Описание тура
Большой обзорный тур через весь Алтай до Монголии.Вы увидите максимум за 7 дней- более 45 самых известных достопримечательностей Алтая: Телецкое озеро, Гейзеровое озеро, Каменные грибы, знаменитые места Силы - долину Чулышман, Алтайский Марс-1 и Марс-2, а в хорошую погоду можно увидеть даже легендарную гору Белуха.
Маршрут проходит по знаменитому Чуйскому тракту, входящему в Топ-5 красивейших дорог мира.
Вас ждет встреча с алтайским Шаманом, более 40 экскурсий, круиз на катере по Телецкому озеру, кони, сплав по Катуни, квадроциклы, Sup-борд.
Вы покорите горы, с высоты которых открываются грандиозные пейзажи, почувствуете мощную энергетику Алтая.
Тур для тех, кто хочет увидеть максимум достопримечательностей Алтая, почувствовать его мощь, силу, бескрайние просторы, побывать в пяти климатических зонах, посетить места Силы, перезагрузиться и классно отдохнуть.
Вы можете начать путешествие из любого города: Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск.
Программа тура по дням
Трансфер По Чуйскому Тракту. Встреча С Шаманом
Выезд из Новосибирска.
06:30 — 07:00 Сбор участников тура по адресу: Новосибирск, ул. Красный проспект, 25, у магазина Летуаль, станция метро площадь Ленина, время местное. Разница с Москвой +04 часа.
07:00 — Отправление автобуса. Трансфер по знаменитому Чуйскому тракту, входящему в Топ-5 красивейших дорог мира.
Выезд из Барнаула.
10:00 — 10:30 Посадка в автобус у торгово-гостиничного комплекса Облепиха, расположенном на 212-м км. Чуйского тракта (Р256), развязка Барнаул-Бийск по адресу: Новоалтайск, ул. Дорожная, 13.
Выезд из Бийска.
12:00 — 12:30 Посадка в автобус по адресу: Бийск, ул. Советская, 42 (Бийский краеведческий музей имени В. В. Бианки, музей Чуйского тракта).
13:00 — 14:30 Встреча с алтайским Шаманом, который приоткроет вам тайны воздействия на прошлое и настоящее, научит корректировать свое будущее. Шаман поможет подобрать оберег для вас и ваших близких, исходя из даты рождения, и даст персональные рекомендации по улучшению здоровья и качества жизни, а также для воплощения желаемых событий в действительность.
15:00 — 15:40 Обед в селе Сростки — родине знаменитого советского писателя, актера и режиссера В. М. Шукшина.
Выезд из Горно-Алтайска.
16:30 — 17:00 Посадка в автобус в аэропорту Горно-Алтайска. Если вы не хотите ждать в аэропорту, можете вкусно пообедать, посетив местный ресторан Дичь, расположенный в 4 километрах от аэропорта, по адресу: село Майма, ул. Ленина, 105А. Мы заедем за вами в ресторан.
18:30 — 19:30 Мы направимся в поселок Чемал, чтобы увидеть необыкновенное по красоте место остров Патмос. Попасть на остров, где расположен храм Иоанна Богослова — действующий женский монастырь — можно только по подвесному мосту. В храме находятся две очень интересные иконы. Когда было принято решение отправить деревянную икону Божией Матери на реставрацию, икона неожиданно начала восстанавливаться самостоятельно.
Другая же икона мироточит и, по словам священнослужителей, умеет слышать. Поэтому посетители храма часто обращаются к ней по своим просьбам.
19:30 — 20:30 Ужин в кафе, которое специализируется на блюдах местной кухни. Здесь вы сможете заказать уху из хариуса, жаркое из сарлыка (яка), мясо верблюда в домашней аджике, скоблянку из косули и множество других вкусняшек. И обязательно попросите хлеб — его тут пекут про традиционным рецептам.
20:30 — Прибытие на турбазу, отдых.
Связь, интернет: доступны все операторы.
