Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Новосибирска

Найдено 20 экскурсий в категории «Улицы и переулки» в Новосибирске, цены от 3 340 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Красный проспект - сердце Новосибирска
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
169 отзывов
Красный проспект Новосибирска: путешествие через историю и архитектуру
Погрузитесь в уникальную атмосферу Новосибирска, исследуя Красный проспект с его историческими зданиями и секретами
Начало: По согласованию с гостями
«Красный проспект — отражение истории города»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 6 000 за всё до 4 чел.
Большая прогулка по Академгородку
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
65 отзывов
Большая прогулка по Академгородку: погружение в сердце науки Новосибирска
Познакомьтесь с уникальным городом внутри города - Академгородок. Это не только научный центр, но и место с богатой историей и культурой
Начало: По договорённости
«Сначала мы просто погуляем по “городку” (так нежно называют Академгородок его жители): Морской проспект, улицы Ильича, Терешковой, Золотодолинская»
10 июня в 08:00
12 июня в 14:00
от 9 334 за всё до 6 чел.
Открывая Новосибирск
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
45 отзывов
Открывая Новосибирск
Главная площадь, театральный квартал и другие интересные места города на душевной экскурсии
Начало: Отель Domina
«Улица Ленина и Театральный центр»
Сегодня в 11:00
10 июня в 15:30
3 340 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Новосибирск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
130 отзывов
Добро пожаловать в Новосибирск: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Новосибирска, исследуя его знаковые места и архитектурные шедевры в компании опытного гида
Начало: На площади Ленина
«Мистическая улица и Аллея Славы»
16 июня в 11:00
17 июня в 11:00
5 470 за всё до 4 чел.
"Алиса", "Поэт", "Эдемский сад" и прочие чудеса Богдашки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
17 отзывов
"Алиса","Поэт", "Эдемский сад": уникальное путешествие по Богдашке
Погрузитесь в атмосферу одного из самых колоритных районов Новосибирска, где история и природа создают неповторимый дуэт
Начало: В районе универмага «Калининский»
«Калининский район и его центральная улица, Богдана Хмельницкого — это вотчина одного из флагманов отечественного Атоммаша, Новосибирского завода химконцентратов»
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
от 4 270 за всё до 10 чел.
Архитектурные эпохи Новосибирска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Архитектурные эпохи Новосибирска: путешествие в историю
Погрузитесь в историческое наследие Новосибирска через его архитектурные шедевры и секреты старинных улиц
Начало: В районе метро Площадь Ленина
«Прогуляетесь по площади Ленина, пройдете по центральным улицам к реке Обь»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 800 за всё до 10 чел.
Нескучный Новосибирск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Нескучный Новосибирск
Окунуться в прошлое города, пройти по историческим местам и побывать на площади, которой нет
Начало: От площади Ленина
«Улица Каинская — одна из первых улиц города со старинными домами»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
5 000 за всё до 6 чел.
Влюбиться в Новосибирск за 2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Влюбиться в Новосибирск за 2 часа: индивидуальная экскурсия
Узнайте Новосибирск за 2 часа! Погрузитесь в историю, архитектуру и культуру столицы Сибири. Посетите ключевые достопримечательности и оцените уникальные здания
Начало: В районе Центрального и Железнодорожного района
«Вы прокатитесь по Красному проспекту — самой длинной и красивой улице Новосибирска, где сохранились старинные купеческие островки и необычные здания Советской эпохи «Бутон» и «Бэтмен»»
Сегодня в 22:00
Завтра в 08:00
7 000 за всё до 2 чел.
Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
75 отзывов
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия по вечернему Новосибирску: достопримечательности и огни
Вечерняя автомобильная экскурсия по Новосибирску - идеальный способ увидеть город в новом свете
Начало: в вашем отеле или у удобной станции метро
«Прокатимся по Красному проспекту — главной улице города и посетим все три части дореволюционного Ново-Николаевска: Центральную, Вокзальную и Закаменскую»
Завтра в 18:00
10 июня в 19:00
от 6 400 за всё до 4 чел.
Новосибирск изнутри
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Новосибирск изнутри: живописные улицы и научные секреты
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска, посетив его знаковые места: от железнодорожного вокзала до Академгородка
Начало: В районе привокзальной площади
«Вы оцените необычное современное здание Технопарка и погуляете по улице Николаева и проспекту Лаврентьева, где расположены главные научные учреждения города»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
8 000 за всё до 10 чел.
Обзорная автоэкскурсия по Новосибирску с чаепитием
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Обзорная автоэкскурсия по Новосибирску: от истории до современности
