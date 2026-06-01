4 день

Ущелье Духов. Чуйский Тракт. Слияние Чуи И Катуни

08:00 — 08:30 Завтрак.

09:00 — 10:30 Экскурсия и легкий трекинг в горы, в ущелье горных Духов, Это место пронизано сильнейшей энергетикой и считается местом Силы. В ходе экскурсии мы посетим водопад Че-Чкыш и поднимемся на смотровую площадку, откуда открываются потрясающий вид на текущую внизу красавицу Катунь.

11:00 — 12:00 Мы посетим очень колоритное место — Пасеку 13, хозяева которой угостят домашней медовухой и удивят невероятным выбором натурального меда, продуктов пчеловодства и мясо-молочных продуктов. Особое внимание многие туристы уделяют натуральной косметике, травяным сборам и чаям. Всю продукцию вам могут доставить прямо в ваш город.

Затем мы отправимся по Чуйскому тракту в сторону монгольской границы. Поднявшись в горы, мы остановимся на Семинском перевале — это высочайшая точка Чуйского тракта. Здесь готовят самый вкусный, по мнению туристов, латте с кедровыми орешками. На сувенирном рынке, расположенном на перевале, можно купить как съедобные сувениры (чаи, кедровые орехи, различные конфеты и сладости на их основе, традиционный чок-чок, алтайские лепешки и прочее), так и товары из монгольской шерсти, кожи, дерева, множество красивых и памятных подарков.

13:30 — 14:30 Обед в кафе на перевале. Сувенирный рынок.

14:30 — 15:30 Двигаясь вглубь Алтая все дальше от цивилизации, мы преодолеем один из сложнейших участков Чуйского тракта перевал Чике-Таман, со смотровой площадки которого открывается изумительный вид на лежащую под ногами долину! Здесь же мы отыщем следы древнего Шелкового пути, связывавшего Восточную Азию со Средиземноморьем во более 2.200 лет назад. Это один из красивейших и опасных перевалов Горного Алтая: его высота 1.295 м, а крутизна более 40. Фотосессия на смотровой площадке.

Спустившись с перевала, в районе села Иня, мы увидим знаменитый мост, построенный в 1936 году по проекту Сергея Афанасьевича Цаплина (Цаплинский мост). Это первый в мире двухцепной висячий мост. Только позднее такие мосты были построены в Сша и в других странах, где эта конструкция стала очень популярной.

16:00 — 16:20 экскурсия на знаменитое место Силы — слияние Чуи и Катуни. Фотосессия.

Проехав немного дальше, мы увидим фантастические Катунские террасы, которые поражают своей правильной геометрической формой. Сложно поверить в то, что это — природный, а не рукотворный ландшафт древних цивилизаций, так как на огромной территории площадью в несколько сот гектаров земля будто срезана острой бритвой по линейке. Примечательно, что на этих террасах нет камней, хотя рядом возвышаются горы, а внизу течет стремительная горная река Катунь. Ученые до сих пор не могут разгадать таинственную загадку происхождения террас.

16:40 — 17:40 Следующую экскурсию мы совершим на знаменитый археологический комплекс Калбак-Таш — самый большой памятник наскальной живописи, который хранит более 5.000 наскальных рисунков, возраст которых более 6.000 лет до нашей эры. Здесь же, на территории памятника, находятся самое большое скопление рунического текста в России — 30 строк уникальных рунических надписей, относящихся к Ix-X векам н. э.

18:00 — 18:30 Завершит экскурсионную программу дня памятник Кольке Снигереву — герою легендарной песни Есть по Чуйскому тракту дорога, которая появилась на Алтае в 30-е годы прошлого века и стала очень любимой в народе. Мотив песни звучит в фильме В. Шукшина Живет такой парень. Здесь же мы сможем осмотреть настоящий старый Чуйский тракт, который был военной и очень опасной дорогой в начале прошлого столетия.

19:30 — 20:30 Ужин в кафе.

20:30 — 21:00 Прибытие на турбазу, заселение, отдых.

Связь, интернет: доступны все операторы.

Авто — 355 км, пешком — 2 км

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086