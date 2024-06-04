1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Красный проспект Новосибирска: путешествие через историю и архитектуру
Погрузитесь в уникальную атмосферу Новосибирска, исследуя Красный проспект с его историческими зданиями и секретами
Начало: По согласованию с гостями
«Красный проспект — отражение истории города»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Большая прогулка по Академгородку: погружение в сердце науки Новосибирска
Познакомьтесь с уникальным городом внутри города - Академгородок. Это не только научный центр, но и место с богатой историей и культурой
Начало: По договорённости
«Сначала мы просто погуляем по “городку” (так нежно называют Академгородок его жители): Морской проспект, улицы Ильича, Терешковой, Золотодолинская»
10 июня в 08:00
12 июня в 14:00
от 9 334₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Открывая Новосибирск
Главная площадь, театральный квартал и другие интересные места города на душевной экскурсии
Начало: Отель Domina
«Улица Ленина и Театральный центр»
Сегодня в 11:00
10 июня в 15:30
3 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Новосибирск: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Новосибирска, исследуя его знаковые места и архитектурные шедевры в компании опытного гида
Начало: На площади Ленина
«Мистическая улица и Аллея Славы»
16 июня в 11:00
17 июня в 11:00
5 470₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
"Алиса","Поэт", "Эдемский сад": уникальное путешествие по Богдашке
Погрузитесь в атмосферу одного из самых колоритных районов Новосибирска, где история и природа создают неповторимый дуэт
Начало: В районе универмага «Калининский»
«Калининский район и его центральная улица, Богдана Хмельницкого — это вотчина одного из флагманов отечественного Атоммаша, Новосибирского завода химконцентратов»
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
от 4 270₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Архитектурные эпохи Новосибирска: путешествие в историю
Погрузитесь в историческое наследие Новосибирска через его архитектурные шедевры и секреты старинных улиц
Начало: В районе метро Площадь Ленина
«Прогуляетесь по площади Ленина, пройдете по центральным улицам к реке Обь»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нескучный Новосибирск
Окунуться в прошлое города, пройти по историческим местам и побывать на площади, которой нет
Начало: От площади Ленина
«Улица Каинская — одна из первых улиц города со старинными домами»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Новосибирск за 2 часа: индивидуальная экскурсия
Узнайте Новосибирск за 2 часа! Погрузитесь в историю, архитектуру и культуру столицы Сибири. Посетите ключевые достопримечательности и оцените уникальные здания
Начало: В районе Центрального и Железнодорожного района
«Вы прокатитесь по Красному проспекту — самой длинной и красивой улице Новосибирска, где сохранились старинные купеческие островки и необычные здания Советской эпохи «Бутон» и «Бэтмен»»
Сегодня в 22:00
Завтра в 08:00
7 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия по вечернему Новосибирску: достопримечательности и огни
Вечерняя автомобильная экскурсия по Новосибирску - идеальный способ увидеть город в новом свете
Начало: в вашем отеле или у удобной станции метро
«Прокатимся по Красному проспекту — главной улице города и посетим все три части дореволюционного Ново-Николаевска: Центральную, Вокзальную и Закаменскую»
Завтра в 18:00
10 июня в 19:00
от 6 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Новосибирск изнутри: живописные улицы и научные секреты
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска, посетив его знаковые места: от железнодорожного вокзала до Академгородка
Начало: В районе привокзальной площади
«Вы оцените необычное современное здание Технопарка и погуляете по улице Николаева и проспекту Лаврентьева, где расположены главные научные учреждения города»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная автоэкскурсия по Новосибирску: от истории до современности
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска: от площади Ленина до уникальных уголков города с завершением за чашечкой ароматного чая
«📍 Далее проедемся по главной улице Новосибирска — Красному проспекту»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Контрасты Левобережья
«Город в городе», или многообразие Ленинского района
Начало: В районе «Сада Кирова»
«Далее мы проследуем по улице Станиславского, главной фасадной улице Ленинского района, послушаем истории появления великолепных образцов сталинской архитектуры»
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
от 4 270₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
В Сузун за сибирской монетой
Побывать в городке, где производили деньги для Российской империи и особую местную валюту
Начало: В районе метро «Красный проспект»
«Вы немного прогуляетесь по улицам Сузуна и побываете на монетном дворе, на медеплавильном заводе, а также в доме и конторе управляющего»
