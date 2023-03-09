VIP-туры в Нягани с премиальным подходом

Найдено 6 туров в категории «VIP-туры» в Нягани, цены от 149 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
Манарага - царица Уральских гор. На вертолете на Приполярный Урал
🚶 Пешая
🚁 На вертолёте
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Манарага - царица Уральских гор. На вертолете на Приполярный Урал
Начало: г. Нягань
«Прибытие на вертолётную площадку в г»
9 авг в 10:00
149 900 за человека
Вертолетное путешествие к Пирамиде Урала
🚶 Пешая
🚁 На вертолёте
🚁 На вертолёте
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Вертолетное путешествие к Пирамиде Урала
Начало: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Нягань
«Прибытие на вертолётную площадку в г»
12 июля в 10:00
26 июля в 10:00
149 900 за человека
Восхождение на Народную. Вертолетная экспедиция
🚁 На вертолёте
🚁 На вертолёте
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Вертолетная экспедиция на Народную: приключение в Приполярном Урале
Приглашаем в уникальное путешествие по неизведанным тропам Приполярного Урала. Вертолет Ми-8, комфортный лагерь и ресторанные блюда в дикой природе
Начало: г. Нягань
«По прибытии на вертолётную площадку производится взвешивание группы, общий инструктаж по технике безопасности, правилам поведения на борту в процессе перелёта, а также безопасной разгрузке борта в месте высадки группы»
28 июня в 10:00
5 июля в 10:00
149 900 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Нягани в категории «VIP-туры»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Манарага - царица Уральских гор. На вертолете на Приполярный Урал
  2. Вертолетное путешествие к Пирамиде Урала
  3. Восхождение на Народную. Вертолетная экспедиция
Сколько стоит тур в Нягани в июне 2024
Сейчас в Нягани в категории "VIP-туры" можно забронировать 6 авторских туров от 149 900 до 149 900. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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