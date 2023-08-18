Новосибирск: главное за 2 часа

Приглашаем на уникальную пешую экскурсию по Новосибирску, где за два часа вы узнаете, как маленький посёлок превратился в огромный мегаполис.
Откройте для себя главные достопримечательности, включая театр оперы и балета на
Откройте для себя главные достопримечательности, включая театр оперы и балета на
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная история театра оперы и балета
- 🏙️ Прогулка по Красному проспекту
- 🏛️ Визит в купеческие дворики
- 🏠 Знакомство с домом-коммуной
- 🗿 Обзор архитектуры 4 эпох
- 🏆 Узнаете, почему Новосибирск стал столицей Сибири
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеальны для прогулок по Новосибирску. В это время погода наиболее комфортная, а дни длинные, что позволяет насладиться всеми достопримечательностями без спешки. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, хотя погода может быть более переменчивой. Зимой, с ноября по март, холод и снег могут ограничить комфорт, но для любителей зимних пейзажей и уникальной атмосферы города это не станет преградой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Площадь Ленина
- Театр оперы и балета
- Красный проспект
- Купеческие дворики
- Дом-коммуна
- Чёртов камень
Описание экскурсии
- Начнём с центра города — площади Ленина. Там находится главная достопримечательность — театр оперы и балета. Расскажу о его уникальной истории и какой вклад он внёс в развитие культуры и искусства России.
- Прогуляемся по главной улице города — Красному проспекту и развеем несколько мифов, связанных с этим местом.
- Заглянем в купеческие дворики и на «Новониколаевскую рублёвку», зайдём в бывшие дома купцов первой гильдии.
- Познакомимся с первым в Новосибирске домом-коммуной, который входит в 800 лучших в мире зданий в стиле авангард. Поделюсь тайнами этого дома.
- Сравню архитектуру 4 эпох на одном перекрёстке и покажу знаменитый «чёртов камень».
- Расскажу, почему именно Новосибирск стал столицей Сибири.
Организационные детали
- Дополнительных расходов нет. Чай, кофе, сувениры — по вашему желанию.
- Для группы больше 5 человек цена рассчитывается индивидуально.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 464 туристов
Добро пожаловать в столицу Сибири! С 2019 года знакомлю и влюбляю в суровый край не только гостей нашего города, но и его местных жителей. Когда-то хобби переросло в профессию, и сегодня
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Наталья - прекрасный гид! Рассказала историю города, показала основные достопримечательности и памятники, обратила внимание на различную архитектуру. Также посоветовала где поесть и где приобрести товары местного производства. В конце экскурсии подарила сувенир - красивую открыточку с видом Новосибирска. Время прошло быстро, легко и непринужденно! Спасибо!
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А
Очень познавательная и интересная экспресс-экскурсия по Новосибирску
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Н
Большое спасибо Наталья за прекрасную экскурсию по Новосибирску!!!
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