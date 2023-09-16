Многие не догадываются, что Новосибирск когда-то был Ново-Николаевском. Прогуливаясь вдоль Оби, мы поговорим о том, где зародился город, в честь какого императора был назван и почему памятник поставили не ему, а его отцу. Вместе мы проследим, в какой момент истории Ново-Николаевск стал превращаться в Новосибирск и что в нём изменилось вместе с именем.

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Описание

Что вас ожидает

История Сибирского ханства

В начале прогулки, подойдя к реке, мы найдём гранит и определим, куда течёт Обь. Я расскажу, почему Обь такого цвета и куда сбежала дочь хана Алтая Катын. Прогуливаясь по набережной, мы поговорим о том, как Сибирское ханство прекратило своё существование, кто такой Кучум и при чём тут соболь. Я покажу копию картины Сурикова о великой битве за Сибирское ханство и монету «сибирочку» с собольками.

Следы Великого Сибирского пути

Мы найдём начало образования купеческого города Ново-Николаевска, изучим, как строили Великий Сибирский путь и разберёмся, почему на набережной стоит памятник Александру III, а город назвали в честь Николая II. В конце прогулки вы узнаете историю Сибирского титаника и кабинета его Императорского величества. На прощание мы сделаем фото в стиле дореволюционной открытки «Сердечный привет из Ново-Николаевска».

Организационные детали

Прогулка не предполагает дополнительных расходов