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Авторский тур
8 дней
Манарага - царица Уральских гор. На вертолете на Приполярный Урал
Начало: г. Нягань
«Прибытие на вертолётную площадку в г»
9 авг в 10:00
149 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Вертолетное путешествие к Пирамиде Урала
Начало: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Нягань
«Прибытие на вертолётную площадку в г»
12 июля в 10:00
26 июля в 10:00
149 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Вертолетная экспедиция на Народную: приключение в Приполярном Урале
Приглашаем в уникальное путешествие по неизведанным тропам Приполярного Урала. Вертолет Ми-8, комфортный лагерь и ресторанные блюда в дикой природе
Начало: г. Нягань
«По прибытии на вертолётную площадку производится взвешивание группы, общий инструктаж по технике безопасности, правилам поведения на борту в процессе перелёта, а также безопасной разгрузке борта в месте высадки группы»
28 июня в 10:00
5 июля в 10:00
149 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлексей9 марта 2023Все было отлично, спасибо.
- ТТатьяна15 марта 2022Организаторам спасибо огромное за то что постоянно связи, с теплом и душой! У нас все получилось! И в связи с
- ООлеся11 января 2022Сопровождение и организация на высоком уровне. Хорошая техника и экипировка. Всё чётко и без сбоев.
Ответы на вопросы от путешественников по Нягани в категории «VIP-туры»
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Сколько стоит тур в Нягани в июне 2024
Сейчас в Нягани в категории "VIP-туры" можно забронировать 6 авторских туров от 149 900 до 149 900. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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