Приглашаю вас в небольшое атмосферное путешествие по главным улицам Новосибирска. Я покажу старый центр, место основания города и наш знаменитый театр. Расскажу о загадочных зданиях — например, об элитном ресторане, где живёт привидение. А главное, запечатлею вас на фоне достопримечательностей сибирской столицы.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание фото-прогулки
Маршрут начинается у вокзала «Новосибирск-Главный». Вы увидите Театр оперы и балета, Дом с приведениями, еврейский квартал, одно из красивейших зданий в стиле конструктивизма, собор Александра Невского, Михайловскую набережную, Красный проспект и площадь Ленина.
Я подскажу удачные ракурсы, помогу с позированием и сделаю снимки, на которых поймаю лучшие моменты вашей встречи с Новосибирском.
А по пути расскажу:
- об архитектуре города и его мистических зданиях
- что на самом деле означает наш герб
- что скрывает центральная площадь
- почему храм на главной улице пытались взорвать целых три раза
Организационные детали
- В течение нескольких дней я пришлю ссылку на хранилище со всеми фото, включая 20 снимков в цветокоррекции
- Фотографирую на Сanon
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У здания вокзала «Новосибирск-Главный»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Люба — ваш гид в Новосибирске
Провела экскурсии для 30 туристов
Меня зовут Люба, я живу в Новосибирске с рождения. Люблю природу и красивые места. Мне нравится встречать гостей, друзей, путешественников и открывать для них укромные уголки нашей необъятной Сибири.Задать вопрос
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