Новосибирск: главное за 2 часа

Узнать о прошлом и настоящем столицы Сибири

5
1 отзыв
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О гиде
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Ответы на вопросы
Приглашаю на обзорную пешую прогулку по городу. Расскажу, как Новосибирск из посёлка превратился в крупный мегаполис и чем живёт сегодня. Поделюсь тайнами, мифами и легендами города на Оби. Покажу топовые локации, которые должен увидеть каждый путешественник. В некоторые из них мы обязательно заглянем.
Новосибирск: главное за 2 часа
Новосибирск: главное за 2 часа
Новосибирск: главное за 2 часа
Новосибирск: главное за 2 часа
Новосибирск: главное за 2 часа
Новосибирск: главное за 2 часа
Новосибирск: главное за 2 часа
Новосибирск: главное за 2 часа
Новосибирск: главное за 2 часа
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

  • Начнём с центра города — площади Ленина. Там находится главная достопримечательность — театр оперы и балета. Расскажу о его уникальной истории и какой вклад он внёс в развитие культуры и искусства России.
  • Прогуляемся по главной улице города — Красному проспекту и развеем несколько мифов, связанных с этим местом.
  • Заглянем в купеческие дворики и на «Новониколаевскую рублёвку», зайдём в бывшие дома купцов первой гильдии.
  • Познакомимся с первым в Новосибирске домом-коммуной, который входит в 800 лучших в мире зданий в стиле авангард. Поделюсь тайнами этого дома.
  • Сравню архитектуру 4 эпох на одном перекрёстке и покажу знаменитый «чёртов камень».
  • Расскажу, почему именно Новосибирск стал столицей Сибири.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов нет. Чай, кофе, сувениры — по вашему желанию.
  • Для группы больше 5 человек цена рассчитывается индивидуально.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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18 авг 2023
Наталья - прекрасный гид! Рассказала историю города, показала основные достопримечательности и памятники, обратила внимание на различную архитектуру. Также посоветовала где поесть и где приобрести товары местного производства. В конце экскурсии подарила сувенир - красивую открыточку с видом Новосибирска. Время прошло быстро, легко и непринужденно! Спасибо!

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