Приглашаю вас в небольшое атмосферное путешествие по главным улицам Новосибирска. Я покажу старый центр, место основания города и наш знаменитый театр. Расскажу о загадочных зданиях — например, об элитном ресторане, где живёт привидение. А главное, запечатлею вас на фоне достопримечательностей сибирской столицы.

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Новосибирске

Люба Ваш гид в Новосибирске

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание фото-прогулки

Маршрут начинается у вокзала «Новосибирск-Главный». Вы увидите Театр оперы и балета, Дом с приведениями, еврейский квартал, одно из красивейших зданий в стиле конструктивизма, собор Александра Невского, Михайловскую набережную, Красный проспект и площадь Ленина.

Я подскажу удачные ракурсы, помогу с позированием и сделаю снимки, на которых поймаю лучшие моменты вашей встречи с Новосибирском.

А по пути расскажу:

об архитектуре города и его мистических зданиях

что на самом деле означает наш герб

что скрывает центральная площадь

почему храм на главной улице пытались взорвать целых три раза

Организационные детали