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска: от площади Ленина до уникальных уголков города с завершением за чашечкой ароматного чая
«📍 Далее проедемся по главной улице Новосибирска — Красному проспекту»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
14 000 за всё до 3 чел.
Контрасты Левобережья
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Контрасты Левобережья
«Город в городе», или многообразие Ленинского района
Начало: В районе «Сада Кирова»
«Далее мы проследуем по улице Станиславского, главной фасадной улице Ленинского района, послушаем истории появления великолепных образцов сталинской архитектуры»
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
от 4 270 за всё до 10 чел.
В Сузун за сибирской монетой
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
В Сузун за сибирской монетой
Побывать в городке, где производили деньги для Российской империи и особую местную валюту
Начало: В районе метро «Красный проспект»
«Вы немного прогуляетесь по улицам Сузуна и побываете на монетном дворе, на медеплавильном заводе, а также в доме и конторе управляющего»
14 июня в 08:00
16 июня в 08:00
20 000 за всё до 3 чел.
Колывань. Несостоявшийся Новосибирск
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Колывань: историческое путешествие в несостоявшийся Новосибирск
Погрузитесь в атмосферу начала XX века, исследуя Колывань - городок с богатой историей и уникальной архитектурой
Начало: В районе метро «Красный проспект»
«Колывань — это очень небольшой городок, но глядя на ее домики, гуляя по ее, почти сельским улицам, заросшим травой, можно окунуться в атмосферу прошлого, буквально собственными глазами увидеть жизнь сибирского города вековой давности»
10 июня в 08:00
12 июня в 14:00
12 400 за всё до 3 чел.
Тайны Еврейского квартала
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Тайны Еврейского квартала: индивидуальная экскурсия по Новосибирску
Прогуляйтесь по историческим улицам Новосибирска и узнайте о жизни еврейских купцов и предпринимателей. Откройте для себя удивительные истории и легенды
Начало: на Красном проспекте
«На улице Болдыревской вы узнаете, чему и как учили в 12 первых школах города, как икона Иверской Божьей матери спасла церковь при пожаре и кем была ведьма Дудихина, обладавшая, по слухам, секретом вечной молодости»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
4 000 за всё до 6 чел.
Новосибирск: главное за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Новосибирск: историческая пешая прогулка - от посёлка до мегаполиса за 2 часа
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска, узнайте его историю и секреты в увлекательной пешей экскурсии. Исследуйте город с новой стороны
Начало: на площади Ленина
«Прогуляемся по главной улице города — Красному проспекту и развеем несколько мифов, связанных с этим местом»
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
8 000 за всё до 5 чел.
Мечты о соцгороде: прогулка по улице Станиславского
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Мечты о соцгороде: прогулка по улице Станиславского
Начало: Ул. Станиславского, 15
«Что вас ждет Новосибирск примерно равномерно раскинулся на двух берегах великой Оби, и улица Станиславского – безусловно, самая красивая на его левобережье»
Сегодня в 16:00
10 июня в 09:00
4 900 за всё до 15 чел.
В гостях у сказки: прогулка по улице Богдана Хмельницкого
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
В гостях у сказки: прогулка по улице Богдана Хмельницкого
Начало: Памятник «Мать и дитя»
«Экскурсия по одной из самых красивых улиц Новосибирска, которая может похвастаться своим неповторимым духом, сталинской эстетикой и действительно сказочной атмосферой — улице Богдана Хмельницкого»
Сегодня в 16:00
10 июня в 09:00
4 900 за всё до 20 чел.
Советская улица от и до
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Советская улица от и до
Начало: Красный проспект, 1 А, Новосибирск
«Пройдём всю улицу Советскую, через все эпохи и архитектурные стили Ново-Николаевска и Новосибирска»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 6 чел.
О Новосибирске со вкусом
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
О Новосибирске со вкусом
Экскурсия по городу + гастрономический мастер-класс с шеф-поваром
Начало: У метро Площадь Ленина
«Мы придумали для вас вкусную гастропрограмму 2 в 1: история Новосибирска и местной кухни и мастер-класс от известной школы кулинаров и рестораторов в самом центре города с отличным панорамным видом на Красный проспект»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
19 499 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
    Экскурсия была очень интересной. Мы увидели город в вечерней подсветке, как мы и хотели, и 3 часа пролетели как один
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    миг. Спасибо Софье - она очень интересный человек и профессионал своего дела. Благодаря этой экскурсии, Новосибирск стал для нас еще ближе и интереснее. Несмотря на небольшое вмешательство погоды (дождь), это не помешало нам в нашей экскурсии. Хочется отметить водителя автомобиля Юрия: там, где мы не выходили из авто из-за дождя, водитель замедлял движение и останавливался. Большое спасибо за интересную экскурсию.