Авто: от Новосибирска — 525 км, от Барнаула — 325 км, от Горно-Алтайска — 125 км
Свободный День: Квадроциклы. Sup-Борд. Ресторан
10:00 10:30 Завтрак.
Свободный день. После насыщенного тура мы заслужили отдых. В этот день вы можете совершить адреналиновое путешествие на квадроциклах, покорив гору Тилан-Туу и другие квадро-тропы, а также почилить и добавить себе релакса на Sup-борде по Телецкому озеру, прогуляться пешком по живописным местам, посетить ресторан на берегу озера, местный зоопарк или просто отдохнуть на турбазе.
19:00 22:00 Прощальный костер, обмен впечатлениями.
Связь, интернет: доступны все операторы.
Каменные Грибы. Круиз На Катере По Телецкому Озеру
9:00 — 10:30 После завтрака мы соберем вещи, сядем на самый проходимый и популярный транспорт здешних мест — буханки (Уаз — 452) и отправимся в путешествие по долине реки Чулышман. Когда смотришь на эти величественные горы, окружающие со всех сторон, на текущую у их подножья горную реку, на бесконечно синее небо, на медленно парящих в высоте орлов, то чувствуешь, что время остановилось и наступила вечность
11:00 — 13:00 Мы переправимся на лодке через реку Чулышман и начнем крутое восхождение на знаменитые Каменные грибы — самые большие в России. Подъем довольно крутой, занимает около часа, характер грунта осыпной, но виды открывающиеся с горы просто не реальные!
13:00 — 13:30 Обед в национальном кафе.
13:30 — 15:00 Мы продолжим наше путешествие, пересечем всю долину и окажемся на южном берегу Телецкого озера, где нас ожидают современные скоростные катера.
15:00 — 18:00 Отсюда группа отправится в потрясающий круиз через все Телецкое озеро, пройдя с юга на север около 80 километров. Вода в озере настолько прозрачная, что с легкостью можно различить мелкие камешки на глубине до 15 метров, покрывающие его дно. Телецкое озеро внесено в список Всемирного культурного и природного наследия Юнеско. С борта катера вам откроются фантастические панорамные виды обоих берегов озера, заросших густой тайгой, отражающейся в чистейших темно-голубых водах озера. Мы совершим экскурсию на самый известный водопад Телецкого озера — Корбу, где нас ждет сытный обед. Здесь можно отведать огромное количество блюд местной кухни: знаменитого алтайского хариуса и мясо марала горячего/холодного копчения, потрясающую уху, вкуснейшие блинчики с начинкой из лесных ягод, различные натуральные сыры, целебный алтайский мед, чаи на таежных травах, крепкие настойки, самогон на кедровых шишках и множество другой снеди и напитков, от которых первоклассные ресторанные блюда вам покажутся легкой стряпней. Напротив водопада Корбу находится самая глубокая часть Телецкого озера — 325 м. Затем мы поплывем дальше, осмотрим водопад Киште и остров Любви.
18:00 — 19:00 Заселение на турбазу, ужин, отдых.
Связь, интернет: после 16:00 доступны все операторы.
Авто — 95 км, катер — 79 км, пешком — 2 км
Ущелье Духов. Чуйский Тракт. Слияние Чуи И Катуни
08:00 — 08:30 Завтрак.
09:00 — 10:30 Экскурсия и легкий трекинг в горы, в ущелье горных Духов, Это место пронизано сильнейшей энергетикой и считается местом Силы. В ходе экскурсии мы посетим водопад Че-Чкыш и поднимемся на смотровую площадку, откуда открываются потрясающий вид на текущую внизу красавицу Катунь.
11:00 — 12:00 Мы посетим очень колоритное место — Пасеку 13, хозяева которой угостят домашней медовухой и удивят невероятным выбором натурального меда, продуктов пчеловодства и мясо-молочных продуктов. Особое внимание многие туристы уделяют натуральной косметике, травяным сборам и чаям. Всю продукцию вам могут доставить прямо в ваш город.
