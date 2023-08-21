Уникальный опыт – экскурсии в Новосибирске

Найдено 5 экскурсий в категории «Уникальный опыт» в Новосибирске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Над Новосибирском - на самолёте
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
30 минут
1 отзыв
Незабываемый полет над Новосибирском: экскурсия на самолете Cessna 172
Полетайте над Новосибирском на самолёте Cessna 172 и откройте для себя новые горизонты. Незабываемые виды и возможность почувствовать себя пилотом
Начало: аэродром Мочище
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
17 500 за всё до 3 чел.
Над Новосибирском на самолёте
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
30 минут
7 отзывов
Полет над Новосибирском на самолете: уникальный опыт управления и панорамы
Представьте себя в роли пилота, управляя самолетом над Новосибирском. Захватывающие виды и мастер-класс по управлению ждут вас
Начало: В аэропорту «Северный»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
17 500 за всё до 3 чел.
По следам белой трясогузки: экопрогулка с биологом
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
По следам белой трясогузки: экопрогулка с биологом
Исследование птичьих троп - каждый раз уникальное, неизменно интересное
Начало: у метро Речной вокзал
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 6 чел.
Парфюмерный мастер-класс в Новосибирске
Индивидуальная
2 часа
Парфюмерный мастер-класс в Новосибирске
Погрузиться в магический мир ароматов и создать свой неповторимый парфюм в компании профессионала
Начало: В районе метро Площадь Ленина
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 000 за человека
О Новосибирске со вкусом
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
О Новосибирске со вкусом
Экскурсия по городу + гастрономический мастер-класс с шеф-поваром
Начало: У метро Площадь Ленина
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
19 499 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Люба
    21 августа 2023
    Над Новосибирском - на самолёте
    В целом экскурсия была интересной, но в большей степени благодаря пилоту. Вежливость, клиенториентированность, умение найти общий язык, ответы на вопросы
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    - здесь все супер. Большой вопрос к описанию экскурсии: за 30 минут мы пролетели над лесом в районе аэродрома Мочище, долетели до реки (посмотрели отмели) и обратно через лес. Новосибирска не видели совершенно. Если целью экскурсии ставить впечатления от полета на 4 местном самолете - все отлично, но если цель именно увидеть Новосибирск с высоты - тогда нет.

  • Т
    Татьяна
    8 октября 2022
    Над Новосибирском на самолёте
    Спасибо! Очень понравилось!!!
    Спасибо! Очень понравилось!!!
  • Л
    Лукьяновская
    13 августа 2022
    Над Новосибирском на самолёте
    Полет безумно понравился. Море восторга и адреналина! 30 минут полета показались 1 минутой!
    Полет безумно понравился. Море восторга и адреналина! 30 минут полета показались 1 минутой!
  • И
    Ирина
    29 июля 2022
    Над Новосибирском на самолёте
    Полёт понравился. Пилот показал основные достопримечательности, рассказал о полёте. Базовым навыкам управления не обучал.

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Уникальный опыт»

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  3. Собор Александра Невского
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  6. Академгородок
  7. Стоквартирный дом
  8. Набережная
  9. Вокзал Главный
  10. ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в июне 2024
Сейчас в Новосибирске в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4 000 до 19 499. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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