14 июня в 08:00
16 июня в 08:00
20 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Колывань: историческое путешествие в несостоявшийся Новосибирск
Погрузитесь в атмосферу начала XX века, исследуя Колывань - городок с богатой историей и уникальной архитектурой
Начало: В районе метро «Красный проспект»
«Колывань — это очень небольшой городок, но глядя на ее домики, гуляя по ее, почти сельским улицам, заросшим травой, можно окунуться в атмосферу прошлого, буквально собственными глазами увидеть жизнь сибирского города вековой давности»
10 июня в 08:00
12 июня в 14:00
12 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тайны Еврейского квартала: индивидуальная экскурсия по Новосибирску
Прогуляйтесь по историческим улицам Новосибирска и узнайте о жизни еврейских купцов и предпринимателей. Откройте для себя удивительные истории и легенды
Начало: на Красном проспекте
«На улице Болдыревской вы узнаете, чему и как учили в 12 первых школах города, как икона Иверской Божьей матери спасла церковь при пожаре и кем была ведьма Дудихина, обладавшая, по слухам, секретом вечной молодости»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Новосибирск: историческая пешая прогулка - от посёлка до мегаполиса за 2 часа
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска, узнайте его историю и секреты в увлекательной пешей экскурсии. Исследуйте город с новой стороны
Начало: на площади Ленина
«Прогуляемся по главной улице города — Красному проспекту и развеем несколько мифов, связанных с этим местом»
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мечты о соцгороде: прогулка по улице Станиславского
Начало: Ул. Станиславского, 15
«Что вас ждет Новосибирск примерно равномерно раскинулся на двух берегах великой Оби, и улица Станиславского – безусловно, самая красивая на его левобережье»
Сегодня в 16:00
10 июня в 09:00
4 900₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
В гостях у сказки: прогулка по улице Богдана Хмельницкого
Начало: Памятник «Мать и дитя»
«Экскурсия по одной из самых красивых улиц Новосибирска, которая может похвастаться своим неповторимым духом, сталинской эстетикой и действительно сказочной атмосферой — улице Богдана Хмельницкого»
Сегодня в 16:00
10 июня в 09:00
4 900₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
3 часа
Советская улица от и до
Начало: Красный проспект, 1 А, Новосибирск
«Пройдём всю улицу Советскую, через все эпохи и архитектурные стили Ново-Николаевска и Новосибирска»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
О Новосибирске со вкусом
Экскурсия по городу + гастрономический мастер-класс с шеф-поваром
Начало: У метро Площадь Ленина
«Мы придумали для вас вкусную гастропрограмму 2 в 1: история Новосибирска и местной кухни и мастер-класс от известной школы кулинаров и рестораторов в самом центре города с отличным панорамным видом на Красный проспект»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
19 499₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна4 июня 2024Экскурсия была очень интересной. Мы увидели город в вечерней подсветке, как мы и хотели, и 3 часа пролетели как один
- ННаталья2 июня 2024Первый раз была в Новосибирске. Проездом. Экскурсия была проведена для меня одной. Скорректирована под мои временные параметры и под мои интересы. Экскурсия очень интересная и познавательная! Получила огромное удовольствие! Рекомендую всем.
- ААнтонина29 мая 2024Наталья - прекрасный экскурсовод. Интересный материал, а конфета врученная в центре России, это очень мило было.
- ЛЛюдмила29 мая 2024Огромное спасибо Ирине за интереснейшую экскурсию! За столь короткое время нам удалось составить своё представление о городе, познакомиться с основным
- ООльга26 мая 2024Наталья обладает глубокими знаниями историей своего города, постоянно их расширяет, чувствуется профессионализм, понравилась ясное изложение и культурная речь. Рекомендую и благодарю Наталью за знаклмство с городом.
- ТТаня23 мая 2024В Новосибирске мы с мужем были всего 3 дня, но хотелось увидеть не только всё знаменитое, но и что-то особенное,
- ППавел23 мая 2024Экскурсия прошла хорошо, забрали и отвезли в указанное место. Машина нормальная. Программа выполнена хорошо. Рассказ интересный. Обработано честно. Есть момент,
- ККсения21 мая 2024Наталья прекрасный экскурсовод. Все что было заявлено было выполнено
- ККсения20 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Наталья хорошо преподносит информацию. Экскурсия прошла на одном дыхании.
- ААнастасия Сергеевна18 мая 2024У нас была потрясающая экскурсия. У Дмитрия глубокие знания и просто суперский маршрут по городу, благодаря которому мы посмотрели жизнь
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Улицы и переулки»
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Сейчас в Новосибирске в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 20 экскурсий и билетов от 3 340 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 626 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Новосибирска. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод