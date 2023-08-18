Новосибирск: главное за 2 часа

Узнать о прошлом и настоящем столицы Сибири
Приглашаю на обзорную пешую прогулку по городу. Расскажу, как Новосибирск из посёлка превратился в крупный мегаполис и чем живёт сегодня. Поделюсь тайнами, мифами и легендами города на Оби. Покажу топовые локации, которые должен увидеть каждый путешественник. В некоторые из них мы обязательно заглянем.
Ближайшие даты:
7
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Начнём с центра города — площади Ленина. Там находится главная достопримечательность — театр оперы и балета. Расскажу о его уникальной истории и какой вклад он внёс в развитие культуры и искусства России.
- Прогуляемся по главной улице города — Красному проспекту и развеем несколько мифов, связанных с этим местом.
- Заглянем в купеческие дворики и на «Новониколаевскую рублёвку», зайдём в бывшие дома купцов первой гильдии.
- Познакомимся с первым в Новосибирске домом-коммуной, который входит в 800 лучших в мире зданий в стиле авангард. Поделюсь тайнами этого дома.
- Сравню архитектуру 4 эпох на одном перекрёстке и покажу знаменитый «чёртов камень».
- Расскажу, почему именно Новосибирск стал столицей Сибири.
Организационные детали
- Дополнительных расходов нет. Чай, кофе, сувениры — по вашему желанию.
- Для группы больше 5 человек цена рассчитывается индивидуально.
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Ленина
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Новосибирске
Провела экскурсии для 39 туристов
Добро пожаловать в столицу Сибири! Меня зовут Наталья, вот уже 4 года я знакомлю и влюбляю в суровый край не только гостей нашего города, но и его местных жителей. Когда-то хобби переросло в профессию, и сегодня меня рекомендуют как лучшего гида в Новосибирске. Также я являюсь автором и организатором уникального шоу «Исторический стендап», где мы знакомим с историей Новосибирска легко, душевно и красиво! Со мной вас ждёт индивидуальный подход, авторские маршруты, автомобильные и пешеходные экскурсии по Новосибирску и Академгородку, знакомство с местной кухней, дегустации, гастрономические спектакли, необычные музеи, эксклюзивные прогулки на яхтах, катерах по Оби и Обскому морю. До встречи!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
18 авг 2023
Наталья - прекрасный гид! Рассказала историю города, показала основные достопримечательности и памятники, обратила внимание на различную архитектуру. Также посоветовала где поесть и где приобрести товары местного производства. В конце экскурсии подарила сувенир - красивую открыточку с видом Новосибирска. Время прошло быстро, легко и непринужденно! Спасибо!
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