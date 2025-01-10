Алтай. Поход к Шавлинским озерам
Начало: Новосибирск
21 июн в 10:00
5 июл в 10:00
57 900 ₽ за человека
Осенние пейзажи Алтая: фототур по топовым локациям с лёгкими треккингами, банькой и ледяной купелью
Провести отпуск в компании фотографа, увидеть мёртвый лес и каменные грибы и покататься на лодках
Начало: Новосибирск / Барнаул / Бийск / Горно-Алтайск, точ...
4 сен в 06:00
25 сен в 06:00
49 200 ₽ за человека
Из Новосибирска в Горный Алтай. Летнее путешествие по топовым локациям
Пройти по мосту между краем и республикой, проехать по Чуйскому тракту и увидеть главные места
Начало: Новосибирск, аэропорт, 8:30
15 мая в 08:30
21 мая в 08:30
33 500 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННадежда10 января 2025Тур "Новогодние приключения на Урале без рюкзаков" с 30 декабря 2024 года по 4 января 2025 года прошёл замечательно. Погода
- ВВолкова6 января 2025Всё до мелочей было отлично!
- ООльга10 сентября 2024Организация отличная.
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Гейзерное озеро»
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