Затем мы отправимся по Чуйскому тракту в сторону монгольской границы. Поднявшись в горы, мы остановимся на Семинском перевале — это высочайшая точка Чуйского тракта. Здесь готовят самый вкусный, по мнению туристов, латте с кедровыми орешками. На сувенирном рынке, расположенном на перевале, можно купить как съедобные сувениры (чаи, кедровые орехи, различные конфеты и сладости на их основе, традиционный чок-чок, алтайские лепешки и прочее), так и товары из монгольской шерсти, кожи, дерева, множество красивых и памятных подарков.
13:30 — 14:30 Обед в кафе на перевале. Сувенирный рынок.
14:30 — 15:30 Двигаясь вглубь Алтая все дальше от цивилизации, мы преодолеем один из сложнейших участков Чуйского тракта перевал Чике-Таман, со смотровой площадки которого открывается изумительный вид на лежащую под ногами долину! Здесь же мы отыщем следы древнего Шелкового пути, связывавшего Восточную Азию со Средиземноморьем во более 2.200 лет назад. Это один из красивейших и опасных перевалов Горного Алтая: его высота 1.295 м, а крутизна более 40. Фотосессия на смотровой площадке.
Спустившись с перевала, в районе села Иня, мы увидим знаменитый мост, построенный в 1936 году по проекту Сергея Афанасьевича Цаплина (Цаплинский мост). Это первый в мире двухцепной висячий мост. Только позднее такие мосты были построены в Сша и в других странах, где эта конструкция стала очень популярной.
16:00 — 16:20 экскурсия на знаменитое место Силы — слияние Чуи и Катуни. Фотосессия.
Проехав немного дальше, мы увидим фантастические Катунские террасы, которые поражают своей правильной геометрической формой. Сложно поверить в то, что это — природный, а не рукотворный ландшафт древних цивилизаций, так как на огромной территории площадью в несколько сот гектаров земля будто срезана острой бритвой по линейке. Примечательно, что на этих террасах нет камней, хотя рядом возвышаются горы, а внизу течет стремительная горная река Катунь. Ученые до сих пор не могут разгадать таинственную загадку происхождения террас.
16:40 — 17:40 Следующую экскурсию мы совершим на знаменитый археологический комплекс Калбак-Таш — самый большой памятник наскальной живописи, который хранит более 5.000 наскальных рисунков, возраст которых более 6.000 лет до нашей эры. Здесь же, на территории памятника, находятся самое большое скопление рунического текста в России — 30 строк уникальных рунических надписей, относящихся к Ix-X векам н. э.
18:00 — 18:30 Завершит экскурсионную программу дня памятник Кольке Снигереву — герою легендарной песни Есть по Чуйскому тракту дорога, которая появилась на Алтае в 30-е годы прошлого века и стала очень любимой в народе. Мотив песни звучит в фильме В. Шукшина Живет такой парень. Здесь же мы сможем осмотреть настоящий старый Чуйский тракт, который был военной и очень опасной дорогой в начале прошлого столетия.
19:30 — 20:30 Ужин в кафе.
20:30 — 21:00 Прибытие на турбазу, заселение, отдых.
Связь, интернет: доступны все операторы.
Авто — 355 км, пешком — 2 км
Гейзеровое Озеро. Марс-1, Марс-2. Чуйские Меандры
08:00 — 08:30 Завтрак.
08:30 — 16:00 Сегодня будет насыщенный день — нас ждут одни из самых известных и красивых локаций Алтая.
Первая экскурсия на знаменитое Гейзеровое озеро невероятно красивого, пронзительно-бирюзового цвета. Рисунок на дне озера постоянно меняется, создавая причудливые и завораживающие узоры. Озеро словно дышит и живет своей жизнью, окруженное горами и скрытое от посторонних глаз в чаще тайги. Таких озер на нашей планете всего два: одно в Йеллоустонском парке, второе — на Алтае. Сделаем отличные фото у озера.
