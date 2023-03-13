Советская улица от и до

Трёхчасовая экскурсионная прогулка по центру Новосибирска

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Трёхчасовая экскурсионная прогулка по центру Новосибирска. Пройдём всю улицу Советскую, через все эпохи и архитектурные стили Ново-Николаевска и Новосибирска.
Советская улица от и до
Советская улица от и до
Советская улица от и до
Советская улица от и до
Советская улица от и до
Советская улица от и до

Что вас ожидает 🤩

  • Улица Советская
  • Собор Александра Невского
  • Богородице-Глуховская мануфактура (главпочтамт)
  • Андреевское училище
  • Вознесенский кафедральный собор
  • Нарымский сквер
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Подробнее

В ходе нашей прогулки нам встретятся два храма и одна мечеть, два цирка, три сквера, пять школ, немного конструктивизма, место, где стоял самый известный Новосибирский постовой, неимоверно перестроенное здание с башней (точно не узнаете), магазины, где в войну отоваривали продуктовые карточки, а в 80-е карточки на свадебные платья, и многое другое.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Красный проспект, 1 А, Новосибирск
Завершение: Советская улица, 64, Новосибирск
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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