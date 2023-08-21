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- здесь все супер. Большой вопрос к описанию экскурсии: за 30 минут мы пролетели над лесом в районе аэродрома Мочище, долетели до реки (посмотрели отмели) и обратно через лес. Новосибирска не видели совершенно. Если целью экскурсии ставить впечатления от полета на 4 местном самолете - все отлично, но если цель именно увидеть Новосибирск с высоты - тогда нет.