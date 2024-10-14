М Мария Замечательный экскурсовод Ольга! Все было очень интересно, но самое главное небанально!!!

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Тужалова читать дальше Ольга - отличный гид, она знает много интересного и умеет рассказать обо всех достопримечательностях так, что слушать одно удовольствие. Я с уверенностью могу сказать, что эта экскурсия подходит для всех, кто хочет погрузиться в историю и культуру Новосибирска. Мне эта экскурсия очень понравилось👍Город оказался таким красивым и полным интересных мест. Ольга провела нас по Новосибирску, и эта экскурсия оказалась настоящим приключением! Город полон прекрасных мест и удивительных историй.

О Ольга Очень душевно и небанально.

Д Дарья Очень понравилась экскурсию. Спасибо Ольге за интересные легенды и факты о Новосибирске, которые сложно найти на просторах интернета. Рекомендую к посещению! Не пожалеете 🤩

М Михаил Отличная экскурсия! 👍 Всем рекомендую для ознакомления с историей города!

Д Дарья Экскурсия была просто великолепной! Экскурсовод проделал отличную работу: его знания о месте были впечатляющими, он делился интересными фактами и историями.

Маршрут был хорошо продуман, мы успели увидеть все ключевые достопримечательности. Экскурсовод отвечал на все вопросы и всегда был готов помочь.

В целом, это был незабываемый опыт, который оставил только положительные эмоции. Рекомендую всем!

Б Бусловских читать дальше того, что окружет тебя. Ольга помогла посмотреть на улицы, по которым ходишь чуть ли не каждый день, на дома, мимо которых проходил десятки раз, другими глазами. Исторические факты, теории и даже легенды. История родного города оживает в рассказе Ольги. И история эта не такая скучная и неинтересная, которой считаешь её чуть ли не всю жизнь. Прохожие останавливались и прислушивались к словам Ольги и даже брали её телефон. Мы тоже думаем посетить и другие экскурсии Ольги. Родственник, приехавший в Новосибирск, выразил желание посетить ознакомительную экскурсию по городу. Выбрали маршрут с экскурсоводом Ольгой и остались очень довольны. В режиме работа-дом время пролетает незаметно и даже не замечаешь

Д Дмитрий Был в городе по работе, решил узнать поподробнее о Новосибирске. Выбрал эту экскурсию и не пожалел. Ольга очень интересная девушка, материал подаёт легко. Экскурсия пролетела на одном дыхании. Узнал много интересных фактов о городе. Очень понравилось.