал превращаться в Новосибирск и что в нём изменилось вместе с именем.
Сердечный привет из Ново-Николаевска
Сердечный привет из Ново-Николаевска
Сердечный привет из Ново-Николаевска
Сердечный привет из Ново-Николаевска
Сердечный привет из Ново-Николаевска
Сердечный привет из Ново-Николаевска
Сердечный привет из Ново-Николаевска
Сердечный привет из Ново-Николаевска
Сердечный привет из Ново-Николаевска
Сердечный привет из Ново-Николаевска
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Описание

Что вас ожидает

История Сибирского ханства

В начале прогулки, подойдя к реке, мы найдём гранит и определим, куда течёт Обь. Я расскажу, почему Обь такого цвета и куда сбежала дочь хана Алтая Катын. Прогуливаясь по набережной, мы поговорим о том, как Сибирское ханство прекратило своё существование, кто такой Кучум и при чём тут соболь. Я покажу копию картины Сурикова о великой битве за Сибирское ханство и монету «сибирочку» с собольками.

Следы Великого Сибирского пути

Мы найдём начало образования купеческого города Ново-Николаевска, изучим, как строили Великий Сибирский путь и разберёмся, почему на набережной стоит памятник Александру III, а город назвали в честь Николая II. В конце прогулки вы узнаете историю Сибирского титаника и кабинета его Императорского величества. На прощание мы сделаем фото в стиле дореволюционной открытки «Сердечный привет из Ново-Николаевска».

Организационные детали

Прогулка не предполагает дополнительных расходов

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Михайловской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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16 сен 2023
Спасибо огромное за проведенное время. Ольга рассказала очень много интересной информации, подкрепив информацию историческими фотокарточками. Когда человек влюблен в свой город - то и экскурсия проходит гораздо интереснее

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