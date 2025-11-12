Мои заказы

Фототур по золотому Алтаю в мини-группе: всё главное в живописный период

Сделать кадры в одних из лучших природных локациях, поймать оттенки воды и гор и насладиться видами
Осенью, когда природа Алтая окрашивается в яркие тона, а Катунь сохраняет бирюзовую чистоту, вы отправитесь в насыщенное путешествие по одним из самых выразительных мест региона.

Тур начнётся на берегу Катуни, где
читать дальше

вас встретят подвесные мосты, скальные гряды и знаменитый остров Патмос, а продолжится вдоль живописного Чуйского тракта, по перевалам, с остановками у водопадов, прозрачных водоёмов, порогов и разноцветных гор.

Доедем до долины реки Чулышман, пересечём сакральное Телецкое озеро, увидим множество уникальных и необычных природных объектов. И всё это в компании профессионального фотографа в комфортном формате!

Фототур по золотому Алтаю в мини-группе: всё главное в живописный период
Ближайшие даты:
7
сен14
сен21
сен
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

В путешествие по Алтаю необходимо взять наличные, тёплую и удобную одежду, удобную и разношенную обувь (ботинки или кроссовки), обязательно головной убор и крем от загара.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и отправление в горы Алтая

Путешествие начнётся поздним вечером — выезд из Новосибирска в 23:45.

Встреча и отправление в горы Алтая
2 день

Природа и культура Алтая, Чемал

Утром вы прибудете на турбазу в Усть-Семе в Чемальском районе, расположенную в живописном месте на берегу Катуни. После отдыха и обеда вас ждёт знакомство с природой и культурой Алтая. Вы увидите скальные образования Зубы дракона, прогуляетесь по подвесному мосту через Катунь, осмотрите Чемальскую ГЭС и остров Патмос. Пройдёте до места слияния рек Чемал и Катунь. В завершение дня посетите либо ущелье Чеч-Кыш — ущелье Горных Духов, либо Камышлинский водопад — маршрут уточнится на месте.

Природа и культура Алтая, ЧемалПрирода и культура Алтая, ЧемалПрирода и культура Алтая, ЧемалПрирода и культура Алтая, Чемал
3 день

Чуйский тракт и Северо-Чуйский хребет

После завтрака начнётся насыщенное путешествие по Чуйскому тракту — одной из самых живописных дорог России. В этот день вы пересечёте Семинский и Чике-Таманские перевалы, увидите скальные выходы у «Белого Бома», остановитесь у слияния рек Чуи и Катуни, проедете через кордон «Кур-Кечу», полюбуетесь на Ильгуменский порог и водопад «Девичьи слёзы».

Вечером, если позволит погода, поднимемся на автомобиле «ЗИЛ» на панорамную смотровую площадку с видом на заснеженные вершины Северо-Чуйского хребта. Ночёвка — на турбазе в районе Курая.

Чуйский тракт и Северо-Чуйский хребетЧуйский тракт и Северо-Чуйский хребетЧуйский тракт и Северо-Чуйский хребетЧуйский тракт и Северо-Чуйский хребет
4 день

Цветные горы Алтайского Марса

Сегодня отправимся на знаменитый Алтайский Марс — регион, известный своими красными, охристыми и розоватыми горами. Этот необычный ландшафт напоминает марсианский, и путешествие в эту часть Алтая надолго останется в памяти. В этот день вы вернётесь на ту же турбазу на ночёвку.

Цветные горы Алтайского МарсаЦветные горы Алтайского МарсаЦветные горы Алтайского МарсаЦветные горы Алтайского МарсаЦветные горы Алтайского Марса
5 день

Озёра, перевалы и спуск в долину Чулышмана

Утром начнётся путь в сторону Улагана. По дороге вы увидите Гейзерное озеро, «Красные ворота», озёра Шаман и Киделю, а также проедете по Улаганскому перевалу. Кульминацией дня станет спуск по знаменитому перевалу Кату-Ярык. Пока вещи будут доставлены специальным транспортом, совершим спуск вниз пешком — налегке и в сопровождении потрясающих видов. Ночёвка — в долине реки Чулышман.

