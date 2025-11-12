После завтрака начнётся насыщенное путешествие по Чуйскому тракту — одной из самых живописных дорог России. В этот день вы пересечёте Семинский и Чике-Таманские перевалы, увидите скальные выходы у «Белого Бома», остановитесь у слияния рек Чуи и Катуни, проедете через кордон «Кур-Кечу», полюбуетесь на Ильгуменский порог и водопад «Девичьи слёзы».

Вечером, если позволит погода, поднимемся на автомобиле «ЗИЛ» на панорамную смотровую площадку с видом на заснеженные вершины Северо-Чуйского хребта. Ночёвка — на турбазе в районе Курая.