1 чел.
По популярности
Индивидуальная
30 минут
Незабываемый полет над Новосибирском: экскурсия на самолете Cessna 172
Полетайте над Новосибирском на самолёте Cessna 172 и откройте для себя новые горизонты. Незабываемые виды и возможность почувствовать себя пилотом
Начало: аэродром Мочище
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
17 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
30 минут
Полет над Новосибирском на самолете: уникальный опыт управления и панорамы
Представьте себя в роли пилота, управляя самолетом над Новосибирском. Захватывающие виды и мастер-класс по управлению ждут вас
Начало: В аэропорту «Северный»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
17 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
По следам белой трясогузки: экопрогулка с биологом
Исследование птичьих троп - каждый раз уникальное, неизменно интересное
Начало: у метро Речной вокзал
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Парфюмерный мастер-класс в Новосибирске
Погрузиться в магический мир ароматов и создать свой неповторимый парфюм в компании профессионала
Начало: В районе метро Площадь Ленина
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
О Новосибирске со вкусом
Экскурсия по городу + гастрономический мастер-класс с шеф-поваром
Начало: У метро Площадь Ленина
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
19 499₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюба21 августа 2023В целом экскурсия была интересной, но в большей степени благодаря пилоту. Вежливость, клиенториентированность, умение найти общий язык, ответы на вопросы
- ТТатьяна8 октября 2022Спасибо! Очень понравилось!!!
- ЛЛукьяновская13 августа 2022Полет безумно понравился. Море восторга и адреналина! 30 минут полета показались 1 минутой!
- ИИрина29 июля 2022Полёт понравился. Пилот показал основные достопримечательности, рассказал о полёте. Базовым навыкам управления не обучал.
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Уникальный опыт»
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