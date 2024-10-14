О Новосибирске - небанально

Погрузитесь в мир мифов и легенд Новосибирска, узнайте историю города с новой стороны и откройте для себя скрытые достопримечательности
Экскурсия «О Новосибирске - небанально» предлагает уникальную возможность погрузиться в мир мифов и легенд города.

Участники узнают о театре Новат, который скрывает тайны подземного города, посетят краеведческий музей и услышат о
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том, как вместо школ построили торговый центр. Истории о домах купцов Крюкова и Дудихиной откроют секреты старинных зданий и запретной любви. Экскурсия завершится у Чёртова камня, где можно загадать желание. Подходит для семей с детьми от 10 лет

5
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные городские легенды
  • 🏛 Посещение крупнейшего театра за Уралом
  • 👻 Истории о привидениях и запретной любви
  • 🗺️ Скрытые достопримечательности
  • 🎧 Радиогид для больших групп
    • О Новосибирске - небанально
    О Новосибирске - небанально
    О Новосибирске - небанально
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

    Что можно увидеть

  • Новат
  • Краеведческий музей
  • Дом купца Крюкова
  • Дом купчихи Дудихиной
  • Новый киноконцертный зал
  • Дом с часами
  • Дом купца Маштакова
  • Чёртов камень

    • Описание экскурсии

    • Новат. Самый большой театр за Уралом. А по совместительству сердце подземного города Новосибирска.
    • Краеведческий музей. Расскажу о том, как вместо школ построили торговый центр.
    • Дом купца Крюкова. Один из самых старых домов города, где живёт приведение.
    • Дом купчихи Дудихиной. Вы услышите историю о запретной любви с окончанием не хуже, чем в романе «Портрет Дориана Грея» (заодно вспомним сюжет этого романа).
    • Новый киноконцертный зал и рассказ о старинном кладе.
    • Дом с часами и дом купца Маштакова. Подземный ход и золотая молодёжь Ново-Николаевска.
    • Чёртов камень. Место исполнения желаний.

    Организационные детали

    • Можно с детьми от 10 лет.
    • Если вас больше 5 человек, то я буду использовать радиогид.

    Выберите удобную дату из расписания

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    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    Недалеко от станции метро «Площадь Ленина»
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 1.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 9 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
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    М
    14 окт 2024
    Замечательный экскурсовод Ольга! Все было очень интересно, но самое главное небанально!!!
    Если хотите услышать про Новосибирск в новом формате, обязательно посетите данную экскурсию)
    Тужалова
    13 окт 2024
    Мне эта экскурсия очень понравилось👍Город оказался таким красивым и полным интересных мест. Ольга провела нас по Новосибирску, и эта экскурсия оказалась настоящим приключением! Город полон прекрасных мест и удивительных историй.
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    Ольга - отличный гид, она знает много интересного и умеет рассказать обо всех достопримечательностях так, что слушать одно удовольствие. Я с уверенностью могу сказать, что эта экскурсия подходит для всех, кто хочет погрузиться в историю и культуру Новосибирска.

    О
    13 окт 2024
    Очень душевно и небанально.
    Д
    9 окт 2024
    Очень понравилась экскурсию. Спасибо Ольге за интересные легенды и факты о Новосибирске, которые сложно найти на просторах интернета. Рекомендую к посещению! Не пожалеете 🤩
    Очень понравилась экскурсию. Спасибо Ольге за интересные легенды и факты о Новосибирске, которые сложно найти наОчень понравилась экскурсию. Спасибо Ольге за интересные легенды и факты о Новосибирске, которые сложно найти на
    М
    7 окт 2024
    Отличная экскурсия! 👍 Всем рекомендую для ознакомления с историей города!
    Отличная экскурсия! 👍 Всем рекомендую для ознакомления с историей города!
    Д
    30 сен 2024
    Экскурсия была просто великолепной! Экскурсовод проделал отличную работу: его знания о месте были впечатляющими, он делился интересными фактами и историями.
    Маршрут был хорошо продуман, мы успели увидеть все ключевые достопримечательности. Экскурсовод отвечал на все вопросы и всегда был готов помочь.
    В целом, это был незабываемый опыт, который оставил только положительные эмоции. Рекомендую всем!
    Б
    29 сен 2024
    Родственник, приехавший в Новосибирск, выразил желание посетить ознакомительную экскурсию по городу. Выбрали маршрут с экскурсоводом Ольгой и остались очень довольны. В режиме работа-дом время пролетает незаметно и даже не замечаешь
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    того, что окружет тебя. Ольга помогла посмотреть на улицы, по которым ходишь чуть ли не каждый день, на дома, мимо которых проходил десятки раз, другими глазами. Исторические факты, теории и даже легенды. История родного города оживает в рассказе Ольги. И история эта не такая скучная и неинтересная, которой считаешь её чуть ли не всю жизнь. Прохожие останавливались и прислушивались к словам Ольги и даже брали её телефон. Мы тоже думаем посетить и другие экскурсии Ольги.

    Родственник, приехавший в Новосибирск, выразил желание посетить ознакомительную экскурсию по городу. Выбрали маршрут с экскурсоводом Ольгой
    Д
    28 сен 2024
    Был в городе по работе, решил узнать поподробнее о Новосибирске. Выбрал эту экскурсию и не пожалел. Ольга очень интересная девушка, материал подаёт легко. Экскурсия пролетела на одном дыхании. Узнал много интересных фактов о городе. Очень понравилось.
    С
    27 сен 2024
    Большое спасибо Ольге за интересную экскурсию! Я узнала очень много удивительных фактов о нашем городе. Не смотря на то что наш город молодой, есть о чем послушать. И отдельно о гиде. Молодая, энергичная, интересно рассказывает, живая подача и живое общение. С ней не скучно, не заметно пролетело время. Спасибо большое!!!

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