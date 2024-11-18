Гуляя по тропинкам, где мало людей, мы разберёмся в биологии белок, обсудим, как правильно их кормить и угостим полезными вкусняшками. Пошуршим листьями, соберём гербарий и напишем ботанические названия сибирских деревьев. Встретим маленькую новосибирскую речку, поползня и других лесных птиц. Вдохнём аромат осеннего/зимнего леса и выпьем чаю на привале.

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Ваш гид в Новосибирске

Ольга Ваш гид в Новосибирске

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Описание экскурсии

Наполнение прогулки зависит от сезона: лес прекрасен в любое время года, но сезонные особенности будут влиять на те или иные активности.

Прогулка пройдёт в новосибирском дендропарке, что находится недалеко от метро «Заельцовская»

что находится недалеко от метро «Заельцовская» Найдём основные деревья сибирского леса и научимся их определять по листьям

и научимся их определять по листьям Пройдём вдоль оврага, соберём гербарий на заячей поляне, отдохнём у маленькой речки

соберём гербарий на заячей поляне, отдохнём у маленькой речки Дойдём до «беличьей столовой», научимся правильно угощать лесных белок и птиц

научимся правильно угощать лесных белок и птиц Выпьем травяного чаю и снимем видео на память

и снимем видео на память По дороге домой научимся определять разных синиц Сибири

Организационные детали

Корм для белочек и птиц я предоставлю.