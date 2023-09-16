Раскопать прошлое Новосибирска: ханские земли, вольные нравы, прежнее имя
Прогуливаясь вдоль Оби, мы поговорим о том, где зародился город, в честь какого императора был назван и почему памятник поставили не ему, а его отцу.
Вместе мы проследим, в какой момент истории Ново-Николаевск стал превращаться в Новосибирск и что в нём изменилось вместе с именем.
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Описание
Что вас ожидает
История Сибирского ханства
В начале прогулки, подойдя к реке, мы найдём гранит и определим, куда течёт Обь. Я расскажу, почему Обь такого цвета и куда сбежала дочь хана Алтая Катын. Прогуливаясь по набережной, мы поговорим о том, как Сибирское ханство прекратило своё существование, кто такой Кучум и при чём тут соболь. Я покажу копию картины Сурикова о великой битве за Сибирское ханство и монету «сибирочку» с собольками.
Следы Великого Сибирского пути
Мы найдём начало образования купеческого города Ново-Николаевска, изучим, как строили Великий Сибирский путь и разберёмся, почему на набережной стоит памятник Александру III, а город назвали в честь Николая II. В конце прогулки вы узнаете историю Сибирского титаника и кабинета его Императорского величества. На прощание мы сделаем фото в стиле дореволюционной открытки «Сердечный привет из Ново-Николаевска».
Организационные детали
Прогулка не предполагает дополнительных расходов
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Михайловской набережной
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.