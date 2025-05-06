На Алтай из Новосибирска в мини-группе с проживанием в экодоме: топовые места и фермы
Осмотреть достопримечательности, погреться в сибирской баньке и увидеть редких зубров
Начало: Новосибирск, утро
6 мая в 08:00
12 мая в 08:00
99 000 ₽ за человека
Экспресс-путешествие по цветущему Алтаю с выездом из Новосибирска: топовые места
Погулять по "Марсу" и "Луне", прокатиться по Чуйскому тракту и полюбоваться фиолетовым маральником
Начало: Новосибирск, 8:30
27 апр в 08:30
1 мая в 08:30
33 500 ₽ за человека
Знакомство с достопримечательностями, флорой и фауной Горного Алтая с проживанием в экодоме
Увидеть знаковые места, посетить фермы и питомники и насладиться вечерами у костра и шашлыком
Начало: Новосибирск, утро
1 мая в 08:00
6 мая в 08:00
90 000 ₽ за человека
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