Описание тура
Организационные детали
В путешествие по Алтаю необходимо взять наличные, тёплую и удобную одежду, удобную и разношенную обувь (ботинки или кроссовки), обязательно головной убор и крем от загара.
Программа тура по дням
Встреча и отправление в горы Алтая
Путешествие начнётся поздним вечером — выезд из Новосибирска в 23:45.
Природа и культура Алтая, Чемал
Утром вы прибудете на турбазу в Усть-Семе в Чемальском районе, расположенную в живописном месте на берегу Катуни. После отдыха и обеда вас ждёт знакомство с природой и культурой Алтая. Вы увидите скальные образования Зубы дракона, прогуляетесь по подвесному мосту через Катунь, осмотрите Чемальскую ГЭС и остров Патмос. Пройдёте до места слияния рек Чемал и Катунь. В завершение дня посетите либо ущелье Чеч-Кыш — ущелье Горных Духов, либо Камышлинский водопад — маршрут уточнится на месте.
Чуйский тракт и Северо-Чуйский хребет
После завтрака начнётся насыщенное путешествие по Чуйскому тракту — одной из самых живописных дорог России. В этот день вы пересечёте Семинский и Чике-Таманские перевалы, увидите скальные выходы у «Белого Бома», остановитесь у слияния рек Чуи и Катуни, проедете через кордон «Кур-Кечу», полюбуетесь на Ильгуменский порог и водопад «Девичьи слёзы».
Вечером, если позволит погода, поднимемся на автомобиле «ЗИЛ» на панорамную смотровую площадку с видом на заснеженные вершины Северо-Чуйского хребта. Ночёвка — на турбазе в районе Курая.
Цветные горы Алтайского Марса
Сегодня отправимся на знаменитый Алтайский Марс — регион, известный своими красными, охристыми и розоватыми горами. Этот необычный ландшафт напоминает марсианский, и путешествие в эту часть Алтая надолго останется в памяти. В этот день вы вернётесь на ту же турбазу на ночёвку.
Озёра, перевалы и спуск в долину Чулышмана
Утром начнётся путь в сторону Улагана. По дороге вы увидите Гейзерное озеро, «Красные ворота», озёра Шаман и Киделю, а также проедете по Улаганскому перевалу. Кульминацией дня станет спуск по знаменитому перевалу Кату-Ярык. Пока вещи будут доставлены специальным транспортом, совершим спуск вниз пешком — налегке и в сопровождении потрясающих видов. Ночёвка — в долине реки Чулышман.
Водопады Чулышманской долины и душевный вечер под звёздами
Этот день будет посвящён неспешным прогулкам по Чулышманской долине и посещению двух живописных водопадов — Кур-Куре и Чул-Оозы. Вам предстоит пройти несколько километров по невероятно красивой местности.
Вечером соберёмся у костра и посмотрим на звёзды, которые здесь кажутся особенно близкими.
Необычные природные объекты и Телецкое озеро
После завтрака вы отправитесь в путь на автомобилях высокой проходимости. По дороге вас ждут необычные природные объекты, в том числе знаменитые «Каменные грибы». К вечеру прибудем на южный берег Телецкого озера. Здесь будет время для прогулки по песчаному пляжу, отдыха в бане и душевного вечера у костра.
Пересечение Телецкого озера на катере, водопады и возвращение в город
Утром сядем на катер, чтобы пройти через всё Телецкое озеро — с южной точки до северной. По пути сделаем остановки у водопадов Корбу и Эстюба, насладимся видами, открывающимися с воды, и завершим маршрут в селе Артыбаш. Здесь нас встретит автобус, на котором отправимся в обратный путь домой.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|200 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 6 завтраков, 2 обеда, 6 ужинов
- Все переезды по программе, включая транспорт повышенной проходимости
- Переправа на моторафте
- Прогулка на катере по Телецкому озеру
- Все экскурсии по программе, входные билеты и рекреационные сборы
- Баня (2 раза)
- Работа профессионального фотографа
- Работа гида-сопровождающего
Что не входит в цену
- Билеты до Новосибирска и обратно в ваш город (можно присоединиться в Барнауле и Горно-Алтайске)
- Питание в дороге (день 1 - завтрак день 2, 3 - обед день 7 - обед, ужин)