После озера мы отправимся в сторону монгольской границы, чтобы полюбоваться белоснежными вершинами Северо-Чуйского хребта, считающимся одним из самых высоких хребтов Алтая. Горные пики высотой более 4.000 метров покрыты не тающими шапками снегов и вечными ледниками. Они кажутся вечными и незыблимыми в своем могуществе.
Перед нами лежит знаменитая Курайская степь, в которой зарегистрирована зимняя температура -65 по Цельсию. Это место считается одним из самых холодных мест на планете и занимает второе место по этому показателю после полюса холода Оймякон.
Затем нас ждет удивительная экскурсия на знаменитый Алтайский Марс. Вы увидите фантастические пейзажи, где возникает полное ощущение, что Вы находитесь на Красной планете — настолько неземными и не реальными кажутся это красно-оранжевые горы. Когда-то на месте долины Кызыл-Чин было реликтовый океан Тетис, а после — холодное озеро и ледники. Около 6000 лет назад, задолго до появления египетских пирамид, здесь уже жили люди, оставившие после себя множество удивительных и загадочных петроглифов.
14:00 — 15:00 Обед в кафе.
16:00 — 19:00 Свободное время. Вы можете заказать экскурсию на внедорожниках на одну из вершин Курайского хребта, где расположен Акташский ретранслятор. Отсюда открываются фантастические панорамные виды. Находясь на высоте более 3.000 метров, у вас будут невероятные эмоции! По мнению многих туристов, это одно из самых потрясающих и красивых мест Алтая. Отсюда открываются фантастические панорамные виды на Северо-Чуйский хребет, ледник Актру, Софийский ледник, Курайскую степь, Чуйские Меандры, Южно-Чуйский хребет, а в хорошую погоду можно увидеть мистическую гору Белуха.
Мы хотим, чтобы вы увидели, как можно больше достопримечательностей Алтая, поэтому, в нашем туре для вас экскурсии не только на Марс-1, но и на Марс-2 и на Луну.
Связь, интернет: доступны все операторы.
Авто — 170 км, пешком — 4 км
Перевал Кату-Ярык. Долина Чулышман. Водопад Куркур
08:00 — 08:30 Завтрак.
После завтрака мы покинем турбазу и направимся к одному из самых красивых и труднодоступных мест Алтая — долине реки Чулышман. Наш маршрут будет проходить вдоль узкого ущелья между скалами, которое называется Красные Ворота. Затем мы увидим мистическое Мёртвое озеро и легендарные, окутанные завесой тайн Пазырыкские Курганы в Долине Царей, где находятся древние скифские захоронения. По оценкам ученых, возраст некоторых курганов более 20.000 лет. Это одно из самых загадочных и мистических мест Горного Алтая, наполненное сильнейшей энергетикой. Согласно легендам, раньше сюда могли приходить только избранные: цари и шаманы.
По пути мы преодолеем Улаганский перевал, за которым расположено знаменитое озеро Киделю, покорившее своей красотой многих путешественников и фотографов. Фотографиями озера пестрят все туристические буклеты, а многие видели его благодаря заставке на центральных телевизионных каналах. Сделав памятные снимки у озера, мы будем двигаться все дальше от цивилизации, в потаенные места древнего Алтая, приближаясь к знаменитой долине Чулышман.
Поднимаясь все выше в горы мы увидим озеро Уч-Кёль, пронзительно-изумрудного цвета. Фотосессия.
После озера мы остановимся на обзорной площадке Кату-Ярык — она считается одним из самых красивых и величественных мест Горного Алтая, от которого просто захватывает дух. Сделав памятные фото, мы пешком спустимся вниз с перевала. Спуск занимает около часа.
15:30 — 16:00 Обед в национальном кафе в долине.
16:00 — 16:30 Заселение на турбазу.
