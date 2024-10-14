Экскурсия «О Новосибирске - небанально» предлагает уникальную возможность погрузиться в мир мифов и легенд города.
Участники узнают о театре Новат, который скрывает тайны подземного города, посетят краеведческий музей и услышат о
Участники узнают о театре Новат, который скрывает тайны подземного города, посетят краеведческий музей и услышат о
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
- Новат. Самый большой театр за Уралом. А по совместительству сердце подземного города Новосибирска.
- Краеведческий музей. Расскажу о том, как вместо школ построили торговый центр.
- Дом купца Крюкова. Один из самых старых домов города, где живёт приведение.
- Дом купчихи Дудихиной. Вы услышите историю о запретной любви с окончанием не хуже, чем в романе «Портрет Дориана Грея» (заодно вспомним сюжет этого романа).
- Новый киноконцертный зал и рассказ о старинном кладе.
- Дом с часами и дом купца Маштакова. Подземный ход и золотая молодёжь Ново-Николаевска.
- Чёртов камень. Место исполнения желаний.
Организационные детали
- Можно с детьми от 10 лет.
- Если вас больше 5 человек, то я буду использовать радиогид.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от станции метро «Площадь Ленина»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Новосибирске
Провела экскурсии для 45 туристов
Добрый день! Меня зовут Ольга, и я приглашаю открыть невероятные сокровища Новосибирска с моими креативными экскурсиями. Почему стоит выбрать именно мои экскурсии? Во-первых, я обладаю глубоким знанием истории и культурыЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
14 окт 2024
Замечательный экскурсовод Ольга! Все было очень интересно, но самое главное небанально!!!
Если хотите услышать про Новосибирск в новом формате, обязательно посетите данную экскурсию)
Если хотите услышать про Новосибирск в новом формате, обязательно посетите данную экскурсию)
Тужалова
13 окт 2024
Мне эта экскурсия очень понравилось👍Город оказался таким красивым и полным интересных мест. Ольга провела нас по Новосибирску, и эта экскурсия оказалась настоящим приключением! Город полон прекрасных мест и удивительных историй.
О
Ольга
13 окт 2024
Очень душевно и небанально.
Д
Дарья
9 окт 2024
Очень понравилась экскурсию. Спасибо Ольге за интересные легенды и факты о Новосибирске, которые сложно найти на просторах интернета. Рекомендую к посещению! Не пожалеете 🤩
М
Михаил
7 окт 2024
Отличная экскурсия! 👍 Всем рекомендую для ознакомления с историей города!
Д
Дарья
30 сен 2024
Экскурсия была просто великолепной! Экскурсовод проделал отличную работу: его знания о месте были впечатляющими, он делился интересными фактами и историями.
Маршрут был хорошо продуман, мы успели увидеть все ключевые достопримечательности. Экскурсовод отвечал на все вопросы и всегда был готов помочь.
В целом, это был незабываемый опыт, который оставил только положительные эмоции. Рекомендую всем!
Маршрут был хорошо продуман, мы успели увидеть все ключевые достопримечательности. Экскурсовод отвечал на все вопросы и всегда был готов помочь.
В целом, это был незабываемый опыт, который оставил только положительные эмоции. Рекомендую всем!
Б
Бусловских
29 сен 2024
Родственник, приехавший в Новосибирск, выразил желание посетить ознакомительную экскурсию по городу. Выбрали маршрут с экскурсоводом Ольгой и остались очень довольны. В режиме работа-дом время пролетает незаметно и даже не замечаешь
Д
Дмитрий
28 сен 2024
Был в городе по работе, решил узнать поподробнее о Новосибирске. Выбрал эту экскурсию и не пожалел. Ольга очень интересная девушка, материал подаёт легко. Экскурсия пролетела на одном дыхании. Узнал много интересных фактов о городе. Очень понравилось.
С
Светлана
27 сен 2024
Большое спасибо Ольге за интересную экскурсию! Я узнала очень много удивительных фактов о нашем городе. Не смотря на то что наш город молодой, есть о чем послушать. И отдельно о гиде. Молодая, энергичная, интересно рассказывает, живая подача и живое общение. С ней не скучно, не заметно пролетело время. Спасибо большое!!!
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