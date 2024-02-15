1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Готовим по-сибирски: эксклюзивный мастер-класс в Новосибирске
Погрузитесь в мир сибирской гастрономии и создайте шедевры местной кухни под руководством опытного шеф-повара
Начало: у метро «Заельцовская»
15 июня в 16:00
16 июня в 15:00
4 000₽ за человека
Аудиогид
30 минут
Аудиоэкскурсия по вокзалу Новосибирск-Главный: погружение в историю
Познакомьтесь с историей вокзала Новосибирск-Главный, слушая увлекательные рассказы через наушники. Уникальный формат знакомства с культурным наследием
Начало: На ж/д вокзале
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
300₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Парфюмерный мастер-класс в Новосибирске
Погрузиться в магический мир ароматов и создать свой неповторимый парфюм в компании профессионала
Начало: В районе метро Площадь Ленина
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 000₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Мастер-класс по приготовлению коктейлей (всё включено)
Научиться смешивать напитки под чутким руководством топовых бартендеров Новосибирска
Начало: В районе метро Ленина
Завтра в 12:30
10 июня в 12:30
от 12 500₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Мастер-класс по рисованию акриловыми красками
Создать шедевр на холсте и получить удовольствие от творческого процесса (мини-группа)
Начало: Недалеко от метро «Красный проспект»
Расписание: в субботу в 13:00, в воскресенье в 17:00 и 19:30
Сегодня в 13:00
Завтра в 17:00
2 600₽ за человека
Мини-группа
1 час
Групповой мастер-класс по изготовлению ароматной свечи
Побывать в свечной мастерской в центре Новосибирска и освоить необычное хобби
Начало: На улице Урицкого
Расписание: ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00 и 18:30
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтон15 февраля 2024Столько раз отправлялся с этого вокзала, но никогда не думал, что у него такая богатая история! Всем советую послушать аудиогид! p.s. Ждем, когда в Новосиб приедет третий руководитель КНДР и тоже вспомнит про легендарный стул:)
- ДДиана10 октября 2023Всем привет! Была на мастер - классе у Константина. По навигатору набрала маршрут и дошла до студии, где проходило обучение. Очень
- ДДенис9 октября 2023Отлично! Компетентен, общителен, профессионал! Подготовка хорошая! Всем рекомендую!
- РРоман23 июля 2023Познавательный мастер класс для тех кто увлекается кулинарией. Лично я подчерпнул для себя несколько полезных советов от шефа по приготовлению сибирских блюд, отлично провёл время в интересной беседе.
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «В помещении»
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