Гуляя по тропинкам, где мало людей, мы разберёмся в биологии белок, обсудим, как правильно их кормить и угостим полезными вкусняшками. Пошуршим листьями, соберём гербарий и напишем ботанические названия сибирских деревьев. Встретим маленькую новосибирскую речку, поползня и других лесных птиц. Вдохнём аромат осеннего/зимнего леса и выпьем чаю на привале.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Описание экскурсии
Наполнение прогулки зависит от сезона: лес прекрасен в любое время года, но сезонные особенности будут влиять на те или иные активности.
- Прогулка пройдёт в новосибирском дендропарке, что находится недалеко от метро «Заельцовская»
- Найдём основные деревья сибирского леса и научимся их определять по листьям
- Пройдём вдоль оврага, соберём гербарий на заячей поляне, отдохнём у маленькой речки
- Дойдём до «беличьей столовой», научимся правильно угощать лесных белок и птиц
- Выпьем травяного чаю и снимем видео на память
- По дороге домой научимся определять разных синиц Сибири
Организационные детали
Корм для белочек и птиц я предоставлю.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2 500 ₽
|Дети до 16 лет
|2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Дендропарк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Новосибирске
Коренная сибирячка, биолог и романтик. Люблю свой город и провожу душевные прогулки по Новосибирску.Задать вопрос
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