17:00 — 20:00 Мы переправимся на лодке через реку Чулышман и пешком, по живописной тропе отправимся на экскурсию к одному из самых мощных и красивейших водопадов Алтая — Куркуре. Вы увидите, как с высоты более 30 метров вода с ревом, от которого захватывает дух, срывается вниз, разбиваясь на мириады мельчайших капелек, которые образуют водяную пыль. Фотосессия у водопада.
Связь, интернет: отсутствуют
Авто — 105 км, пешком — 7 км
Мумия Алтайской Принцессы. Памятник Шукшину
08:00 — 08:30 Завтрак.
08:30 — После завтрака, мы соберем вещи и двинемся в обратный путь.
12:00 — 13:00 Интереснейшая экскурсия в национальный музей Анохина, где находится знаменитая мумия Алтайской принцессы, или как ее еще называют принцессы Укока. Вы сможете ознакомиться с историей, культурой и бытом древних алтайцев, посетить целый зал, посвященный шаманизму. Экскурсию проводит сотрудник музея.
Высадка туристов, которые заканчивают свое путешествие в Горно-Алтайске.
13:30 — 14:30 Обед.
14:30 — 15:30 После обеда мы совершим экскурсию и поднимемся на легендарную гору Пикет, где установлен памятник Шукшину — знаменитому писателю, актеру и режиссеру. С этого места открывается фантастический панорамный вид на Катунь, горы и бескрайние просторы, покрытые лесами. Именно здесь, на горе Пикет, очень ярко и остро воспринимаются невообразимая широта, мощь, грандиозный масштаб нашей Родины и талант великого мастера.
15:40 — 16:40 Трансфер в Бийск.
Высадка тех, кто заканчивает свое путешествие в Бийске, по адресу: Бийск, ул. Советская, 42 (Бийский краеведческий музей имени В. В. Бианки, музей Чуйского тракта).
16:50 — 17:20 Ужин в Бийске.
17:20 — 19:20 Трансфер в Барнаул.
Высадка пассажиров, заканчивающих свое путешествие в Барнауле производится на 212 км Чуйского тракта, по адресу: Новоалтайск, ул. Дорожная, 13, кафе Облепиха.
19:40 — 23:00 Трансфер в Новосибирск.
23:00 — 24:00 Высадка пассажиров в Новосибирске по адресу: Новосибирск, ул. Красный проспект, 25, станция метро Площадь Ленина.
Связь, интернет: доступны все операторы.
Авто: до Горно-Алтайска — 160 км, до Барнаула — 430 км, до Новосибирска — 630 км
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Полный трансфер по маршруту
- Проживание
- Завтраки
- Круиз на катере по Телецкому озеру
- Более 40 экскурсий
- Экскурсия на внедорожникахnbspна Марс-1
- Экскурсия на внедорожникахnbspна Марс-2
- Входные билеты на Марс-1
- Входные билеты на Марс-2
- Входные билеты на Гейзеровое озеро
- Входные билеты на смотровую площадку Северо-Чуйский хребет
- Входные билеты на археологический комплекс Калбак-Таш
- Входные билеты на водопад Корбу
- Входные билеты в Ущелье Духов
- Входные билеты в этномузей Эрми-Таш
- Переправа на катереnbspна водопад Куркуре
- Переправа на катере на Каменные грибы
- Спуск личных вещей в долину Чулышман
- Экскурсия на внедорожниках идолине Чулышман
- Билеты в музей Анохина
- Работа музейного экскурсовода в музее Анохина
- Работа гида-инструктора
Что не входит в цену
- Стоимость авиа/железнодорожных билетов
- Питание во время трансфера
- Обеды, ужины (550-650 руб)
- Конная прогулка (4.000 руб/чел)
- Сплав (рафтинг) по Катуни (4.000 руб/чел)
- Sup-борд (2.500 руб/чел)
- Баня (1.900 руб/час)
- Медицинская страховка
- Страховка Антиклещ
О чём нужно знать до поездки
Встреча участников группы происходит в 06:30 утра, в день начала тура, по адресу: Новосибирск, ул. Красный проспект, 25 (ст. метро площадь Ленина), время местное, разница с Москвой +04 часа.