Озёра, перевалы и спуск в долину ЧулышманаОзёра, перевалы и спуск в долину ЧулышманаОзёра, перевалы и спуск в долину ЧулышманаОзёра, перевалы и спуск в долину Чулышмана
6 день

Водопады Чулышманской долины и душевный вечер под звёздами

Этот день будет посвящён неспешным прогулкам по Чулышманской долине и посещению двух живописных водопадов — Кур-Куре и Чул-Оозы. Вам предстоит пройти несколько километров по невероятно красивой местности.

Вечером соберёмся у костра и посмотрим на звёзды, которые здесь кажутся особенно близкими.

Водопады Чулышманской долины и душевный вечер под звёздамиВодопады Чулышманской долины и душевный вечер под звёздамиВодопады Чулышманской долины и душевный вечер под звёздамиВодопады Чулышманской долины и душевный вечер под звёздами
7 день

Необычные природные объекты и Телецкое озеро

После завтрака вы отправитесь в путь на автомобилях высокой проходимости. По дороге вас ждут необычные природные объекты, в том числе знаменитые «Каменные грибы». К вечеру прибудем на южный берег Телецкого озера. Здесь будет время для прогулки по песчаному пляжу, отдыха в бане и душевного вечера у костра.

Необычные природные объекты и Телецкое озероНеобычные природные объекты и Телецкое озероНеобычные природные объекты и Телецкое озероНеобычные природные объекты и Телецкое озероНеобычные природные объекты и Телецкое озеро
8 день

Пересечение Телецкого озера на катере, водопады и возвращение в город

Утром сядем на катер, чтобы пройти через всё Телецкое озеро — с южной точки до северной. По пути сделаем остановки у водопадов Корбу и Эстюба, насладимся видами, открывающимися с воды, и завершим маршрут в селе Артыбаш. Здесь нас встретит автобус, на котором отправимся в обратный путь домой.

Пересечение Телецкого озера на катере, водопады и возвращение в городПересечение Телецкого озера на катере, водопады и возвращение в городПересечение Телецкого озера на катере, водопады и возвращение в городПересечение Телецкого озера на катере, водопады и возвращение в город

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет200 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 6 завтраков, 2 обеда, 6 ужинов
  • Все переезды по программе, включая транспорт повышенной проходимости
  • Переправа на моторафте
  • Прогулка на катере по Телецкому озеру
  • Все экскурсии по программе, входные билеты и рекреационные сборы
  • Баня (2 раза)
  • Работа профессионального фотографа
  • Работа гида-сопровождающего
Что не входит в цену
  • Билеты до Новосибирска и обратно в ваш город (можно присоединиться в Барнауле и Горно-Алтайске)
  • Питание в дороге (день 1 - завтрак день 2, 3 - обед день 7 - обед, ужин)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Новосибирск/Барнаул/Горно-Алтайск, 23:45
Завершение: Новосибирск, вечер (после 18:00)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — Организатор в Новосибирске
Провёл экскурсии для 42 туристов
Привет, путешественник! Наша команда приглашает вас в настоящее приключение по Алтаю — туда, где горы шепчут древние легенды, а воздух наполнен магией природы. С нами вы услышите живые истории — саги о
читать дальше

казахах-кочевниках, тайны шаманов и былины о богатырях. Попробуете настоящие алтайские угощения — чак-чак с мёдом, ароматный чай. Услышите горловое пение под открытым небом и почувствуете его вибрации всем телом. Путешествие будет и комфортным, и насыщенным — мы знаем, как найти баланс между уютом и настоящим драйвом.

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Новосибирска

Похожие туры из Новосибирска

Пеший тур к Шавлинским озерам
Пешая
9 дней
-
11%
3 отзыва
Пеший тур к Шавлинским озерам
Начало: Г. Барнаул, г. Новосибирск
16 июн в 10:00
26 июн в 10:00
49 000 ₽55 000 ₽ за человека
Осенняя сила Алтая
3 дня
3 отзыва
Осенняя сила Алтая
Начало: Г. Горно-Алтайск/ г. Барнаул/ г. Новосибирск
2 окт в 10:00
1 ноя в 10:00
от 15 900 ₽ за человека
Из Новосибирска в Горный Алтай. Летнее путешествие по топовым локациям
На машине
6 дней
4 отзыва
Из Новосибирска в Горный Алтай. Летнее путешествие по топовым локациям
Пройти по мосту между краем и республикой, проехать по Чуйскому тракту и увидеть главные места
Начало: Новосибирск, аэропорт, 8:30
31 дек в 08:00
3 янв в 08:00
42 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Новосибирске
Все туры из Новосибирска