Вы каждый день открываете приложение, чтобы найти нужный адрес.
А что, если заглянуть по ту сторону экрана? Эта экскурсия — возможность оказаться в сердце одной из самых известных IT-компаний страны и увидеть, как рождаются карты, которыми пользуются миллионы.
Вы пройдёте по офису, заглянете в отделы разработки и узнаете, как сотрудники ежедневно «пересобирают» реальность в удобный цифровой формат.
Описание экскурсии
Вы посетите:
- отдел, где занимаются разработкой карт.
- кафе для сотрудников.
- магазин мерча 2GIS.
- и не только!
Вы узнаете:
- как создаются карты, которые вы видите в приложении.
- какие проекты реализует 2GIS.
- как сотрудники 2GIS изучают иностранные языки и приобретают другие скиллы.
- в чём особенность корпоративной культуры в компании.
Организационные детали
- Программа 14+.
- Во время экскурсии запрещается использовать аудио- и видеотехнику.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в МФК «Сан Сити»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваш гид в Новосибирске
Провёл экскурсии для 601 туриста
Мой девиз: никаких скучных лекций по истории — только живой и интересный рассказ! Если вы сторонник проводить экскурсии в живом диалоге за умной беседой, да ещё и узнавать при этом о