Заканчивается тур в последний день согласно времени, указанному в программе тура по адресу: Новосибирск, ул. Красный проспект, 25 (ст. метро площадь Ленина).
Если Вы прилетаете в Новосибирск, то из аэропорта Новосибирска до нашего офиса (места встречи группы) можно добраться на такси. Стойка заказ такси находится в аэропорту, также работают приложения Яндекс такси, Uber. Стоимость поездки, ориентировочно, 500600 рублей, время в пути 30 минут. От железнодорожного вокзала до места встречи группы можно дойти пешком за минут, доехать на метро или на такси.
Если Вы прилетаете в Барнаул, то мы можем забрать Вас, ориентировочно, с 10:00-11:00 часов, по пути из Новосибирска у торгово-гостиничного комплекса Облепиха, расположенном на 212м км. Чуйского тракта (М52, Р256), развязка Барнаул-Бийск, адрес: г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 13.
Если Вы прилетаете в Горно-Алтайск, то мы заберем вас прямо из аэропорта, ориентировочно, с 15:00-16:00 часов.
Туристов, желающих вылететь обратно из Горно-Алтайска, мы высадим в Горно-Алтайске, ориентировочно, с 13:00-14:00 часов. Добраться до аэропорта вы можете на такси. Работают приложения Яндекс такси, Uber.
Туристов, желающих вылететь обратно из Барнаула, мы высадим, ориентировочно, с 16:0017:00 часов у гостиничного комплекса Облепиха, расположенного на 212м км. Чуйского тракта (М52, Р256), развязка Барнаул-Бийск, адрес: г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 13. Добраться до Барнаула вы можете на такси. Работают приложения Яндекс такси, Uber.
Туристов, желающих вылететь обратно из Новосибирска, мы высадим по адресу: Новосибирск, ул. Красный проспект, 25 (ст. метро площадь Ленина), ориентировочно, с 20:00-21:00. Добраться до аэропорта вы можете на такси. Работают приложения Яндекс такси, Uber.
Внимание! По состоянию погоды, состоянию здоровья и физической подготовки туристов; если есть затруднения для движения на дорогах по маршруту, вызванных селями, сходами снегов, камнепадами, введением ограничений местными и федеральными властями на посещение достопримечательностей, указанных в программе тура, иных ограничений, включая не преодолимые условия, а также по решению гида, вызванным заботой о сохранении здоровья участников группы, программа тура, а также порядок посещения экскурсий по дням могут быть изменены.
Пожелания к путешественнику
Что взять с собой:
Документы для граждан рф:
Паспорт гражданина рф
Свидетельство о рождении ребенка, если путешествуете с детьми
Документы для иностранных граждан:
Действующий заграничный паспорт
Свидетельство о рождении ребенка, если путешествуете с детьми
Оформленную визу (если требуется)
Деньги.
Мы постарались максимально сэкономить Ваши средства, включив в стоимость тура практически все расходы. Несмотря на это, лучше иметь при себе некоторое количество наличных денег для оплаты сувениров, личных покупок, питания в кафе (стоимость обеда 550-600 рублей), бани, дополнительных услуг.
Список личных вещей:
Ветрозащитную куртку/ветровку, легкую шапочку (осенью)
Не продуваемые и непромокаемые штаны на плохую погоду
Толстовку или флиску
Любые удобные штаны/джинсы
Теплые носки, тонкие носки
Ботинки или кроссовки с толстой подошвой для пересеченной местности
Футболку с длинным рукавом
Шорты, легкую майку/футболку с коротким рукавом
Полотенце, купальник или купальные плавки
Солнцезащитные очки, крем для загара
Дождевик
Кепку для защиты от солнца
Сланцы (для бани)
Powerbank для зарядки гаджетов
Медикаменты на случай простуды, расстройства желудка, головной боли и проч.
Средства личной гигиены