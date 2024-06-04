Экскурсии по набережной Новосибирска

Найдено 6 экскурсий в категории «Набережная» в Новосибирске, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Влюбиться в Новосибирск за 2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Влюбиться в Новосибирск за 2 часа: индивидуальная экскурсия
Узнайте Новосибирск за 2 часа! Погрузитесь в историю, архитектуру и культуру столицы Сибири. Посетите ключевые достопримечательности и оцените уникальные здания
Начало: В районе Центрального и Железнодорожного района
«Мы сделаем остановки в самых живописных и важных местах города: на главной площади с крупнейшим театром страны, который называют «Сибирский Колизей», на современной набережной и около юмористического светофора»
Сегодня в 22:00
Завтра в 08:00
7 000 за всё до 2 чел.
Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
75 отзывов
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия по вечернему Новосибирску: достопримечательности и огни
Вечерняя автомобильная экскурсия по Новосибирску - идеальный способ увидеть город в новом свете
Начало: в вашем отеле или у удобной станции метро
«Вы увидите уникальный памятник первому мосту и насладитесь с набережной потрясающей панорамой реки Обь, пройдетесь вдоль рябиновой аллеи и полюбуетесь ярким Плавучим фонтаном»
Завтра в 18:00
10 июня в 19:00
от 6 400 за всё до 4 чел.
Сердечный привет из Ново-Николаевска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Сердечный привет из Ново-Николаевска: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Ново-Николаевска, прогуливаясь вдоль Оби и узнавая о его превращении в Новосибирск
Начало: На Михайловской набережной
«Прогуливаясь по набережной, мы поговорим о том, как Сибирское ханство прекратило своё существование, кто такой Кучум и при чём тут соболь»
Завтра в 20:00
10 июня в 10:00
4 000 за всё до 2 чел.
Обзорная автоэкскурсия по Новосибирску с чаепитием
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Обзорная автоэкскурсия по Новосибирску: от истории до современности
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска: от площади Ленина до уникальных уголков города с завершением за чашечкой ароматного чая
«📍 Конечно, заедем на набережную, откуда взял начало Новосибирск»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
14 000 за всё до 3 чел.
По следам белой трясогузки: экопрогулка с биологом
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
По следам белой трясогузки: экопрогулка с биологом
Исследование птичьих троп - каждый раз уникальное, неизменно интересное
Начало: у метро Речной вокзал
«🌿 Наш маршрут проходит не только по всем уровням набережной и спускается к воде, но и захватывает места, куда праздные отдыхающие не заглядывают»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 6 чел.
Экскурсия-прогулка по набережной Новосибирска
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Экскурсия-прогулка по набережной Новосибирска
Познакомиться с историей города в его самой красивой локации
Начало: У парка «Городское начало»
«Набережная оснащена всем необходимым для комфортной прогулки, в том числе с маленькими детьми»
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
1 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
    Экскурсия была очень интересной. Мы увидели город в вечерней подсветке, как мы и хотели, и 3 часа пролетели как один
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    миг. Спасибо Софье - она очень интересный человек и профессионал своего дела. Благодаря этой экскурсии, Новосибирск стал для нас еще ближе и интереснее. Несмотря на небольшое вмешательство погоды (дождь), это не помешало нам в нашей экскурсии. Хочется отметить водителя автомобиля Юрия: там, где мы не выходили из авто из-за дождя, водитель замедлял движение и останавливался. Большое спасибо за интересную экскурсию.

    Экскурсия была очень интересной. Мы увидели город в вечерней подсветке, как мы и хотели, и 3Экскурсия была очень интересной. Мы увидели город в вечерней подсветке, как мы и хотели, и 3Экскурсия была очень интересной. Мы увидели город в вечерней подсветке, как мы и хотели, и 3
  • П
    Павел
    23 мая 2024
    Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
    Экскурсия прошла хорошо, забрали и отвезли в указанное место. Машина нормальная. Программа выполнена хорошо. Рассказ интересный. Обработано честно. Есть момент,
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    что мы ожидали немного больше. увидеть красоту ночного города с точки зрения местного жителя. Ночные фонтаны, подсветку и так далее. У нас был опыт индивидуальной экскурсии в Сочи. Таксист-экскурсовод провез нас по интересным местам, ориентируясь на на наши пожелания. Мы совершили три поездки там по 5-6 часов каждая. Это запомнилось больше.

  • Ю
    Юлия
    17 мая 2024
    Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
    Рекомендую. т. к. некоторые достопримечательности Новосибирска эффектнее и величественней выглядят с подсветкой. Экскурсия емкая. Виктор много может рассказать о своем городе
  • А
    Анастасия
    16 мая 2024
    Обзорная автоэкскурсия по Новосибирску с чаепитием
    Хочу сказать огромное спасибо Гиду Наталье! Экскурсия была очень насыщенная. Кроме того, учитывалось, куда мы пойдем сами и куда необходимо
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    провести. При чем сопровождение, если можно так назвать, продолжалось и после экскурсии: советы, куда сходить, на что обратить внимание, где можно познакомится давались и после экскурсии. Было очень душевно, интересно и динамично. Также огромное Спасибо водителю, с которым мы чувствовали себя на дорогах в безопасности и уверенно.

  • Р
    Роман
    5 апреля 2024
    Влюбиться в Новосибирск за 2 часа
    Все понравилось. Удобно, подробно, интересно.
  • С
    Светлана
    4 апреля 2024
    Обзорная автоэкскурсия по Новосибирску с чаепитием
    Знакомились с Новосибирском с Натальей. Очень интересно и познавательно. Очень оперативно отреагировали на наш заказ. Большое спасибо! Рекомендую.
  • с
    софья
    27 февраля 2024
    Обзорная автоэкскурсия по Новосибирску с чаепитием
    В целом нормальная экскурсия, дает представление о городе в целом, основные достопримечательности показаны, может быть можно еще давать обзор музеев,
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    которые есть в городе, куда вообще можно сходить, но нам это было не надо, мы и так знали) у самого города не такая уж долгая история, поэтому все укладывается логично в отведенное время. Машина хорошая была. Водитель приятный и экскурсовод тоже. Рекомендуем.

  • Е
    Елизавета
    14 февраля 2024
    Влюбиться в Новосибирск за 2 часа
    Добрый день. Ну прямо скажем город ещё молодой и особо долгую историю не имеет. Но гид за эти 2 часа
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    старался максимально показать и рассказать. Он рассказал не только историю, но и жизнь от лица простого жителя. Это всегда интересно и увлекательно. Спасибо за эту экскурсию

  • Т
    Татьяна
    9 января 2024
    Влюбиться в Новосибирск за 2 часа
    Большое спасибо за отличную экскурсию! Рекомендую всем!
  • В
    Виктория
    16 сентября 2023
    Сердечный привет из Ново-Николаевска
    Спасибо огромное за проведенное время. Ольга рассказала очень много интересной информации, подкрепив информацию историческими фотокарточками. Когда человек влюблен в свой город - то и экскурсия проходит гораздо интереснее

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Набережная»

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Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в июне 2024
Сейчас в Новосибирске в категории "Набережная" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 000 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 108 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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