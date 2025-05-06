На Алтай из Новосибирска в мини-группе с проживанием в экодоме: топовые места и фермы
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«По пути вы узнаете об алтайских традициях в этнографическом музее и познакомитесь с историей дороги»
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12 мая в 08:00
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Из Новосибирска в Горный Алтай. Летнее путешествие по топовым локациям
Пройти по мосту между краем и республикой, проехать по Чуйскому тракту и увидеть главные места
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«Встречаемся и начинаем знакомство с природными чудесами региона»
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Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Обзорные»
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