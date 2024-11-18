Прогулка в беличий лес - с биологом

Узнать больше о самых красивых грызунах Сибири, научиться правильно их кормить и собрать гербарий
Гуляя по тропинкам, где мало людей, мы разберёмся в биологии белок, обсудим, как правильно их кормить и угостим полезными вкусняшками. Пошуршим листьями, соберём гербарий и напишем ботанические названия сибирских деревьев. Встретим маленькую новосибирскую речку, поползня и других лесных птиц. Вдохнём аромат осеннего/зимнего леса и выпьем чаю на привале.
Прогулка в беличий лес - с биологом
Прогулка в беличий лес - с биологом
Прогулка в беличий лес - с биологом
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Описание экскурсии

Наполнение прогулки зависит от сезона: лес прекрасен в любое время года, но сезонные особенности будут влиять на те или иные активности.

  • Прогулка пройдёт в новосибирском дендропарке, что находится недалеко от метро «Заельцовская»
  • Найдём основные деревья сибирского леса и научимся их определять по листьям
  • Пройдём вдоль оврага, соберём гербарий на заячей поляне, отдохнём у маленькой речки
  • Дойдём до «беличьей столовой», научимся правильно угощать лесных белок и птиц
  • Выпьем травяного чаю и снимем видео на память
  • По дороге домой научимся определять разных синиц Сибири

Организационные детали

Корм для белочек и птиц я предоставлю.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2 500 ₽
Дети до 16 лет2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в Дендропарк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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