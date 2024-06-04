1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Новосибирск за 2 часа: индивидуальная экскурсия
Узнайте Новосибирск за 2 часа! Погрузитесь в историю, архитектуру и культуру столицы Сибири. Посетите ключевые достопримечательности и оцените уникальные здания
Начало: В районе Центрального и Железнодорожного района
«Мы сделаем остановки в самых живописных и важных местах города: на главной площади с крупнейшим театром страны, который называют «Сибирский Колизей», на современной набережной и около юмористического светофора»
Сегодня в 22:00
Завтра в 08:00
7 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия по вечернему Новосибирску: достопримечательности и огни
Вечерняя автомобильная экскурсия по Новосибирску - идеальный способ увидеть город в новом свете
Начало: в вашем отеле или у удобной станции метро
«Вы увидите уникальный памятник первому мосту и насладитесь с набережной потрясающей панорамой реки Обь, пройдетесь вдоль рябиновой аллеи и полюбуетесь ярким Плавучим фонтаном»
Завтра в 18:00
10 июня в 19:00
от 6 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сердечный привет из Ново-Николаевска: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Ново-Николаевска, прогуливаясь вдоль Оби и узнавая о его превращении в Новосибирск
Начало: На Михайловской набережной
«Прогуливаясь по набережной, мы поговорим о том, как Сибирское ханство прекратило своё существование, кто такой Кучум и при чём тут соболь»
Завтра в 20:00
10 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная автоэкскурсия по Новосибирску: от истории до современности
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска: от площади Ленина до уникальных уголков города с завершением за чашечкой ароматного чая
«📍 Конечно, заедем на набережную, откуда взял начало Новосибирск»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
По следам белой трясогузки: экопрогулка с биологом
Исследование птичьих троп - каждый раз уникальное, неизменно интересное
Начало: у метро Речной вокзал
«🌿 Наш маршрут проходит не только по всем уровням набережной и спускается к воде, но и захватывает места, куда праздные отдыхающие не заглядывают»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Экскурсия-прогулка по набережной Новосибирска
Познакомиться с историей города в его самой красивой локации
Начало: У парка «Городское начало»
«Набережная оснащена всем необходимым для комфортной прогулки, в том числе с маленькими детьми»
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
1 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна4 июня 2024Экскурсия была очень интересной. Мы увидели город в вечерней подсветке, как мы и хотели, и 3 часа пролетели как один
- ППавел23 мая 2024Экскурсия прошла хорошо, забрали и отвезли в указанное место. Машина нормальная. Программа выполнена хорошо. Рассказ интересный. Обработано честно. Есть момент,
- ЮЮлия17 мая 2024Рекомендую. т. к. некоторые достопримечательности Новосибирска эффектнее и величественней выглядят с подсветкой. Экскурсия емкая. Виктор много может рассказать о своем городе
- ААнастасия16 мая 2024Хочу сказать огромное спасибо Гиду Наталье! Экскурсия была очень насыщенная. Кроме того, учитывалось, куда мы пойдем сами и куда необходимо
- РРоман5 апреля 2024Все понравилось. Удобно, подробно, интересно.
- ССветлана4 апреля 2024Знакомились с Новосибирском с Натальей. Очень интересно и познавательно. Очень оперативно отреагировали на наш заказ. Большое спасибо! Рекомендую.
- ссофья27 февраля 2024В целом нормальная экскурсия, дает представление о городе в целом, основные достопримечательности показаны, может быть можно еще давать обзор музеев,
- ЕЕлизавета14 февраля 2024Добрый день. Ну прямо скажем город ещё молодой и особо долгую историю не имеет. Но гид за эти 2 часа
- ТТатьяна9 января 2024Большое спасибо за отличную экскурсию! Рекомендую всем!
- ВВиктория16 сентября 2023Спасибо огромное за проведенное время. Ольга рассказала очень много интересной информации, подкрепив информацию историческими фотокарточками. Когда человек влюблен в свой город - то и экскурсия проходит гораздо интереснее
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Набережная»
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Сейчас в Новосибирске в категории "Набережная" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 000 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 108 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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