    Экскурсия была очень интересной. Мы увидели город в вечерней подсветке, как мы и хотели, и 3Экскурсия была очень интересной. Мы увидели город в вечерней подсветке, как мы и хотели, и 3Экскурсия была очень интересной. Мы увидели город в вечерней подсветке, как мы и хотели, и 3
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Нескучный Новосибирск
    Первый раз была в Новосибирске. Проездом. Экскурсия была проведена для меня одной. Скорректирована под мои временные параметры и под мои интересы. Экскурсия очень интересная и познавательная! Получила огромное удовольствие! Рекомендую всем.
  • А
    Антонина
    29 мая 2024
    Нескучный Новосибирск
    Наталья - прекрасный экскурсовод. Интересный материал, а конфета врученная в центре России, это очень мило было.
  • Л
    Людмила
    29 мая 2024
    Архитектурные эпохи Новосибирска
    Огромное спасибо Ирине за интереснейшую экскурсию! За столь короткое время нам удалось составить своё представление о городе, познакомиться с основным
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    достопримечательностям, а также изучить архитектурные особенности города. Отдельно хотелось бы поблагодарить за подробные инструкции касательно того, что стоит пометка Новосибирске вне рамок экскурсии, а также за готовность ответить на все интересующие нас вопросы.

    Огромное спасибо Ирине за интереснейшую экскурсию! За столь короткое время нам удалось составить своё представление о
  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Нескучный Новосибирск
    Наталья обладает глубокими знаниями историей своего города, постоянно их расширяет, чувствуется профессионализм, понравилась ясное изложение и культурная речь. Рекомендую и благодарю Наталью за знаклмство с городом.
  • Т
    Таня
    23 мая 2024
    Красный проспект - сердце Новосибирска
    В Новосибирске мы с мужем были всего 3 дня, но хотелось увидеть не только всё знаменитое, но и что-то особенное,
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    маленькое, уютное - почувствовать город. Сразу понравилось название «Красный проспект - сердце Новосибирска», и не зря, как оказалось. Дмитрий провёл самую лучшую экскурсию, какую только можно себе представить. Он сразу спросил, что нас больше всего интересует, что бы мы хотели посмотреть. Сказал, что может заехать за нами в отель (мы остановились как раз недалеко от Площади Ленина). Голос у Дмитрия очень приятный, рассказчик он превосходный, да ещё и с юмором. Так образно всё себе предоставляешь, даже запоминается всё отлично, и мы потом рассказывали с удовольствием обо всём услышанном и увиденном детям и друзьям. Экскурсия длилась чуть дольше, мы попросили показать Обское море и поподробнее рассказать об Академгородке. Потрясающе интересно всё. Маленький тизер: в Новосибирске есть своя Флоренция, представляете?)) Очень комфортно себя чувствовали в поездке. Такое ощущение, что облетели весь город, заглянули всюду, в Новосибирск просто влюбились. Спасибо огромное Дмитрию!!

  • П
    Павел
    23 мая 2024
    Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
    Экскурсия прошла хорошо, забрали и отвезли в указанное место. Машина нормальная. Программа выполнена хорошо. Рассказ интересный. Обработано честно. Есть момент,
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    что мы ожидали немного больше. увидеть красоту ночного города с точки зрения местного жителя. Ночные фонтаны, подсветку и так далее. У нас был опыт индивидуальной экскурсии в Сочи. Таксист-экскурсовод провез нас по интересным местам, ориентируясь на на наши пожелания. Мы совершили три поездки там по 5-6 часов каждая. Это запомнилось больше.

  • К
    Ксения
    21 мая 2024
    Контрасты Левобережья
    Наталья прекрасный экскурсовод. Все что было заявлено было выполнено
  • К
    Ксения
    20 мая 2024
    "Алиса", "Поэт", "Эдемский сад" и прочие чудеса Богдашки
    Очень понравилась экскурсия. Наталья хорошо преподносит информацию. Экскурсия прошла на одном дыхании.
    Очень понравилась экскурсияОчень понравилась экскурсияОчень понравилась экскурсияОчень понравилась экскурсияОчень понравилась экскурсияОчень понравилась экскурсияОчень понравилась экскурсия
  • А
    Анастасия Сергеевна
    18 мая 2024
    Красный проспект - сердце Новосибирска
    У нас была потрясающая экскурсия. У Дмитрия глубокие знания и просто суперский маршрут по городу, благодаря которому мы посмотрели жизнь
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    и правого и левого берега города сквозь десятилетия. Шутки юмора, даты и фамилии, истории города и прошедшей эпохи сплетались в красивый рассказ. Дмитрий, мы премного Вам благодарны!!! И спасибо за рекомендацию ресторана, там было обалденно вкусно!

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Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Улицы и переулки»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Театр оперы и балета
  3. Собор Александра Невского
  4. Площадь Ленина
  5. Красный Проспект
  6. Академгородок
  7. Стоквартирный дом
  8. Набережная
  9. Вокзал Главный
  10. ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в июне 2024
Сейчас в Новосибирске в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 20 экскурсий и билетов от 3 340 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 626 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Новосибирска. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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