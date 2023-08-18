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Новосибирск: главное за 2 часа

Погрузитесь в атмосферу Новосибирска, узнайте его историю и секреты в увлекательной пешей экскурсии. Исследуйте город с новой стороны
Приглашаем на уникальную пешую экскурсию по Новосибирску, где за два часа вы узнаете, как маленький посёлок превратился в огромный мегаполис.

Откройте для себя главные достопримечательности, включая театр оперы и балета на
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площади Ленина, исторические купеческие дворики и первый дом-коммуну. Вас ждут захватывающие рассказы о тайнах, мифах и легендах Новосибирска.

Эта экскурсия позволит вам по-новому взглянуть на город и его историю, не требуя дополнительных расходов. Подходит как для индивидуальных путешественников, так и для групп до 5 человек

5
3 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная история театра оперы и балета
  • 🏙️ Прогулка по Красному проспекту
  • 🏛️ Визит в купеческие дворики
  • 🏠 Знакомство с домом-коммуной
  • 🗿 Обзор архитектуры 4 эпох
  • 🏆 Узнаете, почему Новосибирск стал столицей Сибири

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеальны для прогулок по Новосибирску. В это время погода наиболее комфортная, а дни длинные, что позволяет насладиться всеми достопримечательностями без спешки. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, хотя погода может быть более переменчивой. Зимой, с ноября по март, холод и снег могут ограничить комфорт, но для любителей зимних пейзажей и уникальной атмосферы города это не станет преградой.
Сейчас август — это идеальное время.
Новосибирск: главное за 2 часа
Новосибирск: главное за 2 часа
Новосибирск: главное за 2 часа

Что можно увидеть

  • Площадь Ленина
  • Театр оперы и балета
  • Красный проспект
  • Купеческие дворики
  • Дом-коммуна
  • Чёртов камень

Описание экскурсии

  • Начнём с центра города — площади Ленина. Там находится главная достопримечательность — театр оперы и балета. Расскажу о его уникальной истории и какой вклад он внёс в развитие культуры и искусства России.
  • Прогуляемся по главной улице города — Красному проспекту и развеем несколько мифов, связанных с этим местом.
  • Заглянем в купеческие дворики и на «Новониколаевскую рублёвку», зайдём в бывшие дома купцов первой гильдии.
  • Познакомимся с первым в Новосибирске домом-коммуной, который входит в 800 лучших в мире зданий в стиле авангард. Поделюсь тайнами этого дома.
  • Сравню архитектуру 4 эпох на одном перекрёстке и покажу знаменитый «чёртов камень».
  • Расскажу, почему именно Новосибирск стал столицей Сибири.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов нет. Чай, кофе, сувениры — по вашему желанию.
  • Для группы больше 5 человек цена рассчитывается индивидуально.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 464 туристов
Добро пожаловать в столицу Сибири! С 2019 года знакомлю и влюбляю в суровый край не только гостей нашего города, но и его местных жителей. Когда-то хобби переросло в профессию, и сегодня
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меня рекомендуют как лучшего гида в Новосибирске! ‌ Со мной вас ждёт индивидуальный подход, авторские маршруты, автомобильные и пешеходные экскурсии по Новосибирску и Академгородку, знакомство с местной кухней, дегустации, гастрономические спектакли, необычные музеи, эксклюзивные прогулки на яхтах, катерах по Оби и Обскому морю. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
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1
Т
Наталья - прекрасный гид! Рассказала историю города, показала основные достопримечательности и памятники, обратила внимание на различную архитектуру. Также посоветовала где поесть и где приобрести товары местного производства. В конце экскурсии подарила сувенир - красивую открыточку с видом Новосибирска. Время прошло быстро, легко и непринужденно! Спасибо!
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А
Очень познавательная и интересная экспресс-экскурсия по Новосибирску
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Н
Большое спасибо Наталья за прекрасную экскурсию по Новосибирску!!!
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